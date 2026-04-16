Top-Duell zwischen Jahn Zeiskam und Mechtersheim, Basara lauert

Der FC Basara Mainz (weiße Trikots) hofft der lachende Dritte zu sein, wenn sich die TuS Mechtersheim und TB Jahn Zeiskam im direkten Duell die Punkte wegnehmen. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

Am Samstag kommt es zum absoluten Top-Duell des Spieltags: Der Tabellenzweite TB Jahn Zeiskam trifft auf den Tabellenersten TuS Mechtersheim. Wenn Jahn Zeiskam noch einmal im Rennen um Platz eins mitreden möchte, braucht es einen Sieg, um den Abstand auf vier Punkte zu verringern. In der Hinrunde konnte Mechtersheim das Spiel mit 3:2 für sich entscheiden. Des Weiteren trifft der SV Alemannia Waldalgesheim auf die TSG 1846 Bretzenheim. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge geht es für Waldalgesheim darum, wieder in die Spur zu finden und den Abstand auf Hüffelsheim und Bienwald Kandel zu verkleinern (der Abstand beträgt lediglich drei Punkte). Der formstarke SV Viktoria Herxheim trifft auf die TuS Steinbach. Herxheim gewann seine letzten drei Spiele jeweils souverän, am vergangenen Spieltag konnte man den FK Pirmasens II mit 3:1 schlagen.

Am Sonntag empfängt die SG Hüffelsheim TuS Hohenecken. Hohenecken konnte nur eins ihrer letzten fünf Spiele gewinnen und muss noch einige Punkte sammeln, um ihren zehnten Tabellenplatz zu verteidigen. Der SV Morlautern bekommt es mit der SG Eintracht Bad Kreuznach zu tun. Bad Kreuznach hat aus den vergangenen drei Spielen seit dem Trainerwechsel sechs Punkte eingefahren, so auch am vergangenen Spieltag beim 6:1 gegen den SV Steinwenden. Dieser trifft auf Kellerkind VfB Bodenheim. Beide Mannschaften befinden sich derzeit in keiner guten Verfassung: Bodenheim konnte zuletzt vor fünf Spielen einen Sieg einfahren, Steinwenden wartet bereits seit acht Liga-Spieltagen auf einen Erfolg. Der Drittplatzierte FC Basara Mainz reist zum FC Bienwald Kandel. Basara kann, bei einer Niederlage von Jahn Zeiskam, bis auf einen Punkt an die Zeiskamer heranrücken und das Verfolger-Duell noch einmal mehr entzünden. Die TuS Marienborn trifft auf den FK Pirmasens II. Marienborn spielt bisher eine gute Rückrunde, mit fünf Siegen und erst einer Niederlage aus neun Spielen, und hofft, den Trend gegen Pirmasens weiter fortführen zu können.