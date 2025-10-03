Top-Duell im Mittelfeld: Hohkeppel fordert Wegberg-Beeck heraus

Über die finale Aufstellung wollte sich Deuker noch nicht festlegen: „Dazu kann ich aktuell noch nichts Konkretes sagen. Die medizinische Betreuung der Spieler in Wegberg ist überragend. Wir werden sehen, wer spielt.“

Theisen: "Wir kennen Albert Deuker"

Auf die Frage, ob Wegberg-Beeck nach dem Trainerwechsel schwer auszurechnen ist, zeigte sich Sportdirektor Kevon Theisen wenig beeindruckt: "Wir kennen Albert Deuker, er wird auch von den Spielern her nicht viel ändern, weil die beste Elf bisher immer gespielt hat."

Theisen erwartet ein Spiel zweier Top-Mannschaften auf Augenhöhe. Auf heimischer Anlage sei das Ziel aber klar "Wir wollen einen Dreier einfahren und dafür werden wir alles in die Waagschale werfen." Personell kann dabei Trainer Abdullah Keseroglu aus dem Vollen schöpfen.

Spannung garantiert

Tabellarisch stehen sich der Sechste und der Neunte gegenüber, sportlich treffen jedoch zwei ambitionierte Teams mit viel Potenzial aufeinander. Hohkeppel will weiter Boden auf die Spitzenplätze gutmachen, während Wegberg-Beeck unter dem neuen Trainer ein erstes Ausrufezeichen setzen möchte. Ein Top-Spiel – auch wenn die Tabelle das (noch) nicht ausdrückt.