Top-Duell in Hitzhofen und Kellerkracher in Ingolstadt

Nach einem torreichen Auftakt steht der zweite Spieltag der Kreisliga Donau/Isar 1 ganz im Zeichen erster Richtungskämpfe an den Tabellenenden. Während der Türkische SV Ingolstadt nach seinem dominanten Kantersieg zum Start nun als Tabellenführer zum Topspiel beim ebenfalls siegreichen FC Hitzhofen-Oberzell reist, drängen die geschlagenen Teams auf Wiedergutmachung. Besonders unter Druck steht der Tabellenletzte FC Fatih Spor Ingolstadt, der nach der deutlichen Klatsche am ersten Wochenende im Kellerduell gegen den FC Mindelstetten die ersten Zähler der noch jungen Saison im Kampf gegen den Abstieg einfahren will.

Die Auftaktrunde hat das Tableau direkt sortiert und erste Tendenzen aufgezeigt. Neben dem Spitzenreiter startete auch der SV Zuchering mit einem deutlichen Heimsieg im Rücken glänzend in die Spielzeit und reist als Tabellenzweiter zum TSV Großmehring. Die Großmehringer mussten sich zum Auftakt knapp dem SV Ingolstadt-Hundszell geschlagen geben, der nun beim TV Münchsmünster nachlegen möchte. Münchsmünster teilt sich nach einem Unentschieden im Tabellenmittelfeld die Punkte mit dem TSV Lichtenau. Ebenfalls perfekt gestartet sind der TSV Ober-Unterhaunstadt, der den SV Menning empfängt, sowie der SV Kasing, der nach seinem späten Comeback-Sieg nun den VfB Eichstätt II fordert. Die Eichstätter greifen nach ihrem spielfreien ersten Wochenende nun erstmals ins Geschehen ein. Am Tabellenende wollen der TSV Hohenwart und der FC Geisenfeld im direkten Duell ihre Auftaktniederlagen vergessen machen, um nicht frühzeitig auf den direkten Abstiegsplätzen oder der Relegationszone zu verharren.

Mehrere Akteure zeigten sich zum Saisonstart bereits in Torlaune und dürften auch am kommenden Wochenende im Fokus stehen: Beim Spitzenreiter schnürte Umut Yürükal einen Dreierpack, während seine Teamkollegen Peter Veit und Artan Halimi ebenso doppelt trafen wie Leander Friedl für Zuchering, Mathias Habricht für Kasing und Admir Music sowie Christoph Thomas für Hitzhofen-Oberzell.