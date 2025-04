Top-Duell Chambtal vs. Schönthal – Furth mit unbequemer Aufgabe

Im engen Aufstiegrennen der Kreisliga Ost ist bei Weitem noch keine Vorentscheidung gefallen. Im Gegenteil: am vergangenen Wochenende rückten die Top Drei noch enger zusammen. Und: der Rangvierte Schönthal-Premeischl hat zwar etwas Rückstand, allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. An diesem Sonntag kommt es zum Direktduell Dritter gegen Vierter, ein Match mit vorentscheidendem Charakter...



Hinspiel: 0:2. Die SG Zandt/Vilzing II (10., 25) musste sich zuletzt der SG Lohberg/Lam II geschlagen geben und tritt nun am Samstag bei Topteam SG Schloßberg (1., 40) an. Die Hausherren konnten sich am vergangenen Wochenende einen Punkt im torlosen Remis gegen den FC Ränkam einholen und stehen somit punktgleich mit dem FC Furth im Wald an der Tabellenspitze.







Hinspiel: 3:1. Mit-Tabellenführer FC Furth im Wald (2., 40) empfängt am kommenden Samstag die SG Mitterdorf/Neubäu (7., 32). Während sich die Drachenstädter zuletzt den Dreier bei der SG Schönthal-Premeischl knapp einholen konnte, sicherte sich die SG Mitterdorf/Neubäu mit einem klaren Heimsieg die Maximalausbeute gegen die SG Pemfling/Katzbach.







Hinspiel: 6:2. Der FC Untertraubenbach (12., 20) ist am Sonntag zu Gast bei der SG Waldmünchen/Geigant (9., 25). Die Hausherren der Partie konnten sich vor Wochenfrist gegen die SpVgg Eschlkam nicht durchsetzen, doch auch die Gäste gingen zuletzt mit einer Niederlage gegen die SG Michelsdorf/Cham II und somit punktlos vom Feld.







Hinspiel: 1:4. Die SG Lohberg/Lam II (13., 13) konnte sich am vergangenen Wochenende knapp den Dreier gegen die SG Zandt/Vilzing II holen und damit den letzten Tabellenpletz verlassen. Man empfängt am kommenden Sonntag die SG Michelsdorf/Cham II (6., 33). Die Gäste konnten sich am letzten Spieltag ebenfalls knapp den Dreier beim FC Untertraubenbach einsacken.







Hinspiel: 1:0. Beim neuen Tabellenletzten SG Pemfling/Katzbach (14., 12) ist am 22. Spieltag der FC Ränkam (5., 34) auf Stippvisite. Während sich die Gäste zuletzt zumindest einen Punkt im torlosen Remis gegen die SG Schloßberg ergattern, mussten sich die Hausherren klar gegen die SG Mitterdorf/Neubäu geschlagen geben.







Hinspiel: 3:2. Die SG Chambtal (3., 38) machen am kommenden Sonntag den Gastgeber für die SG Schönthal-Premeischl (4., 34). Beide Teams gingen am vergangenen Spieltag leer aus: die Chambtaler gaben sich beim SV Obertrübenbach knapp geschlagen und die Gäste der kommenden Partie musste eine Niederlage gegen den FC Furth im Wald einstecken.







Hinspiel: 4:3. Bei der SpVgg Eschlkam (8., 30) findet sich dieses Mal der SV Obertrübenbach (11., 25) ein. Die Gastgeber der Partie konnten sich zuletzt die Maximalausbeute bei der SG Waldmünchen/Geigant einholen, doch auch der SV Obertrübenbach ging am vergangenen Wochenende mit drei Punkten gegen die SG Chambtal vom Feld.