Top 50: Die zuschauerreichsten Spiele der Verbandsliga Württemberg

Die Saison der Verbandsliga Württemberg ist bereits vorbei und alle Fragen rund um den Auf- und Abstieg sind geklärt. FuPa wirft daher den Blick auf die zuschauerreichsten Spiele der abgelaufenen Spielzeit.
850 Zuschauer – Young Boys Reutlingen – FC Holzhausen
801 Zuschauer – SV Fellbach – FSV Waiblingen
650 Zuschauer – Young Boys Reutlingen – TSV Oberensingen
650 Zuschauer – VfR Heilbronn – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
600 Zuschauer – Sportfreunde Schwäbisch Hall – VfR Heilbronn
580 Zuschauer – VfR Heilbronn – SSV Ehingen-Süd
520 Zuschauer – Young Boys Reutlingen – VfB Friedrichshafen
503 Zuschauer – FC Holzhausen – Young Boys Reutlingen
500 Zuschauer – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – Sportfreunde Dorfmerkingen
465 Zuschauer – Sportfreunde Schwäbisch Hall – Sportfreunde Dorfmerkingen
450 Zuschauer – Young Boys Reutlingen – Sportfreunde Schwäbisch Hall
450 Zuschauer – TSV Oberensingen – Young Boys Reutlingen
450 Zuschauer – FC Holzhausen – FC Rottenburg
420 Zuschauer – Sportfreunde Schwäbisch Hall – FC Holzhausen
420 Zuschauer – Young Boys Reutlingen – TSG Tübingen
410 Zuschauer – Sportfreunde Schwäbisch Hall – FSV Waiblingen
403 Zuschauer – Sportfreunde Schwäbisch Hall – FC Esslingen
400 Zuschauer – VfB Friedrichshafen – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
400 Zuschauer – FSV Waiblingen – SV Fellbach
400 Zuschauer – FC Rottenburg – TSG Tübingen
400 Zuschauer – TSV Berg – VfB Friedrichshafen
400 Zuschauer – Sportfreunde Schwäbisch Hall – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
400 Zuschauer – VfR Heilbronn – TSV Weilimdorf
400 Zuschauer – TSV Berg – TSV Weilimdorf
400 Zuschauer – VfB Friedrichshafen – VfR Heilbronn
385 Zuschauer – Young Boys Reutlingen – Sportfreunde Dorfmerkingen
380 Zuschauer – Sportfreunde Schwäbisch Hall – Young Boys Reutlingen
360 Zuschauer – SSV Ehingen-Süd – TSV Weilimdorf
350 Zuschauer – VfR Heilbronn – Young Boys Reutlingen
350 Zuschauer – VfB Friedrichshafen – FC Rottenburg
350 Zuschauer – Sportfreunde Dorfmerkingen – SV Fellbach
335 Zuschauer – Sportfreunde Schwäbisch Hall – TSG Tübingen
335 Zuschauer – Young Boys Reutlingen – TSV Weilimdorf
330 Zuschauer – VfR Heilbronn – FSV Waiblingen
320 Zuschauer – Calcio Leinfelden-Echterdingen – TSV Oberensingen
320 Zuschauer – Young Boys Reutlingen – FC Esslingen
311 Zuschauer – FC Holzhausen – TSV Berg
310 Zuschauer – Young Boys Reutlingen – FC Rottenburg
310 Zuschauer – Sportfreunde Schwäbisch Hall – SSV Ehingen-Süd
305 Zuschauer – Sportfreunde Schwäbisch Hall – TSV Berg
300 Zuschauer – Young Boys Reutlingen – SV Fellbach
300 Zuschauer – SSV Ehingen-Süd – FC Rottenburg
300 Zuschauer – TSV Oberensingen – FC Holzhausen
300 Zuschauer – FC Rottenburg – TSV Berg
300 Zuschauer – Sportfreunde Schwäbisch Hall – FC Rottenburg
300 Zuschauer – FC Rottenburg – TSV Weilimdorf
300 Zuschauer – SV Fellbach – FC Esslingen
300 Zuschauer – Young Boys Reutlingen – Calcio Leinfelden-Echterdingen
300 Zuschauer – SSV Ehingen-Süd – FSV Waiblingen
300 Zuschauer – Sportfreunde Schwäbisch Hall – Calcio Leinfelden-Echterdingen
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