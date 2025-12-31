Top bei den Kleinen

Die U17 des FCA (grün). – Foto: Anpfiff ins Leben

Das richtig Gute zuerst. "Bei der U12 bis U15 läuft es sehr gut", sagen Alex Keller und Julian Hühn. Die sportlich Verantwortlichen für den Jugendbereich beim FC-Astoria Walldorf präzisieren, "die Entwicklung der Mannschaften in diesem Bereich, aber auch der einzelnen Spieler zeigt kontinuierlich nach oben – genau so soll es sein."

Die dominanteste aller FCA-Mannschaften ist zweifellos die U15. Als souveräner Tabellenführer überwintert die Mannschaft von Marcelus Noukiatchom mit sieben Punkten Vorsprung auf die SpVgg Durlach-Aue, die der einzig verbliebene Konkurrent im Kampf um die Meisterschaft geblieben ist. Zwölf Siege aus zwölf Spielen, mit dem herausragenden Torverhältnis von 47:6, verdeutlichen die Stärke der Truppe, die sich auf dem besten Weg in Richtung Oberliga befindet. Die C-Junioren stehen außerdem im Halbfinale des badischen Pokals, das sie sich nach einem starken 2:1-Erfolg im Viertelfinale gegen SV Sandhausen verdient haben. Die Vorschlussrunde steigt am Mittwoch, den 11. März zuhause gegen den Karlsruher SC.

Von der U16 bis zur U19 fällt das Fazit nicht ganz so positiv aus. "Da waren unsere Teams etwas unbeständig in ihren Leistungen", erläutern Hühn und Keller. Die U16 befindet sich im Mittelfeld des Tableaus und hat in der Rückrunde das Ziel, deutlich mehr Punkte als in der ersten Saisonhälfte zu holen.