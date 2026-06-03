Top 50: Die zuschauerreichsten Spiele der NOFV-Oberliga Süd

Die Saison der NOFV-Oberliga Süd ist bereits vorbei und alle Fragen rund um den Auf- und Abstieg sind geklärt. FuPa wirft daher den Blick auf die zuschauerreichsten Spiele der abgelaufenen Spielzeit.
1.920 Zuschauer – VFC Plauen – VfB Auerbach 1906
1.906 Zuschauer – VfB Auerbach 1906 – VFC Plauen
1.034 Zuschauer – VFC Plauen – VfB Empor Glauchau
992 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – VfB Germania Halberstadt
817 Zuschauer – SC Freital – FC Einheit Rudolstadt
754 Zuschauer – FC Einheit Wernigerode – VfB Germania Halberstadt
740 Zuschauer – VFC Plauen – VfB Germania Halberstadt
730 Zuschauer – SC Freital – FSV Budissa Bautzen
724 Zuschauer – VfB Germania Halberstadt – FC Einheit Wernigerode
722 Zuschauer – VFC Plauen – RSV Eintracht 1949
711 Zuschauer – VFC Plauen – SC Freital
705 Zuschauer – VFC Plauen – FC Einheit Rudolstadt
676 Zuschauer – VFC Plauen – SG Union Sandersdorf
667 Zuschauer – VFC Plauen – 1. SC 1911 Heiligenstadt
655 Zuschauer – FSV Budissa Bautzen – VfB 1921 Krieschow
650 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – VfB Auerbach 1906
612 Zuschauer – VFC Plauen – FSV Budissa Bautzen
588 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – VFC Plauen
586 Zuschauer – SC Freital – Bischofswerdaer FV 08
584 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – Bischofswerdaer FV 08
568 Zuschauer – Bischofswerdaer FV 08 – FSV Budissa Bautzen
559 Zuschauer – FSV Budissa Bautzen – Bischofswerdaer FV 08
537 Zuschauer – VfB Auerbach 1906 – VfB Empor Glauchau
522 Zuschauer – VfB Auerbach 1906 – VfL Halle 1896
518 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – VfB 1921 Krieschow
510 Zuschauer – VFC Plauen – VfL Halle 1896
506 Zuschauer – VFC Plauen – FC Einheit Wernigerode
501 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – FC Einheit Wernigerode
476 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – VfB Germania Halberstadt
475 Zuschauer – VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal
448 Zuschauer – VFC Plauen – VfB 1921 Krieschow
445 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – FSV Budissa Bautzen
435 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – RSV Eintracht 1949
431 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – FC Grimma
430 Zuschauer – VFC Plauen – FC Grimma
430 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – 1. FC Lok Stendal
426 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – VfL Halle 1896
425 Zuschauer – RSV Eintracht 1949 – VFC Plauen
403 Zuschauer – FSV Budissa Bautzen – VfB Germania Halberstadt
402 Zuschauer – VfB Auerbach 1906 – FSV Budissa Bautzen
396 Zuschauer – VfB Germania Halberstadt – 1. FC Lok Stendal
395 Zuschauer – SC Freital – 1. FC Lok Stendal
394 Zuschauer – FSV Budissa Bautzen – SC Freital
393 Zuschauer – VFC Plauen – Bischofswerdaer FV 08
390 Zuschauer – FC Einheit Wernigerode – VfB Auerbach 1906
386 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – VfB Empor Glauchau
380 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – SC Freital
380 Zuschauer – 1. SC 1911 Heiligenstadt – VFC Plauen
378 Zuschauer – VfB Auerbach 1906 – RSV Eintracht 1949
372 Zuschauer – 1. FC Lok Stendal – SC Freital