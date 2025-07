Top-Mannschaften spielen in Keppeln zugunsten der Kinderkrebsstiftung

Fortuna Keppeln hat am Donnerstagabend schon damit begonnen, auf der Anlage am Schafheider Weg alles herzurichten für das große Fußballfest für einen guten Zweck, das dort am Samstag, 5. Juli, ab 12 Uhr steigen wird. Der Verein richtet zum zweiten Mal das Benefiz-Turnier „Kids Cancer Fighting Cup“ aus, dessen Erlös für die Deutsche Kinderkrebsstiftung bestimmt ist.

>>> Zum Turnier auf FuPa