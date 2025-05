Top-Duell in Merten: "Spiel verdient das Prädikat Top-Spiel"

Wenn der SSV Merten am Sonntag den Siegburger SV empfängt, steht ein echtes Spitzenspiel der Mittelrheinliga an. Im Spiel zwischen dem Tabellenzweiten gegen den Dritten geht es um Platz 2. Während Merten das Hinspiel mit 4:2 für sich entschied und zuletzt mit einem souveränen 4:1-Erfolg bei Union Schafhausen überzeugte, setzte sich Siegburg am vergangenen Spieltag mit 3:1 gegen den FC Hürth durch.