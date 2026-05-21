Top-Duo gastiert in Rostock, Sechs-Punkte-Kellerduell in Güstrow

Der elftplatzierte SV Warnemünde steckt mit 22 Punkten mitten im engen Abstiegskampf, bei dem derzeit fünf Teams um den rettenden 13. Platz ringen. Zuletzt bewies die Mannschaft von Trainer Martin Schröder jedoch große Moral, als sie gegen den Titelanwärter FC Mecklenburg Schwerin nach dreimaliger Führung am Ende ein starkes Unentschieden erkämpfte.

Der Tabellenachte FC Förderkader Rene Schneider unter Coach Marcel Jankowski reist hingegen mit der Hypothek von vier Niederlagen in Folge an, nachdem man sich zuletzt überraschend dem Schlusslicht Güstrower SC 09 beugen musste. Im Hinspiel behielt der Förderkader nach einem intensiven Spielverlauf, bei dem Warnemünde in der Schlussphase zwei Platzverweise hinnehmen musste, noch mit einem Heimsieg die Oberhand.

In diesem Spitzenspiel trifft der Tabellendritte Malchower SV 90 unter Trainer Sven Lange auf den Sechstplatzierten FC Schönberg 95. Die Gastgeber präsentieren sich in überragender Verfassung, sind in der Rückrunde noch ungeschlagen und konnten ihre letzten fünf Partien gewinnen, zuletzt in einem knappen Spiel gegen den Penzliner SV.

Doch auch die Gäste von Norbert Somodi strotzen nach fünf ungeschlagenen Spielen und einem souveränen Sieg über den FSV Kühlungsborn vor Selbstvertrauen. Bereits das Hinspiel war eine enge Angelegenheit, die Malchow nur knapp durch einen späten Treffer für sich entscheiden konnte. Gewinnt Malchow diese Partie, springen sie zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze.

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Sa., 23.05.2026, 14:00 Uhr FSV Kühlungsborn Kühlungsborn Greifswalder FC Greifswald II 14:00 PUSH

Der FSV Kühlungsborn rangiert aktuell auf dem siebten Tabellenplatz, durchlebt mit drei Niederlagen in Serie jedoch eine kleine Formkrise. Zuletzt musste man sich auswärts dem FC Schönberg 95 deutlich geschlagen geben und sucht nun nach der Stabilität der Hinrunde. Der zehntplatzierte Greifswalder FC II von Trainer Peter Mihajlovic reist als unangenehmer Gegner aus dem gesicherten Mittelfeld an, bildet derzeit allerdings das formschwächste Team der Liga und wartet seit mittlerweile sieben Spielen auf einen Sieg. Das Hinspiel dieser beiden Teams lieferte ein denkwürdiges Offensivfeuerwerk, bei dem Kühlungsborn eine komfortable Führung noch aus der Hand gab und Greifswald in der Nachspielzeit eindrucksvoll zum späten Unentschieden kam. ---

Der zwölftplatzierte SV Hafen Rostock 1961 ist seit vier Spielen ohne Sieg und kassierte jüngst eine knappe Niederlage gegen den FSV Bentwisch, bei der das Team von Trainer Enrico Neitzel eine frühe Führung nicht über die Zeit bringen konnte. Damit findet man sich unlängst inmitten des Abstiegskampfes wieder. Nun gastiert der neue Spitzenreiter 1. FC Neubrandenburg 04, der in der Rückrunde noch gänzlich ungeschlagen ist und zuletzt den Rostocker FC klar besiegte. Die Mannschaft von Trainer Daniel Nawotke hat zwar die Tabellenführung übernommen, aber bereits ein Spiel mehr absolviert als die direkte Konkurrenz, was einen Auswärtssieg im Meisterkampf umso wichtiger macht. Im Hinspiel boten beide Teams ein dramatisches Spektakel, bei dem Neubrandenburg eine Führung aus der Hand gab, Hafen das Spiel drehte und sich beide Mannschaften in den Schlussminuten schließlich mit einem späten Ausgleich trennten.

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