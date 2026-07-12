»Top-Fußballer und überragender Typ«: Routinier Beck wechselt zu Bogen

Der TSV Bogen kann einen namhaften Neuzugang vermelden: Christoph Beck streift ab sofort das Trikot der Rautenstädter über. Allerdings wird der 33-jährige Mittelfeldspieler sein Comeback - der Linksfuß zog sich im August 2025 eine äußerst schwere Knieverletzung zu - voraussichtlich erst im Herbst feiern. Der in der Nähe von Aiterhofen lebende Kreativspieler stand seit 2014 in Diensten des TSV Seebach, mit dem er zwei Bezirksliga-Titel sowie zwei Landesliga-Vizemeisterschaften feiern konnte. Für die Rot-Schwarzen bestritt Beck 154 Partien in der Landesliga (70 Tore) sowie 68 Einsätze (25 Treffer) in der Bezirksliga.
"Es war ein langes Hin und Her, ob ich nochmal etwas mache oder komplett aufhöre. Ich konnte mich aber letztendlich nicht damit anfreunden, mit einer Verletzung die Schuhe an den Nagel zu hängen, wobei mir bewusst ist, dass sowas jederzeit wieder passieren kann. Ich habe mich für Bogen entschieden, da der Verein von meinem Wohnort nur zehn Autominuten entfernt ist und ich mich dort sehr wohl gefühlt habe, als ich vorab mal mittrainieren durfte. Ich habe diese Woche bereits die beiden Trainingseinheiten mitgemacht, wobei derzeit noch alles ohne Zweikampf bei mir abläuft. Mein Ziel ist es, im September wieder auf dem Platz zu stehen. Derweil werde ich die Mannschaft so gut es geht von außen unterstützen", lässt Christoph Beck wissen.