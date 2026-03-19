Top-Derby: TSV Langquaid contra Titelanwärter ATSV Kelheim

Laabertaler wollen Donaustädter straucheln lassen ----- Der viertplatzierte TSV Langquaid eröffnet mit einem Derby und zugleich Topspiel die Bezirksliga-Frühjahrsrunde. Mit dem ATSV Kelheim, der zusammen mit dem FC Ergolding und SV Türk Gücü Straubing punktgleich und mit vier Punkten vor den Gastgebern die Liga anführt, erscheint die Mannschaft, die nach zwölf Spieltagen - 10 Siege, 2 Remis - die Tabelle klar anführte, um dann mit acht Punkten aus den letzten sieben Partien - darunter abschließend ein 5:1-Heimerfolg über den TV Schierling - in die Winterpause zu gehen. Diese etwas schwächere Phase ändert jedoch nichts daran, dass Trainer Jürgen Schmid mit einem sehr gut besetzten, ausgeglichenen Team den Meistertitel anvisieren kann. Die offensiv ausgerichteten Kreisstädter stützen sich auf Stephan König (10 Tore / 8 Assists), Kamil Hein (8/4), Nico Pollmann (7/4), Salah Ettalii (5/3) und Marcus Slonek (2/4), die zudem in dieser Zone durch den Ex-Ettenkofener Johannes Grau verstärkt wurden. Torhüter Florian Dauerer und Abwehrchef Tobias Kellner sorgen für Sicherheit in der anderen Richtung. In den vier Vorbereitungspartien kassierte die Elf von der Befreiungshalle nur zum Abschluss beim Straubinger Kreisliga-Souverän, der SpVgg Osterhofen, eine 1:0-Niederlage.

Was kann der TSV Langquaid, der sich mit einer tollen Serie - 6 Siege, 3 Remis - in die viermonatige Punktspielpause verabschiedet hatte, am 20. Spieltag entgegensetzen? Sicherlich eine gute Vorbereitungsphase mit sechs ergebnismäßig durchwachsenen Begegnungen - zuletzt ein 2:0 über den Kreisligisten SG Offenstetten/Rohr - und einem gelungenen fünftägigen Trainingslager, an dem freilich nicht der gesamte Kader teilnehmen konnte, den Heimvorteil und das Wissen, dass man sich an guten Tagen - wie beim 2:2 in der Vorrunde - vor dem starken Lokalrivalen keineswegs verstecken muss. Noch kann der Ruhe und Gelassenheit ausstrahlende Trainer Matthias Eisenschenk nicht auf den kompletten Kader zählen, da für Florian Brunner und Korbinian Köppel ein Einsatz noch nicht möglich ist. Dennoch hat sich die Personalsituation im Vergleich zum Spätherbst entspannt, so dass sich um Kapitän Christoph Blabl ein Team formiert, das das Spitzentrio nicht aus den Augen verlieren will.

Schiedsrichter der Begegnung ist am Samstag, 21. März, 15.30 Uhr, Jakob Putz (SV Perlesreut).