Top bei den Kleinen

Das richtig Gute zuerst. "Bei der U12 bis U15 läuft es sehr gut", sagen Alex Keller und Julian Hühn. Die sportlich Verantwortlichen für den Jugendbereich beim FC-Astoria Walldorf präzisieren, "die Entwicklung der Mannschaften in diesem Bereich, aber auch der einzelnen Spieler zeigt kontinuierlich nach oben – genau so soll es sein."
Die dominanteste aller FCA-Mannschaften ist zweifellos die U15. Als souveräner Tabellenführer überwintert die Mannschaft von Marcelus Noukiatchom mit sieben Punkten Vorsprung auf die SpVgg Durlach-Aue, die der einzig verbliebene Konkurrent im Kampf um die Meisterschaft geblieben ist. Zwölf Siege aus zwölf Spielen, mit dem herausragenden Torverhältnis von 47:6, verdeutlichen die Stärke der Truppe, die sich auf dem besten Weg in Richtung Oberliga befindet.
Die C-Junioren stehen außerdem im Halbfinale des badischen Pokals, das sie sich nach einem starken 2:1-Erfolg im Viertelfinale gegen SV Sandhausen verdient haben. Die Vorschlussrunde steigt am Mittwoch, den 11. März zuhause gegen den Karlsruher SC.
Von der U16 bis zur U19 fällt das Fazit nicht ganz so positiv aus. "Da waren unsere Teams etwas unbeständig in ihren Leistungen", erläutern Hühn und Keller.
Die U16 befindet sich im Mittelfeld des Tableaus und hat in der Rückrunde das Ziel, deutlich mehr Punkte als in der ersten Saisonhälfte zu holen.
Die U17 des FC-Astoria Walldorf überwintert als Sechster in der Oberliga Baden-Württemberg. "Das ist ordentlich, wobei wir uns ehrlicherweise schon zwei, drei Punkte mehr erhofft hatten, gerade nach unserem starken Start", sagt der U17-Trainer Patrick Maurer in seinem Fazit zur Saisonhalbzeit.
Der Verlauf der Vorrunde erinnerte zumindest ein wenig an eine Achterbahnfahrt. Zum Auftakt ging es schnell hoch hinaus mit drei Siegen in Serie, unter anderem gegen den Nachwuchs des VfB Stuttgart, ehe es vier Niederlagen nacheinander zu verdauen gab. Insgesamt gab es stets alles oder nichts – Unentschieden sucht man vergebens in den zwölf Ligapartien der Vorrunde. Da sich unterm Strich Siege und Niederlagen genau die Waage hielten, bedeuten 18 Zähler einen Punkteschnitt von 1,5 pro Begegnung.
Tabellarisch steht die U18 zwar genau in der Mitte der Verbandsliga, zur Spitze sind es aber lediglich fünf Zähler Rückstand. Besser geht es dennoch, sechs Siege und fünf Niederlagen werden von einem Remis flankiert. Das lässt in der zweiten Saisonhälfte auf einen Schritt nach vorne für den jüngeren A-Jugend-Jahrgang hoffen.
Unter ihren Möglichkeiten ist die U19 geblieben. Platz neun zur Pause ist nicht das, was sich das Team vorgestellt hat. Nun gilt es in der Winterpause samt anschließender Vorbereitung den Reset-Knopf zu drücken und dann einen Aufwärtstrend ab dem 1. März erkennen zu lassen, wenn die Rückrunde mit dem Derby beim SV Waldhof Mannheim beginnt.