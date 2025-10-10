Top-Aufsteiger Jüchen kommt: So will Tönnies den Negativlauf stoppen

Am neunten Spieltag der Oberliga Niederrhein empfängt die SpVg Schonnebeck Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler zum Heimspiel. Die Gäste, die mit einer starken Bilanz von erst einer Saisonniederlage in die Begegnung gehen, treffen auf den seit vier Ligaspielen sieglosen Kontrahenten aus Essen. Dennoch zeigt sich SpVg-Chefcoach Dirk Tönnies vor dem Aufeinandertreffen am Freitagabend zuversichtlich und glaubt an ein Ende der Negativserie.

Mit dem VfL Jüchen-Garzweiler kommt am Freitagabend ein Kontrahent an den Essener Schetters Busch, der vor Selbstvertrauen strotzen dürfte: Schließlich weist der Vorjahres-Landesliga-Meister eine starke Saisonbilanz von erst einer Niederlage und 13 eroberten Punkten vor, steht folglich auf dem vierten Tabellenplatz. Der Hauptgrund für diesen erfolgreichen Saisonauftakt ist fraglos die überragende Defensivarbeit: Lediglich fünf Gegentore stehen bislang zu Buche. Diese Hintermannschaft gilt es nun für die SpVg aus Schonnebeck zu knacken, die sich zuletzt mit dem Toreschießen schwertat.

In den vergangenen vier Ligaspielen konnte die SpVg Schonnebeck magere drei Zähler verbuchen, was auch an der schwachen Offensivausbeute lag: Einzig drei Treffer konnte die Tönnies-Elf bejubeln, zwei davon im Duell mit Ligaschlusslicht TSV Meerbusch am vergangenen Wochenende. Doch wie des Öfteren zuletzt konnten die Grün-Weißen nicht an die starke Leistung in der ersten Hälfte beim TSV anknüpfen und verspielten die 2:0-Pausenführung im zweiten Abschnitt noch. Selbiges soll im Duell mit dem Top-Aufsteiger am Freitag vermieden werden, was auch Tönnies hervorhebt:

„Wir müssen das mitnehmen, was wir in der ersten Halbzeit in Meerbusch gespielt haben. Wenn wir das über 90 Minuten hinbekommen, werden wir gegen Jüchen gewinnen. Das ist unser klares Ziel. Wir haben sehr gut und intensiv trainiert, wenn wir diese Leistung im Spiel umsetzen können, können wir den Bock umstoßen“, betont Tönnies mit Blick auf die Sieges-Misere zuletzt. Zugleich weiß der 51-jährige Übungsleiter aber auch um die Qualitäten des anstehenden Gegners und zeigt sich wenig überrascht von dessen starkem Saisonauftakt: „Ich kenne Trainer und Mannschaft sehr gut, Jüchen hat viele Oberliga-erfahrene Spieler im Kader. Wir sind dementsprechend gewarnt“, resümiert Tönnies.

Offensiver Ansatz soll Erfolg bringen

Gegen den TSV Meerbusch setzten die Schwalben auf eine offensivere Ausrichtung als in den Partien zuvor: Die Umstellung mit Niko Bosnjak, Lennon Jung und Robin Andre Brandner in der Sturmspitze ließ sofort Fürchte tragen und brachte den erhofften Schwung in das Schonnebecker Offensivspiel. Auch gegen Aufsteiger Jüchen, der mit fünf Gegentreffern die beste Defensive der Liga stellt, baut Tönnies auf die spielerischen Stärken seiner Spieler im Offensivbereich: „Wir haben eine gute Offensive und wollen unsere Qualitäten zum Tragen bringen, um die Defensive durch unsere Spielweise zu knacken“, versichert der Cheftrainer. Ob dies mit dem selben Offensiv-Trio wie in Meerbusch zuletzt geschehen soll, lässt der Übungsleiter derweil noch offen.