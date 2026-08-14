 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligavorschau

Top-Duelle in Göttingen und Gifhorn, Vorsfelde II vor harter Nuss

Abschluss des Spieltags in Fallersleben

von NK · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Patrick Moslehner

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Landesliga Braunschw.
Lupo Martini Wolfsburg
MTV Wolfenb.
MTV Gifhorn
FT Braunschw

Der zweite Spieltag der Landesliga Braunschweig startet am morgigen Freitag mit packenden Duellen in Northeim und Göttingen. Abgeschlossen wird er dann in Fallersleben. Wir schauen auf die Partien der zweiten Runde in der Übersicht..

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben
SVG Göttingen 07
SVG Göttingen 07SVG Göttinge
16:00

Fallersleben empfängt die SVG Göttingen. Während die Hausherren mit einer krassen Niederlage in die Saison starteten, konnten die Göttinger einen klaren Sieg feiern. Unter der Woche gewann Fallersleben klar im Pokal und tankte Selbstvertrauen. Die beiden direkten Duelle der Vorsaison gingen jedoch an die SVG.

Morgen, 17:00 Uhr
MTV Gifhorn
MTV GifhornMTV Gifhorn
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw
17:00

Gifhorn und die Freien Turner starteten jeweils mit einem überzeugendem Sieg. Unter der Woche gewannen die Braunschweiger sogar 7:1 im Bezirkspokal gegen Bleckenstedt. In der abgelaufenen Saison gewann jeweils das Heimteam das direkte Duell, wobei jeweils sechs Treffer fielen.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf
SSV Kästorf
SSV KästorfSSV Kästorf
15:00

Lehndorf empfängt Kästorf. Beide Teams starteten mit einer Niederlage in die neue Saison. Kästorf konnte schonmal im Pokal wieder Vertrauen tanken und 4:0 beim FC Schwülper gewinnen.

Morgen, 17:00 Uhr
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05
FC Germania Bleckenstedt
FC Germania BleckenstedtBleckenstedt
17:00

Göttingen 05 empfängt die Germanen, die mit Pokal und dem Ligaauftakt einen Fehlstart erlebten und bei den 05ern wieder in die Spur finden wollen. Göttingen 05 hingegen gewann in Kästorf und setzte sich im Pokal bei Sülbeck/Immensen durch. Von den vergangenen drei direkten Duellen, konnten beide Teams je ein Spiel gewinnen. Das andere Duell endete Remis.

Morgen, 16:00 Uhr
FC Eintracht Northeim
FC Eintracht NortheimNortheim
Lupo Martini Wolfsburg
Lupo Martini WolfsburgLupo Martini Wolfsburg
16:00

Northeim startete mit einem Sieg gegen Bleckenstedt und empfängt nun Lupo Martini Wolfsburg, die mit einer Niederlage in die Liga starteten. Allerdings flog Northeim unter der Woche im Pokal bei der SG Bergdörfer im Elfmeterschießen raus.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Bovender SV
Bovender SVBovender SV
TSV Landolfshausen/Seulingen
TSV Landolfshausen/SeulingenTSV Landolfshausen/Seulingen
15:00

Der Bovender SV gewann bei LM Wolfsburg mit 1:0 und trifft nun auf den Aufsteiger Landsolfshausen/Seulingen, der 3:0 gegen Vorsfelde II gewann. Beide Teams wollen den zweiten Sieg folgen lassen. Das letzte direkte Duell fand im Pokal 24/25 statt. Damals gewann der TSV mit 2:1 gegen Bovenden.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf. II
MTV Wolfenbüttel
MTV WolfenbüttelMTV Wolfenb.
15:00

Vorsfelde II und Wolfenbüttel sind zwei Liganeulinge, jedoch aus verschiedenen Ligen. Während der Oberliga-Absteiger klar gegen Fallersleben gewann, verlor Vorsfelde II als Bezirksliga-Aufsteiger gegen Landolfshausen/Seulingen. Die Vorzeichen sind klar, doch eine Überraschung ist immer drin.