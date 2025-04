Top-Duell an der Kaiserlinde: Dritter gegen Vierter

Im Saison-Endspurt der 2. Bundesliga wartet an diesem Wochenende ein weiteres Topspiel auf die SV Elversberg. Am morgigen Samstag, 19. April, empfängt das Team von Trainer Horst Steffen den punktgleichen Tabellenvierten Fortuna Düsseldorf in der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, Anstoß ist um 13.00 Uhr.

„Wir freuen uns, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Situation sind und gegen die Fortuna ein Heimspiel haben, in dem es um etwas geht“, sagt Horst Steffen: „Unsere Jungs sind gut drauf und freuen sich auf das Spiel.“ Nach den vergangenen Partien ist das Selbstvertrauen bei der SVE groß, genauso aber das Wissen um die Stärke des Gegners. „Düsseldorf hat individuell gute Spieler, die auch spielintelligent und laufstark sind“, sagt Steffen vor dem Heimspiel gegen die Fortuna, die bereits in der vergangenen Saison als Tabellendritter nah am Erstliga-Aufstieg dran war und erst in der Relegation gescheitert ist. „Es ist allgemein eine sehr gut besetzte Mannschaft, die nicht umsonst zum zweiten Mal in Folge so weit oben steht.“

„Sie sind gut trainiert, gut gecoacht“, führt Horst Steffen fort: „Sie haben immer wieder verschiedene Pläne, die an den Gegner angepasst sind, und durch die sie Möglichkeiten sehen, sich durchzuspielen. Darauf müssen wir vorbereitet sein, schnell unsere eigenen Räume erkennen und unsere Lösungen finden.“ Im Elversberger Kader wird neben den bekannten verletzten Spielern auch Maximilian Rohr fehlen, der in Hannover angeschlagen ausgewechselt werden musste. Darüber hinaus sind Semih Sahin und Lukas Petkov gegen die Fortuna gelbgesperrt nicht dabei.