Top 50: Die zuschauerreichsten Spiele der Regionalliga Südwest

Die Saison der Regionalliga Nordost ist bereits vorbei und alle Fragen rund um den Auf- und Abstieg sind geklärt. FuPa wirft daher den Blick auf die zuschauerreichsten Spiele der abgelaufenen Spielzeit.
10.127 Zuschauer – KSV Hessen Kassel – Kickers Offenbach
10.051 Zuschauer – Kickers Offenbach – FC Bayern Alzenau
7.480 Zuschauer – Kickers Offenbach – TSV Steinbach Haiger
7.417 Zuschauer – Kickers Offenbach – SV Stuttgarter Kickers
7.314 Zuschauer – Kickers Offenbach – FC 08 Homburg
6.560 Zuschauer – Kickers Offenbach – SGV Freiberg
6.359 Zuschauer – Kickers Offenbach – FSV Frankfurt
6.216 Zuschauer – Kickers Offenbach – KSV Hessen Kassel
6.198 Zuschauer – Kickers Offenbach – SV Eintracht Trier 05
6.015 Zuschauer – SG Sonnenhof Großaspach – SGV Freiberg
5.940 Zuschauer – SV Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach
5.723 Zuschauer – Kickers Offenbach – SG Sonnenhof Großaspach
5.358 Zuschauer – Kickers Offenbach – SV Sandhausen
5.345 Zuschauer – FSV Frankfurt – Kickers Offenbach
5.136 Zuschauer – Kickers Offenbach – TSV Schott Mainz
5.120 Zuschauer – SV Stuttgarter Kickers – SV Sandhausen
5.022 Zuschauer – Kickers Offenbach – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
5.013 Zuschauer – Kickers Offenbach – SC Freiburg II
4.850 Zuschauer – SG Sonnenhof Großaspach – SV Stuttgarter Kickers
4.821 Zuschauer – Kickers Offenbach – FC-Astoria Walldorf
4.810 Zuschauer – FSV Mainz 05 II – Kickers Offenbach
4.785 Zuschauer – Kickers Offenbach – FSV Mainz 05 II
4.763 Zuschauer – Kickers Offenbach – TSG Balingen
4.630 Zuschauer – SV Stuttgarter Kickers – SV Eintracht Trier 05
4.600 Zuschauer – Kickers Offenbach – Bahlinger SC
4.540 Zuschauer – SV Stuttgarter Kickers – FSV Frankfurt
4.514 Zuschauer – KSV Hessen Kassel – FSV Frankfurt
4.470 Zuschauer – SV Stuttgarter Kickers – SGV Freiberg
4.240 Zuschauer – SV Stuttgarter Kickers – KSV Hessen Kassel
3.970 Zuschauer – SV Stuttgarter Kickers – SG Sonnenhof Großaspach
3.850 Zuschauer – SV Stuttgarter Kickers – Bahlinger SC
3.850 Zuschauer – SV Stuttgarter Kickers – SC Freiburg II
3.770 Zuschauer – SV Stuttgarter Kickers – FC 08 Homburg
3.620 Zuschauer – SV Stuttgarter Kickers – FC Bayern Alzenau
3.550 Zuschauer – SV Stuttgarter Kickers – TSV Steinbach Haiger
3.495 Zuschauer – SV Eintracht Trier 05 – Kickers Offenbach
3.469 Zuschauer – SV Eintracht Trier 05 – FC 08 Homburg
3.460 Zuschauer – SV Stuttgarter Kickers – TSV Schott Mainz
3.460 Zuschauer – SV Stuttgarter Kickers – FSV Mainz 05 II
3.445 Zuschauer – KSV Hessen Kassel – SV Stuttgarter Kickers
3.430 Zuschauer – SV Stuttgarter Kickers – FC-Astoria Walldorf
3.324 Zuschauer – KSV Hessen Kassel – FSV Mainz 05 II
3.312 Zuschauer – KSV Hessen Kassel – TSV Steinbach Haiger
3.280 Zuschauer – SV Stuttgarter Kickers – TSG Balingen
3.221 Zuschauer – SV Eintracht Trier 05 – SV Stuttgarter Kickers
3.187 Zuschauer – SV Sandhausen – FC-Astoria Walldorf
3.180 Zuschauer – SV Stuttgarter Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
3.069 Zuschauer – SV Sandhausen – FSV Frankfurt
2.952 Zuschauer – SV Sandhausen – Kickers Offenbach
2.887 Zuschauer – SV Sandhausen – SV Stuttgarter Kickers