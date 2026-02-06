Top-Bezirksligist verlängert mit 281-fachem Regionalliga-Stürmer

Der Verein aus der Gemeinde Lippetal stellt in der Bezirksliga Staffel 7 mit großem Abstand die beste Offensive der Liga und rangiert auf Tabellenplatz 3 nur zwei Punkte hinter "Wintermeister" TuS Freckenhorst. Mit 27 erzielten Toren und acht Vorlagen hat besonders Top-Torjäger Gianluca Marzullo (35) einen erheblichen Anteil daran, dass sein TuS Schwarz-Gelb Oestinghausen berechtige Träume vom Landesliga-Aufstieg hegen dürfen. Nun ist offiziell, dass der gebürtige Italiener auch in der kommenden Saison für die Ahsekicker auf Torejagd gehen wird.
"Es freut mich riesig, auch im 3. Jahr Teil der SGO-Family zu sein. Der Verein, die Jungs, das Umfeld – passt einfach. In der Rückrunde haben wir noch einiges vor. Danke für das Vertrauen, jetzt gemeinsam Vollgas!", wird Marzullo in der Bekanntgabe auf Social Media zititert.
Der Mittelstürmer wurde wurde in der Jugend des FC Gütersloh und DSC Arminia Bielefeld ausgebildet und brachte es in seiner Karriere auf 281 Regionalliga-Partien (54 Tore), davon 136 allein für RW Ahlen. Weitere Stationen waren Bayer 04 Leverkusen II, Lok Leipzig, SC Verl, Westfalia Herne, ACR Messina (Serie D/Italien) Wuppertaler SV und SF Lotte. Von Letzteren schloss er sich 2024 dem TuS SG Oestinghausen an.
Oestinghausens neuer Sportlicher Leiter Christopher Nilius, der zu Jahresbeginn das Amt von Dominic Möller übernommen hatte, erklärt: "Dass Gianni auch in der Saison 26/27 beim SGO bleibt, ist für uns extrem wichtig. Er ist nicht nur unser Top-Torjäger, sondern einer, der Verantwortung übernimmt und vorangeht, wenn es darauf ankommt. Mindestens genauso wertvoll ist seine menschliche Art: Gianni gibt seine Erfahrung weiter, strahlt Ruhe aus und lebt jeden Tag vor, was es heißt, sich voll in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Gerade für unsere jungen Spieler ist er ein wichtiger Ansprechpartner und ein echtes Vorbild. Solche Charaktere braucht eine Mannschaft."