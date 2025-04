Top-Gegner wartet: Bayern spielt um die deutsche U19-Meisterschaft

München - Die Junioren des FC Bayern München dominierten die neu aufgestellten Nachwuchsliga. Die U19 des Rekordmeisters verlor in der Vorrunde keines ihrer 14 Spiele . Was sich schon nach wenigen Wochen andeutete, ist nun gewiss: Die U19 des FC Bayern steht im Achtelfinale um die deutsche Meisterschaft. Gegner dort ist der Nachwuchs des VfL Wolfsburg.

Hinter den Bayern liegt ein weiter Weg. Nach zwölf Siegen und zwei Unentschieden in der Vorrunde gegen die bayerischen Teams in der Gruppe G gaben sich die Bayern auch in der Hauptrunde keine Blöße. Schon vor dem letzten Spieltag vergangene Woche war der Einzug in die Endrunde bereits fix.

In zehn Partien, in den sich die Bayern mit den anderen Top-Mannschaften aus den Vorrunden-Gruppen maßen, gewann das Team von Peter Gaydarov sechs Spiele und verlor vier davon. Hinter dem FC Schalke 04 landeten die Bayern auf einem respektablen zweiten Platz in ihrer Gruppe, die aus sechs Mannschaften bestand.