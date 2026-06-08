Top 50: Die zuschauerreichsten Spiele der Oberliga Baden-Württemberg

Die Saison der Oberliga Baden-Württemberg ist bereits vorbei und alle Fragen rund um den Auf- und Abstieg sind geklärt. FuPa wirft daher den Blick auf die zuschauerreichsten Spiele der abgelaufenen Spielzeit.
4.644 Zuschauer – VfR Aalen – TSV Essingen
4.069 Zuschauer – VfR Aalen – SSV Reutlingen
3.329 Zuschauer – VfR Aalen – TSG Backnang
3.146 Zuschauer – VfR Aalen – Türkspor Neckarsulm
2.851 Zuschauer – VfR Aalen – FC 08 Villingen
2.306 Zuschauer – VfR Aalen – 1. FC Normannia Gmünd
2.200 Zuschauer – TSV Essingen – VfR Aalen
2.011 Zuschauer – VfR Aalen – VfR Mannheim
2.009 Zuschauer – VfR Aalen – 1. CfR Pforzheim
2.006 Zuschauer – SSV Reutlingen – VfR Aalen
1.600 Zuschauer – 1. Göppinger SV – VfR Aalen
1.552 Zuschauer – VfR Aalen – Türkischer SV Singen
1.530 Zuschauer – VfR Mannheim – VfR Aalen
1.514 Zuschauer – 1. FC Normannia Gmünd – VfR Aalen
1.500 Zuschauer – SSV Reutlingen – 1. FC Normannia Gmünd
1.480 Zuschauer – VfR Aalen – 1. Göppinger SV
1.475 Zuschauer – VfR Aalen – FSV Hollenbach
1.462 Zuschauer – VfR Aalen – FSV 08 Bietigheim-Bissingen
1.450 Zuschauer – FC 08 Villingen – Türkischer SV Singen
1.435 Zuschauer – VfR Aalen – FV Ravensburg
1.433 Zuschauer – VfR Aalen – SV Oberachern
1.300 Zuschauer – 1. Göppinger SV – SSV Reutlingen
1.259 Zuschauer – VfR Aalen – Karlsruher SC II
1.233 Zuschauer – 1. CfR Pforzheim – FC Nöttingen
1.227 Zuschauer – VfR Aalen – FC Denzlingen
1.189 Zuschauer – FV Ravensburg – Karlsruher SC II
1.172 Zuschauer – VfR Aalen – FC Nöttingen
1.170 Zuschauer – SSV Reutlingen – SV Oberachern
1.170 Zuschauer – SSV Reutlingen – FSV Hollenbach
1.150 Zuschauer – SSV Reutlingen – FV Ravensburg
1.102 Zuschauer – FC Nöttingen – 1. CfR Pforzheim
1.070 Zuschauer – SSV Reutlingen – Karlsruher SC II
1.060 Zuschauer – SSV Reutlingen – TSV Essingen
1.050 Zuschauer – 1. Göppinger SV – 1. FC Normannia Gmünd
1.035 Zuschauer – FV Ravensburg – SSV Reutlingen
1.020 Zuschauer – FV Ravensburg – VfR Aalen
1.000 Zuschauer – FV Ravensburg – FSV 08 Bietigheim-Bissingen
984 Zuschauer – SV Oberachern – Karlsruher SC II
970 Zuschauer – SSV Reutlingen – 1. CfR Pforzheim
955 Zuschauer – 1. CfR Pforzheim – VfR Aalen
920 Zuschauer – FV Ravensburg – FC Nöttingen
900 Zuschauer – 1. Göppinger SV – TSV Essingen
900 Zuschauer – 1. FC Normannia Gmünd – 1. Göppinger SV
890 Zuschauer – SSV Reutlingen – Türkischer SV Singen
870 Zuschauer – FC 08 Villingen – SSV Reutlingen
850 Zuschauer – 1. Göppinger SV – 1. CfR Pforzheim
850 Zuschauer – SSV Reutlingen – FC Denzlingen
807 Zuschauer – FC Nöttingen – Karlsruher SC II
800 Zuschauer – 1. Göppinger SV – FC Nöttingen
800 Zuschauer – SSV Reutlingen – Türkspor Neckarsulm