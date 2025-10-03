Top-Duell im Mittelfeld: Hohkeppel fordert Wegberg-Beeck heraus

Auf den ersten Blick ein Mittelfeldduell, tatsächlich aber ein Spiel um mehr: Wenn Eintracht Hohkeppel den FC Wegberg-Beeck empfängt, treffen zwei ambitionierte Teams mit klaren Aufstiegszielen aufeinander. Hohkeppel hat sich unter Trainer Abdullah Keseroglu stabilisiert und will nach dem Remis gegen Bergisch Gladbach weiter nach oben klettern. Wegberg-Beeck setzt auf den Impuls durch den neuen Coach Albert Deuker, der sein Debüt an der Seitenlinie gibt. Beide Teams wissen um die Bedeutung der Partie – ein echtes Top-Spiel, auch wenn die Tabelle das noch nicht zeigt.
Die Eintracht Hohkeppel trennte sich zuletzt mit 2:2 vom ambitionierten SV Bergisch Gladbach 09 und bleibt damit im oberen Drittel der Tabelle. Unter Trainer Abdullah Keseroglu scheint sich das Team zu stabilisieren und zeigt wieder die Offensivpower, die man in den vergangenen Jahren von Hohkeppel gewohnt ist. Mit Spielern wie Tuncer, Jackmuth oder Owusu verfügt die Mannschaft über reichlich Qualität, die jederzeit ein Spiel entscheiden kann.
Auf der anderen Seite steht der FC Wegberg-Beeck nach der 1:2-Heimniederlage gegen Königsdorf vor einem Neuanfang. Anfang der Woche hat Albert Deuker das Amt von Mike Schmalenberg übernommen und gibt nun sein Debüt an der Seitenlinie. „Mein Co-Trainer André und ich wurden sehr herzlich empfangen. Gemeinsam mit der Mannschaft werden wir sehr hart arbeiten, um das Vertrauen zurückzuzahlen“, sagte der neue Coach zu seinem Start.
Mit Blick auf die Aufgabe in Hohkeppel weiß Deuker um die Schwere der Herausforderung: „Jackmuth, Tuncer, Durgun, Owusu und Co. – dazu ein sehr gutes Trainerteam: Das ist ein Brett. Doch ich glaube, meine neue Mannschaft scheut den Wettkampf nicht und freut sich auf diese Herausforderung.“