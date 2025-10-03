 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Marc Brasnic und das Team des FC Wegberg-Beeck ist nach dem Trainerwechsel gefordert.
Marc Brasnic und das Team des FC Wegberg-Beeck ist nach dem Trainerwechsel gefordert. – Foto: Michael Schnieders

Top-Duell im Mittelfeld: Hohkeppel fordert Wegberg-Beeck heraus

„Das ist ein Brett“ – Deuker vor Debüt in Hohkeppel

Verlinkte Inhalte

Mittelrheinliga
Hohkeppel
Wegb.-Beeck

Auf den ersten Blick ein Mittelfeldduell, tatsächlich aber ein Spiel um mehr: Wenn Eintracht Hohkeppel den FC Wegberg-Beeck empfängt, treffen zwei ambitionierte Teams mit klaren Aufstiegszielen aufeinander. Hohkeppel hat sich unter Trainer Abdullah Keseroglu stabilisiert und will nach dem Remis gegen Bergisch Gladbach weiter nach oben klettern. Wegberg-Beeck setzt auf den Impuls durch den neuen Coach Albert Deuker, der sein Debüt an der Seitenlinie gibt. Beide Teams wissen um die Bedeutung der Partie – ein echtes Top-Spiel, auch wenn die Tabelle das noch nicht zeigt.

Die Eintracht Hohkeppel trennte sich zuletzt mit 2:2 vom ambitionierten SV Bergisch Gladbach 09 und bleibt damit im oberen Drittel der Tabelle. Unter Trainer Abdullah Keseroglu scheint sich das Team zu stabilisieren und zeigt wieder die Offensivpower, die man in den vergangenen Jahren von Hohkeppel gewohnt ist. Mit Spielern wie Tuncer, Jackmuth oder Owusu verfügt die Mannschaft über reichlich Qualität, die jederzeit ein Spiel entscheiden kann.

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
SV Eintracht Hohkeppel
SV Eintracht HohkeppelHohkeppel
FC Wegberg-Beeck
FC Wegberg-BeeckWegb.-Beeck
15:30

Deuker vor Debut mit dem FC Wegberg-Beeck

Auf der anderen Seite steht der FC Wegberg-Beeck nach der 1:2-Heimniederlage gegen Königsdorf vor einem Neuanfang. Anfang der Woche hat Albert Deuker das Amt von Mike Schmalenberg übernommen und gibt nun sein Debüt an der Seitenlinie. „Mein Co-Trainer André und ich wurden sehr herzlich empfangen. Gemeinsam mit der Mannschaft werden wir sehr hart arbeiten, um das Vertrauen zurückzuzahlen“, sagte der neue Coach zu seinem Start.

Mit Blick auf die Aufgabe in Hohkeppel weiß Deuker um die Schwere der Herausforderung: „Jackmuth, Tuncer, Durgun, Owusu und Co. – dazu ein sehr gutes Trainerteam: Das ist ein Brett. Doch ich glaube, meine neue Mannschaft scheut den Wettkampf nicht und freut sich auf diese Herausforderung.“

Über die finale Aufstellung wollte sich Deuker noch nicht festlegen: „Dazu kann ich aktuell noch nichts Konkretes sagen. Die medizinische Betreuung der Spieler in Wegberg ist überragend. Wir werden sehen, wer spielt.“

Theisen: "Wir kennen Albert Deuker"

Auf die Frage, ob Wegberg-Beeck nach dem Trainerwechsel schwer auszurechnen ist, zeigte sich Sportdirektor Kevon Theisen wenig beeindruckt: "Wir kennen Albert Deuker, er wird auch von den Spielern her nicht viel ändern, weil die beste Elf bisher immer gespielt hat."

Theisen erwartet ein Spiel zweier Top-Mannschaften auf Augenhöhe. Auf heimischer Anlage sei das Ziel aber klar "Wir wollen einen Dreier einfahren und dafür werden wir alles in die Waagschale werfen." Personell kann dabei Trainer Abdullah Keseroglu aus dem Vollen schöpfen.

Spannung garantiert

Tabellarisch stehen sich der Sechste und der Neunte gegenüber, sportlich treffen jedoch zwei ambitionierte Teams mit viel Potenzial aufeinander. Hohkeppel will weiter Boden auf die Spitzenplätze gutmachen, während Wegberg-Beeck unter dem neuen Trainer ein erstes Ausrufezeichen setzen möchte. Ein Top-Spiel – auch wenn die Tabelle das (noch) nicht ausdrückt.

Aufrufe: 03.10.2025, 09:28 Uhr
Andreas SantnerAutor