Top-Form! Diese Oberligisten performen am besten

– Foto: Arno Wirths

Welches Team hat den besten Lauf? Diese Frage beantworten bei FuPa die beliebten Power-Rankings – und besonders in Deutschlands 14 Oberligen wird die Auswertung Woche für Woche mit Spannung erwartet.

Wir blicken Woche für Woche auf die formstärksten Teams in den Oberligen des Landes:

Auf FuPa stehen für alle Ligen die Power-Rankings zur Verfügung. Das Power-Ranking zeigt die aktuelle Form der Teams einer Liga an, gemessen an den letzten fünf Spielen – auf Rang 1 steht somit die Mannschaft mit der besten Serie der Liga.

Power-Ranking zur Bayernliga Süd

Power-Ranking zur NOFV-Oberliga Nord

Power-Ranking zur NOFV-Oberliga Süd

Power-Ranking zur Bremen-Liga

Power-Ranking zur Oberliga Hamburg

Power-Ranking zur Hessenliga

Power-Ranking zur Mittelrheinliga

Power-Ranking zur Oberliga Niederrhein

Power-Ranking zur Oberliga Niedersachsen

Power-Ranking zur Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Power-Ranking zur Oberliga Schleswig-Holstein

Power-Ranking zur Oberliga Westfalen

Du möchtest die Auswertung in einer anderen Liga anzeigen lassen? Gehe dazu in die gewünschte Liga, dann auf Tabelle und setze den Filter auf "Form" und schon hast du Wertung.

Berechnung eines Power Rankings

Das System bezieht sich auf die letzten fünf Partien einer Mannschaft (am 1., 2., 3., 4. Spieltag wird aber auch ein Power-Ranking berechnet - mit nur 1 2/3/4 Spielen in der Wertung).

Gewichtung der Faktoren

letztes Spiel (Faktor 1,0), vorletztes Spiel (0,9), ..., fünftletztes Spiel (0,6)

Formel zur Berechnung

(Anzahl der Punkte Partie 1) x (Faktor der Partie) x (1 - (2 x Tabellenposition Gegner)) + (Berechnung Partie 2) + (Berechnung Partie 3) + (Berechnung der Partie 4) + (Berechnung der Partie 5)

Der Endwert im Power-Ranking ist der Quotient aus Endpunkte / Anzahl der Spiele in der Wertung.