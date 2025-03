Top Leistung, aber auch klare Worte: Frauenbiburg bei der Süddeutschen

Der große Triumph - und somit die Nachfolge des FC Ruderting - blieb dem SV Frauenbiburg leider, leider verwehrt. Dennoch zeigten die Niederbayerinnen bei der Süddeutschen Hallenmeisterschaften der Damen am Samstag in Ehningen (Region Stuttgart/Baden-Württemberg) ein gutes, wenn nicht sogar ihr bestes Gesicht. Am Ende landeten Bronheim, Forster & Co. nach drei Siegen und einem Remis aus fünf Spielen auf dem zweiten Platz - hinter DER Mannschaft des Tages, dem TSV Frommern.

Dass Frauenbiburg trotz Top-Leistung die lange Heimfahrt nach Hause mit gemischten Gefühlen im Gepäck angetreten ist, hat mehrere Gründe. Einerseits ist es natürlich "Wahnsinn", gegen namhafte Clubs wie dem Karlsruher SC zu gewinnen. Andererseits zeigte der Bayernligist just gegen den neuen Titelträger Frommern nicht seine "absolute Top-Perfomance wie in den Spielen zuvor".

"Den Begriff Verlierer will ich gar nicht in den Mund nehmen", macht SV-Trainer Thomas Jost im FuPa-Gespräch sogleich einmal deutlich. Sein Team hätte, daran lässt er gar keinen Zweifel, Großes geleistet. Die zweitbeste Futsal-Mannschaft im süddeutschen Raum sei man nicht jedes Jahr. Aber: "Hätte mir vor dem Turnier jemand gesagt, dass wir Zweiter werden, wäre ich total happy gewesen. Aber so, wie es gelaufen ist, sind wir auch enttäuscht. Und das dürfen wir auch..."

Und auch mit den Rahmenbedingungen hadert Thomas Jost etwas. Freilich, weite Anreisen - es waren dreieinhalb Stunden - gehören auf diesem Niveau dazu. Zudem machten die eigenen Fans - ein ganzer Großbus war mitgereist - ordentlich Stimmung. Dennoch bleibt insgesamt ein negatives Gefühl, was das Drumherum betrifft. "Das war kein würdiger Abschluss", findet Jost klare Worte. "Zum einen muss da ein Turniermodus mit K.O.-Phase her. Zum anderen muss das Ganze früher im neuen Jahr ausgespielt werden. Was noch hinzu kommt: In der Halle waren vorher noch andere Turniere. Es war schwierig, einen Platz in der Kabine zu bekommen. Und während unserem Aufwärmen waren Siegerehrungen. Das stellt man sich anders vor!"

Unüberhörbare Nebengeräusche. Aber auch welche, die man irgendwie hinnimmt in Frauenbiburg. Dabei sein ist in diesem Falle alles. Und lange Gedanken machen ist sowieso nicht möglich. Denn die Vorbereitung auf die Freiluft-Saison läuft schon lange. Am Sonntagvormittag geht es mit einem Testspiel gegen den SC Regensburg weiter. Nur wenige Stunden nach dem Hallen-Highlight mit gemischten Gefühlen...