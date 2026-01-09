Top-Favorit ist kein Oberligist beim Wormser Hochkaräter-Hallencup

Worms. Wenn Manuel Wöllner ruft, dann kommen sie, die Top-Mannschaften der Region. Auch in diesem Jahr. Das Hallenturnier der TSG Pfeddersheim ist wieder hochkarätig besetzt, und obwohl die TSG als Landesligist nicht zum Kreis der Titelanwärter zählt, sieht der Sportliche Leiter Wöllner zumindest „minimale“ Chancen auf einen Sieg. Und somit auf ein Verteidigen des letztjährigen Erfolgs. Es wäre eine Überraschung.

Doch Mechtersheim galt in dieser Hallensaison bereits zwei Mal als Topanwärter auf einen Turniersieg. Einmal in Bad Kreuznach, einmal im baden-württembergischen Eppelheim. Zweimal wurde es Platz drei. Neuer Anlauf, neues Glück? Die anderen werden was dagegen haben. Wenn nicht die Oberligisten, dann vielleicht Wöllners Geheimfavorit: Barbaros Mainz. Der Bezirksligist steht unangefochten auf Platz eins des Tableaus – und die Qualität im Kader zeugt von höherklassigen Ansprüchen. Barbaros-Trainer Amin Ouachchen habe bei Wöllner schon angedeutet, dass er nicht einfach aus Spaß anreisen würde. „Der will das Turnier gewinnen.

Denn wenn am Samstag um 10 Uhr in der BIZ-Sporthalle der Ball angestoßen wird (live im Stream der Wormser Zeitung und der Allgemeinen Zeitung) , kämpfen gleich zwei Oberligisten um das Preisgeld von 1.500 Euro. Wormatia Worms und Arminia Ludwigshafen. Mittendrin der TuS Mechtersheim, der sich selbst wohl auch lieber in der Oberliga sehen würde, derzeit aber als Tabellenerster die Verbandsliga Südwest umpflügt. Das macht Eindruck. „Absolut der Top-Favorit“, sagt Wöllner. „Die haben zwei Icon-League-Spieler dabei. Wenn die das Turnier nicht gewinnen, würde mich das schon sehr wundern.“

Manuel Wöllner: „Im Hallenfußball ist alles möglich.“

Und auch der VfB Bodenheim als Verbandsligist oder die Landesligisten TuS Neuhausen und VfR Mannheim II werden die Turnierkrone nicht schon im Vorhinein abgeschrieben haben. Dass in der Halle immer Überraschungen drin sind, weiß Wöllner. Konkret erinnert er sich an das Turnier vor zwei Jahren, als die A-Jugend der Wormatia ihre Aktivenmannschaft rausgeschmissen hatte. „Im Hallenfußball ist alles möglich.“ Macht Hoffnung für all die anderen Vereine, die nicht Oberliga oder Verbandsliga spielen, sondern wie der TuS Hochheim ihre Duelle beispielsweise in der B-Klasse bestreiten.

Dafür muss sich allerdings durch das Nadelöhr Gruppenphase gequetscht werden. Und in jeder Gruppe lauert mindestens ein Hochkaräter. Zwölf Minuten dauert ein Spiel. Um im Pfeddersheimer Turnier – in diesem Jahr Christian-DIK-Immobilien-Cup genannt – also die K.o.-Phase zu erreichen, brauchen die unterklassigen Teams einen Sahnetag. Und etwas Glück. Das gilt auch für Pfeddersheim. Als Manuel Wöllner allerdings seinen Kader durchgeht, gespickt mit jungen, hungrigen Spielern, korrigiert er seine anfängliche Einschätzung noch einmal. Und sie fällt positiver aus. „Die Chance, ins Halbfinale zu kommen, ist auf jeden Fall da.“ Unter einer Voraussetzung: „Wenn wir uns am Riemen reißen.“

>>> ZUM LIVESTREAM

Den Turniersieg aus dem letzten Jahr zu wiederholen, scheint für Wöllner also doch nicht so fernab aller Möglichkeiten. Doch auch, wenn die TSG früher als im Vorjahr ausscheiden sollte: In der Halle bleiben müssen seine Jungs so oder so bis zum Ende. Denn Wöllner braucht sie noch einmal abseits der Platte. „Die Spieler müssen die Banden abbauen.“ Und die Zeit bis dahin lässt sich doch am besten mit selbstgespielten Duellen überbrücken.

>>> ZUM SPIELPLAN