Top-Gegner am Dultsamstag: Schalding empfängt den FC Gundelfingen

Zum Auftakt der Passauer Herbstdult empfängt der SV Schalding-Heining am Samstag den starken Aufsteiger FC Gundelfingen. Nach der 0:2-Niederlage unter der Woche beim Spitzenreiter 1860 München II wollen die Grün-Weißen vor heimischem Publikum wieder in die Spur finden. Die Gäste haben sich bislang hervorragend in der Bayernliga etabliert. Mit 14 Punkten aus acht Spielen rangiert Gundelfingen aktuell auf dem vierten Tabellenplatz und reist mit viel Selbstvertrauen an den Reuthinger Weg. Für Schalding geht es nach zwei Niederlagen in Serie darum, ein Ausrufezeichen zu setzen und die heimische Serie auszubauen. Bislang sind die Passauer auf eigenem Platz ungeschlagen – und genau diesen Trend der Heimstärke wollen sie gegen den Aufsteiger fortsetzen.
Der Rahmen ist gesetzt: Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr am Reuthinger Weg.
Stefan Köck (Cheftrainer SV Schalding-Heining): "Es erwartet uns eine eingespielte Mannschaft, die ohne Probleme das Spieltempo der Bayernliga angenommen hat. Wir wollen unsere Konsequenz und Konzentration weiter steigern, um unsere Leistung diesmal auch in Zählbares umzumünzen.“
Personalien SV Schalding-Heining: Christian Brückl musste im Spiel gegen die Junglöwen verletzt ausgewechselt werden und wird nicht auflaufen können - dafür kehrt Patrick Drofa in den Kader zurück. Außerdem fehlen neben dem Langzeitverletzten Quirin Stiglbauer Neuzugang Rocco Vicol, Michael Dietl, Sebastian Sommer sowie der rot-gesperrte Erkam Hoxha.
Thomas Rudolph (Cheftrainer FC Gundelfingen): "Uns erwartet in Schalding ein sehr schweres Auswärtsspiel, zumal die Gastgeber extrem heimstark sind und bislang noch ungeschlagen vor eigenem Publikum auftreten. Dennoch reisen wir mit dem Selbstvertrauen aus drei Siegen in Serie an und hoffen, dass wir auch am Samstag etwas Zählbares mitnehmen können.“
Personalien FC Gundelfingen: Dario Nikolic hat sich am Knie verletzt – die MRT-Bilder stehen noch aus. Weiter verzichten muss das Team auf Michael Singer, der mit einem angebrochenen Mittelfuß pausiert. Ansonsten steht der komplette Kader zur Verfügung.