Kötzting-Trainer Konrad Früchtl (links) muss beim Punktspielauftakt unter anderem auf Jeremias Burkhardt verzichten.

Top-Bayernligist kommt: Bad Kötztings Ausfallliste ist lang Bereits am Donnerstag empfängt die Früchtl-Formation im Pokal den für sie unbekannten SV Erlbach

Dank eines Freiloses in der finalen Quali-Runde zog der 1. FC Bad Kötzting kampflos in den Bayerischen Totopokal ein. Dort bekommen es die Bayerwaldler in der ersten Runde mit dem SV Erlbach, einem Topteam der Bayernliga Süd, zu tun. Der Landesligist geht als Außenseiter ins Spiel – zumal die personelle Kadersituation beim Punktspielauftakt alles andere als rosig ist. Die Partie wurde auf Donnerstag, 17. Juli, vorgezogen. Anstoß am Roten Steg ist um 19.30 Uhr.

Das Duell mit dem sportlich so erfolgreichen Dorfverein aus dem oberbayerischen Landkreis Altötting ist für Bad Kötzting zweifelsohne eine hohe Hürde. Und eine gute letzte Standortbestimmung vor dem Liga-Auftakt, kommenden Mittwoch zu Hause gegen den SC Luhe-Wildenau. FCK-Coach Konrad Früchtl gibt folgende Zielsetzung aus: „Sich bestmöglich zu verkaufen und wenn möglich eine Überraschung zu schaffen.“ Früchtl bezeichnet den SV Erlbach, der sich 2024 den Meistertitel in der Bayernliga Süd sicherte, jedoch keinen Antrag auf die Regionalliga stellte, als eine „absolute Spitzenmannschaft aus der Bayernliga“.



Noch wegen eines weiteren Aspekts sind die Oberpfälzer eindeutig in der Außenseiterrolle. Nach wie vor sind die Verletzungssorgen groß und die Ausfallliste lang. Für Donnerstag fallen Frodo Gilch, Jeremias Burkhardt, Bastian Irrgang, Nico Hiebl, Xaver Steger und Neuzugang Kilian Ettl sicher aus. Beim lange verletzten Quirin Huber könnte es zumindest für einen Kurzeinsatz reichen. Mit Simon Schneider ist ein weiterer neuer Spieler angeschlagen.









Die Vorbereitung beschreibt der Trainer als „durchwachsen aufgrund der hohen Anzahl an Ausfällen. Hier konnten wir nur bedingt Abläufe einstudieren. Erlbach stellt den ersten wirklichen Härtetest dar“, so Früchtl. Das geplante Testspiel gegen den FSV Erlangen-Bruck musste jüngst sogar abgesagt werden, bei den angeschlagenen Spielern wollte man kein Risiko gehen. In den vorherigen Tests landeten Hosek, Schwander & Co. drei Siege (4:2 gegen Arnschwang, 8:1 gegen Niedermurach/Pertolzhofen und 5:0 gegen Raindorf) bei zwei Niederlagen gegen Bezirksliga-Teams (2:3 gegen Ruhmannsfelden und 1:2 gegen Bischofsmais).



Unterdessen bezeichnet Erlbachs Teamchef Hans Grabmeier die Kötztinger als einen „interessanten Gegner, der für uns aber völlig unbekannt ist. In Bad Kötzting haben wir überhaupt noch nicht gespielt.“ Und: „Da kommt ein stabiler Landesligist auf uns zu, wir wollen die Runde auf jeden Fall überstehen.“