Top-Bezirksligist verlängert mit 281-fachem Regionalliga-Stürmer

Oestinghausens Sportlicher Leiter Chris Nilius mit Torjäger Gianluca Marzullo (l.). – Foto: TuS SG Oestinghausen

Der Verein aus der Gemeinde Lippetal stellt in der Bezirksliga Staffel 7 mit großem Abstand die beste Offensive der Liga und rangiert auf Tabellenplatz 3 nur zwei Punkte hinter "Wintermeister" TuS Freckenhorst. Mit 27 erzielten Toren und acht Vorlagen hat besonders Top-Torjäger Gianluca Marzullo (35) einen erheblichen Anteil daran, dass sein TuS Schwarz-Gelb Oestinghausen berechtige Träume vom Landesliga-Aufstieg hegen dürfen. Nun ist offiziell, dass der gebürtige Italiener auch in der kommenden Saison für die Ahsekicker auf Torejagd gehen wird.

"Es freut mich riesig, auch im 3. Jahr Teil der SGO-Family zu sein. Der Verein, die Jungs, das Umfeld – passt einfach. In der Rückrunde haben wir noch einiges vor. Danke für das Vertrauen, jetzt gemeinsam Vollgas!", wird Marzullo in der Bekanntgabe auf Social Media zititert.

Der Mittelstürmer wurde wurde in der Jugend des FC Gütersloh und DSC Arminia Bielefeld ausgebildet und brachte es in seiner Karriere auf 281 Regionalliga-Partien (54 Tore), davon 136 allein für RW Ahlen. Weitere Stationen waren Bayer 04 Leverkusen II, Lok Leipzig, SC Verl, Westfalia Herne, ACR Messina (Serie D/Italien) Wuppertaler SV und SF Lotte. Von Letzteren schloss er sich 2024 dem TuS SG Oestinghausen an.