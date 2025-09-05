Top-Gegner am Dultsamstag: Schalding empfängt den FC Gundelfingen

Zum Auftakt der Passauer Herbstdult empfängt der SV Schalding-Heining am Samstag den starken Aufsteiger FC Gundelfingen. Nach der 0:2-Niederlage unter der Woche beim Spitzenreiter 1860 München II wollen die Grün-Weißen vor heimischem Publikum wieder in die Spur finden. Die Gäste haben sich bislang hervorragend in der Bayernliga etabliert. Mit 14 Punkten aus acht Spielen rangiert Gundelfingen aktuell auf dem vierten Tabellenplatz und reist mit viel Selbstvertrauen an den Reuthinger Weg. Für Schalding geht es nach zwei Niederlagen in Serie darum, ein Ausrufezeichen zu setzen und die heimische Serie auszubauen. Bislang sind die Passauer auf eigenem Platz ungeschlagen – und genau diesen Trend der Heimstärke wollen sie gegen den Aufsteiger fortsetzen.

Der Rahmen ist gesetzt: Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr am Reuthinger Weg.