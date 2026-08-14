Top-Duelle in Göttingen und Gifhorn, Vorsfelde II vor harter Nuss

– Foto: Patrick Moslehner

Der zweite Spieltag der Landesliga Braunschweig startet am morgigen Freitag mit packenden Duellen in Northeim und Göttingen. Abgeschlossen wird er dann in Fallersleben. Wir schauen auf die Partien der zweiten Runde in der Übersicht..

Fallersleben empfängt die SVG Göttingen. Während die Hausherren mit einer krassen Niederlage in die Saison starteten, konnten die Göttinger einen klaren Sieg feiern. Unter der Woche gewann Fallersleben klar im Pokal und tankte Selbstvertrauen. Die beiden direkten Duelle der Vorsaison gingen jedoch an die SVG.

Morgen, 17:00 Uhr MTV Gifhorn MTV Gifhorn FT Braunschweig FT Braunschw 17:00 PUSH

Gifhorn und die Freien Turner starteten jeweils mit einem überzeugendem Sieg. Unter der Woche gewannen die Braunschweiger sogar 7:1 im Bezirkspokal gegen Bleckenstedt. In der abgelaufenen Saison gewann jeweils das Heimteam das direkte Duell, wobei jeweils sechs Treffer fielen.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr Lehndorfer TSV Lehndorf SSV Kästorf SSV Kästorf 15:00 PUSH

Lehndorf empfängt Kästorf. Beide Teams starteten mit einer Niederlage in die neue Saison. Kästorf konnte schonmal im Pokal wieder Vertrauen tanken und 4:0 beim FC Schwülper gewinnen.

Göttingen 05 empfängt die Germanen, die mit Pokal und dem Ligaauftakt einen Fehlstart erlebten und bei den 05ern wieder in die Spur finden wollen. Göttingen 05 hingegen gewann in Kästorf und setzte sich im Pokal bei Sülbeck/Immensen durch. Von den vergangenen drei direkten Duellen, konnten beide Teams je ein Spiel gewinnen. Das andere Duell endete Remis.

Morgen, 16:00 Uhr FC Eintracht Northeim Northeim Lupo Martini Wolfsburg Lupo Martini Wolfsburg 16:00 PUSH

Northeim startete mit einem Sieg gegen Bleckenstedt und empfängt nun Lupo Martini Wolfsburg, die mit einer Niederlage in die Liga starteten. Allerdings flog Northeim unter der Woche im Pokal bei der SG Bergdörfer im Elfmeterschießen raus.

Der Bovender SV gewann bei LM Wolfsburg mit 1:0 und trifft nun auf den Aufsteiger Landsolfshausen/Seulingen, der 3:0 gegen Vorsfelde II gewann. Beide Teams wollen den zweiten Sieg folgen lassen. Das letzte direkte Duell fand im Pokal 24/25 statt. Damals gewann der TSV mit 2:1 gegen Bovenden.