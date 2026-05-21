Top-Duo gastiert in Rostock, Sechs-Punkte-Kellerduell in Güstrow

Der 27. Spieltag der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern verspricht weitere enorme Spannung an beiden Enden der Tabelle. Im Fokus steht der erbitterte Dreikampf um die Meisterschaft zwischen dem neuen Spitzenreiter 1. FC Neubrandenburg 04, dem Verfolger FC Mecklenburg Schwerin und dem formstarken Dritten Malchower SV 90. Während Neubrandenburg beim SV Hafen Rostock 1961 antritt, muss Schwerin beim ebenfalls abstiegsbedrohten Rostocker FC punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren. Gleichzeitig entwickelt sich im Tabellenkeller ein echter Überlebenskampf, bei dem der Güstrower SC 09 und der MSV Pampow in einem direkten Duell aufeinandertreffen. Auch der SV Warnemünde und der FSV Kühlungsborn stehen vor wegweisenden Aufgaben gegen den FC Förderkader Rene Schneider beziehungsweise den Greifswalder FC II.
Der elftplatzierte SV Warnemünde steckt mit 22 Punkten mitten im engen Abstiegskampf, bei dem derzeit fünf Teams um den rettenden 13. Platz ringen. Zuletzt bewies die Mannschaft von Trainer Martin Schröder jedoch große Moral, als sie gegen den Titelanwärter FC Mecklenburg Schwerin nach dreimaliger Führung am Ende ein starkes Unentschieden erkämpfte.
Der Tabellenachte FC Förderkader Rene Schneider unter Coach Marcel Jankowski reist hingegen mit der Hypothek von vier Niederlagen in Folge an, nachdem man sich zuletzt überraschend dem Schlusslicht Güstrower SC 09 beugen musste. Im Hinspiel behielt der Förderkader nach einem intensiven Spielverlauf, bei dem Warnemünde in der Schlussphase zwei Platzverweise hinnehmen musste, noch mit einem Heimsieg die Oberhand.
---
In diesem Spitzenspiel trifft der Tabellendritte Malchower SV 90 unter Trainer Sven Lange auf den Sechstplatzierten FC Schönberg 95. Die Gastgeber präsentieren sich in überragender Verfassung, sind in der Rückrunde noch ungeschlagen und konnten ihre letzten fünf Partien gewinnen, zuletzt in einem knappen Spiel gegen den Penzliner SV.
Doch auch die Gäste von Norbert Somodi strotzen nach fünf ungeschlagenen Spielen und einem souveränen Sieg über den FSV Kühlungsborn vor Selbstvertrauen. Bereits das Hinspiel war eine enge Angelegenheit, die Malchow nur knapp durch einen späten Treffer für sich entscheiden konnte. Gewinnt Malchow diese Partie, springen sie zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze.
---
Der FSV Kühlungsborn rangiert aktuell auf dem siebten Tabellenplatz, durchlebt mit drei Niederlagen in Serie jedoch eine kleine Formkrise. Zuletzt musste man sich auswärts dem FC Schönberg 95 deutlich geschlagen geben und sucht nun nach der Stabilität der Hinrunde. Der zehntplatzierte Greifswalder FC II von Trainer Peter Mihajlovic reist als unangenehmer Gegner aus dem gesicherten Mittelfeld an, bildet derzeit allerdings das formschwächste Team der Liga und wartet seit mittlerweile sieben Spielen auf einen Sieg. Das Hinspiel dieser beiden Teams lieferte ein denkwürdiges Offensivfeuerwerk, bei dem Kühlungsborn eine komfortable Führung noch aus der Hand gab und Greifswald in der Nachspielzeit eindrucksvoll zum späten Unentschieden kam.
---
Der zwölftplatzierte SV Hafen Rostock 1961 ist seit vier Spielen ohne Sieg und kassierte jüngst eine knappe Niederlage gegen den FSV Bentwisch, bei der das Team von Trainer Enrico Neitzel eine frühe Führung nicht über die Zeit bringen konnte. Damit findet man sich unlängst inmitten des Abstiegskampfes wieder. Nun gastiert der neue Spitzenreiter 1. FC Neubrandenburg 04, der in der Rückrunde noch gänzlich ungeschlagen ist und zuletzt den Rostocker FC klar besiegte.
Die Mannschaft von Trainer Daniel Nawotke hat zwar die Tabellenführung übernommen, aber bereits ein Spiel mehr absolviert als die direkte Konkurrenz, was einen Auswärtssieg im Meisterkampf umso wichtiger macht. Im Hinspiel boten beide Teams ein dramatisches Spektakel, bei dem Neubrandenburg eine Führung aus der Hand gab, Hafen das Spiel drehte und sich beide Mannschaften in den Schlussminuten schließlich mit einem späten Ausgleich trennten.
---
Für den Rostocker FC auf Platz 13 geht es unter Trainer Tobias Schulz um extrem wichtige Zähler im engen Abstiegskampf. Nach einer deutlichen Niederlage gegen den Ligaprimus 1. FC Neubrandenburg 04 wartet mit dem Tabellenzweiten FC Mecklenburg Schwerin direkt das nächste Schwergewicht auf die Hausherren.
Die von André Sevecke trainierten Schweriner ließen zuletzt beim Remis gegen den SV Warnemünde unerwartet Punkte liegen und müssen nun zwingend gewinnen, um im engen Meisterschaftsrennen keinen Boden zu verlieren. Das klare Ergebnis aus dem Hinspiel, in dem Schwerin früh die Weichen auf Sieg stellte und den Rostocker FC dominierte, gibt den Gästen eine klare Favoritenrolle.
---
Dieses direkte Kellerduell verspricht höchste Brisanz, denn das Schlusslicht Güstrower SC 09 sendete zuletzt unter Trainer Tom Hagemann mit einem Sieg gegen den FC Förderkader Rene Schneider ein wichtiges Lebenszeichen. Zwar fehlen den Hausherren noch immer sieben Punkte zum rettenden Ufer, doch der Glaube an den Klassenerhalt ist durch den zweiten Rückrundensieg spürbar zurückgekehrt.
Der Vorletzte MSV Pampow von Trainer Peter Waack sicherte sich am vergangenen Spieltag ebenfalls einen enorm wichtigen und deutlichen Heimerfolg gegen den SV Pastow und kämpft vehement um den rettenden Platz 13. Bereits das Hinspiel endete nach wechselnder Führung mit einem knappen Unentschieden, was die Ausgeglichenheit dieses echten Sechs-Punkte-Spiels unterstreicht.
---
Der SV Pastow geht als solider Tabellenvierter nur zwei Tage nach dem Landespokalfinale in diese Partie, musste aber zuletzt unter Trainer Heiner Bittorf eine unerwartet deutliche Niederlage gegen den abstiegsbedrohten MSV Pampow hinnehmen. Der neuntplatzierte Penzliner SV von Trainer Alexander Migeod blieb am vergangenen Spieltag ebenfalls punktlos, als man gegen das Spitzenteam Malchower SV 90 nur knapp verlor.
Für beide Mannschaften geht es im gesicherten Bereich der Tabelle nun vor allem darum, nach den jüngsten Dämpfern wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Das Hinspiel entschied Pastow nach einem turbulenten Spielverlauf, bei dem man einen frühen Rückstand drehte, den Ausgleich kassierte und kurz vor dem Abpfiff doch noch den Siegtreffer markierte, für sich.
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________