Top 50: Die zuschauerreichsten Spiele der Regionalliga Nordost

Die Saison der Regionalliga Nordost ist bereits vorbei und alle Fragen rund um den Auf- und Abstieg sind geklärt. FuPa wirft daher den Blick auf die zuschauerreichsten Spiele der abgelaufenen Spielzeit.
15.040 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – FC Carl Zeiss Jena
13.123 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – FC Rot-Weiß Erfurt
12.166 Zuschauer – Hallescher FC – BSG Chemie Leipzig
11.447 Zuschauer – Hallescher FC – FC Carl Zeiss Jena
11.300 Zuschauer – Hallescher FC – 1. FC Lokomotive Leipzig
11.121 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – BSG Chemie Leipzig
10.942 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – Hallescher FC
10.561 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – Hallescher FC
10.405 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – 1. FC Lokomotive Leipzig
10.249 Zuschauer – Chemnitzer FC – 1. FC Lokomotive Leipzig
10.181 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – FC Carl Zeiss Jena
9.019 Zuschauer – FSV Zwickau – BSG Chemie Leipzig
8.985 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – 1. FC Magdeburg II
8.940 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – FSV Zwickau
8.900 Zuschauer – Hallescher FC – FC Rot-Weiß Erfurt
8.524 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – 1. FC Lokomotive Leipzig
8.494 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – Hallescher FC
8.430 Zuschauer – FSV Zwickau – FC Carl Zeiss Jena
8.429 Zuschauer – FSV Zwickau – Chemnitzer FC
8.300 Zuschauer – Hallescher FC – FSV Zwickau
8.143 Zuschauer – Chemnitzer FC – BSG Chemie Leipzig
8.092 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – Hertha BSC II
8.077 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – Chemnitzer FC
8.031 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – Chemnitzer FC
7.821 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – BSG Chemie Leipzig
7.445 Zuschauer – FSV Zwickau – FC Rot-Weiß Erfurt
7.443 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – BFC Dynamo
7.362 Zuschauer – Chemnitzer FC – FSV Zwickau
7.300 Zuschauer – Hallescher FC – Chemnitzer FC
7.209 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – 1. FC Magdeburg II
7.122 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – Greifswalder FC
7.096 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – BSG Chemie Leipzig
7.070 Zuschauer – FSV Zwickau – Hallescher FC
7.036 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – FC Rot-Weiß Erfurt
6.607 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – ZFC Meuselwitz
6.462 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – Greifswalder FC
6.448 Zuschauer – Chemnitzer FC – Hallescher FC
6.398 Zuschauer – Chemnitzer FC – FC Carl Zeiss Jena
6.342 Zuschauer – Chemnitzer FC – FC Rot-Weiß Erfurt
6.300 Zuschauer – Hallescher FC – FSV 63 Luckenwalde
6.278 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – SV Babelsberg 03
6.227 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – BFC Preussen
6.221 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – BFC Dynamo
6.208 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – 1. FC Magdeburg II
6.201 Zuschauer – Hallescher FC – VSG Altglienicke
6.143 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – Hertha BSC II
6.122 Zuschauer – 1. FC Lokomotive Leipzig – FSV Zwickau
6.121 Zuschauer – FC Carl Zeiss Jena – FC Eilenburg
6.100 Zuschauer – Hallescher FC – SV Babelsberg 03
6.023 Zuschauer – FC Rot-Weiß Erfurt – FSV Zwickau