Top-Duell in Regenstauf – 3 Aufsteiger pochen auf den ersten Dreier

Simon Pitzl und der TB/ASV Regenstauf stehen vor einer echten Bewährungsprobe. – Foto: Thomas Schneider

Rein geht's in den 3. Spieltag der Bezirksliga Süd! Fünf Mannschaften weisen eine noch blütenweiße Weste auf und stehen bei sechs Zählern. Darunter der TB/ASV Regenstauf und der BSC Regensburg, die am Sonntag die Klingen kreuzen. Auf der anderen Seite warten mit dem FC Viehhausen und dem FC Ränkam zwei Teams noch auf den ersten Punktgewinn. Was ändert sich an diesem Wochenende an besagtem Bild?

Freitag





Heute, 19:00 Uhr VfB Bach VfB Bach FC Ränkam FC Ränkam 19:00 PUSH



Auch wenn der erste Punkt heraussprang – im Lager des VfB Bach (13., 1) dürfte nach dem Unentschieden in Furth im Wald eher Enttäuschung überwogen haben. Denn: Die stark verjüngte Mannschaft gab einen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand, kassierte erst kurz vor Schluss den zweiten Gegentreffer. Da war mehr drin! Dementsprechend dürfte die Seitz-Truppe mit einer Portion Wut im Bauch ins heutige Heimspiel gehen. Zu Gast am Donauufer ist der Aufsteiger aus Ränkam. Der FC (16., 0) strebt nach zwei knappen Auftaktniederlagen den Turnaround an. Frisches Selbstvertrauen konnte man sich auch unter der Woche nicht holen; mit einer Niederlage in Arnschwang verabschiedete sich Ränkam aus dem Kreispokal. Wer fährt den ersten Dreier ein?





Samstag







Immer wieder die passende Antwort parat hatte der SC Regensburg (6., 3) am vergangenen Sonntag. Beim 3:2-Triumph über den FC Kosova konnten sich Stefan Michalkas Spieler letztlich für den betriebenen Aufwand belohnen – und eine lange Überzahl nutzen. Mit dem ersten Saisonsieg im Rücken, lässt sich die schwere Aufgabe gegen den TB 03 Roding (4., 6) schon etwas gelassener angehen. Die Gäste scheinen nach dem Abstieg aus der Landesliga keine großen Anlaufschwierigkeiten zu haben in der neuen Umgebung. Sie mischen nach Siegen gegen Ränkam und Viehhausen erstmal oben mit. Gelingt der Klebl-Elf in der Domstadt der dritte „Streich“?











Morgen, 17:00 Uhr SV Breitenbrunn Breitenbrunn FC Kosova Regensburg FC Kosova 17:00 PUSH



Eine laut Trainer Michael Ferstl sehr gute Trainingswoche hat der SV Breitenbrunn (9., 1) hinter sich. Die 3:4-Niederlage beim BSC – inklusive des Kreuzbandrisses von Verteidigers Maximilian Bursy – ist abgehakt. Gegen den FC Kosova (7., 3) wird entscheidend sein, die individuellen Fehler abzustellen und bei Standards auf der Hut zu sein. Bei beiden Punkten ist bislang noch viel Luft nach oben beim SVB. Unterdessen wollen die Regensburger Wiedergutmachung leisten für die ärgerliche Niederlage gegen den Sportclub. Dass im Breitenbrunner Waldstadion jedoch nicht gut Kirschen essen ist, sollte allseits bekannt sein. Defensivmann Ernesto Bakiu fehlt dem FCK wegen seiner Roten Karte.







Das war kämpferisch top: Der FC Furth im Wald (11., 1) bog am letzten Spieltag einen 0:2-Rückstand in ein 2:2 um. Weniger gut gefiel FC-Coach Alois Stoiber, dass sein Team dem VfB Bach die Tore zu einfach geschenkt habe. Daran arbeiten die Drachenstädter. Auf Kampf und Leidenschaft wird es auch am Samstag ankommen, wenn Furth erneut Heimrecht genießt. Diesmal geht der TV Parsberg (3., 6) auf Stippvisite an der tschechischen Grenze. Guth, Pröbster & Co. sind mit zwei Siegen hervorragend aus den Startlöchern gekommen. Auch dieses Mal würden sie gern ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Zentral wird dabei sein, den Kampf und die Zweikämpfe anzunehmen.





Morgen, 17:30 Uhr FC Viehhausen Viehhausen SpVgg Ramspau Ramspau 17:30 live PUSH



Zum erlesenen Kreis der perfekt gestarteten Bezirksligisten zählt auch die SpVgg Ramspau (2., 6). Die Grün-Weißen haben sich diesen Sommer gezielt, aber gut verstärken können. Prunkstück bislang ist die Defensive. Bis dato haben die Romminger-Mannen noch kein Gegentor kassiert – als einziges Team in der Liga. Ob die SpVgg den Traumstart in Viehhausen perfekt machen kann? Der FCV (15., 0) erwischte einen gegensätzlichen Start und steht noch bei null Zählern. Das Auftaktprogramm hatte es in Form der beiden Landesliga-Absteigern Kosova und Roding allerdings auch in sich. In jedem Fall soll zu Hause nun erste Punktgewinn herausspringen – bestenfalls ein dreifacher.





Sonntag







Auf ein spielerisch hochwertiges Bezirksligaspiel dürfen sich die Besucher unterhalb des Schlossbergs einstellen. Und auch die – natürlich noch wenig aussagekräftige – Tabelle weißt ein Top-Spiel aus. Mit dem TB/ASV Regenstauf (1., 6) und dem BSC Regensburg (5., 6) kreuzen zwei noch verlustpunktfreie Mannschaften die Klingen. Die „Blitzer“, die nach wie vor ohne Cheftrainer unterwegs sind, überzeugten zuletzt beim klaren 4:0-Sieg in Raindorf. Mehr Mühe hatte da schon der BSC, der gegen Breitenbrunn ein 4:3 über die Ziellinie schaukelte. Unter der Woche tankten die Brandlberg-Jungs durch den Triumph im Kreispokal-Achtelfinale gegen Obertraubling (3:0) zusätzliches Selbstvertrauen. Der BSC wird mit breiter Brust anreisen und den Titel-Mitfavoriten aus Regenstauf auf Herz und Nieren testen.





So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SpVgg Hainsacker Hainsacker TV Riedenburg Riedenburg 15:00 PUSH



Klappts' für die Kicker aus dem Altmühltal jetzt mit dem ersten Sieg in der Bezirksliga? Vor Wochenfrist war der TV Riedenburg (10., 1) schon relativ nah dran. Gegen Mitaufsteiger Oberhinkofen sprang daheim ein 1:1-Unentschieden heraus. „Wir sind froh, dass wir den ersten Punkt eingefahren haben und schauen, dass wir nächste Woche erneut punkten können“, sagte TV-Übungsleiter Andreas Schäffer im Anschluss. Als Nächstes führt die Reise von Kapitän Wolfgang Kornprobst und Konsorten nach Hainsacker. Die hiesige SpVgg (8., 3) musste sich am vergangenen Wochenende dem TV Parsberg klein beigeben und steht somit weiterhin bei drei Zählern. Klar, dass auf heimischem Terrain wieder Zählbares herausspringen soll.





So., 02.08.2026, 15:30 Uhr FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen FC Raindorf FC Raindorf 15:30 live PUSH



Zwei noch sieglose Teams prallen südlich von Regensburg aufeinander. Auf der einen Seite Liga-Newcomer FC Oberhinkofen (12., 1). Für die Sommer-Crew sprang in Oberhinkofen der erste Bezirksliga-Punkt der Vereinsgeschichte heraus. Vor allem an die kämpferisch gezeigte Leistung kann angeknüpft werden. Mit einem Punkt bestückt ist aktuell auch der FC Raindorf (14., 1). Dieser möchte gegenüber der Regenstauf-Pleite wieder eine Schippe drauflegen. Beide Parteien verfügen über torhungrige Offensivreihen, weshalb ein chancenreiches Match zu erwarten ist.