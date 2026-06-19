Top ausgebildeter Nachwuchskeeper geht zu Sportfreunde Baumberg

Jonathan Freitag wechselt zu den Sportfreunden Baumberg. – Foto: Peter Teinovic

Ein neues Gesicht gehört ab sofort zum Torwart-Team der Sportfreunde Baumberg in der Oberliga Niederrhein. Der Verein hat Nachwuchskeeper Jonathan Freitag von der SSVg Velbert unter Vertrag genommen. Ausgebildet wurde er unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum des FC Schalke 04, ehe er sich Rot-Weiß Oberhausen anschloss. In der vergangenen Saison kam er in vier Testspiel der Regionalliga-Mannschaft der Bergischen zum Einsatz, zum Debüt in der vierten Liga reichte es für ihn aber noch nicht. Stattdessen hütete er in neuen Begegnungen bei der Bezirksliga-Reserve den Kasten. Besonders das vorhandene Entwicklungspotenzial war bei dem Transfer entscheidend.

Bei der Vorstellung sagt Trainer Salah El Halimi: "Jonathan hat eine sehr gute fußballerische Ausbildung in den Nachwuchsleistungszentren von Schalke und Rot-Weiß Oberhausen genossen und bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Qualität mit. Er ist ein starker Torwart auf der Linie, verfügt über gute fußballerische Fähigkeiten und zeichnet sich durch eine klare und permanente Kommunikation mit seinen Vorderleuten aus. Darüber hinaus überzeugt er durch sein gutes Stellungsspiel und seine schnelle Entscheidungsfindung in Drucksituationen. Auch im Eins-gegen-Eins zeigte er immer wieder seine Stärken. In den Gesprächen hat Jonathan einen sehr ehrgeizigen und lernwilligen Eindruck hinterlassen. Wir freuen uns, dass er sich für unseren Weg entschieden hat und sind überzeugt, dass er sich bei uns hervorragend weiterentwickeln wird.“