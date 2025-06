Top-Event für Trainer*innen

Karlsruhe. Am 03. und 04. Oktober 2025 verwandelt sich die Sportschule Schöneck in ein Zentrum des Fußballwissens: Der bfv Trainer*innen-Kongress 2025 bietet Coaches aus ganz Baden eine einzigartige Möglichkeit zur Weiterbildung, zum Austausch und zur Inspiration. Parallel dazu findet am 03. Oktober mit der Veranstaltung "Trainingsphilosophie Deutschland" ein weiteres hochkarätiges Fortbildungsformat statt.