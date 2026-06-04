Top 50: Die zuschauerreichsten Spiele der NOFV-Oberliga Nord

Die Saison der NOFV-Oberliga Nord ist bereits vorbei. FuPa wirft daher den Blick auf die zuschauerreichsten Spiele der abgelaufenen Spielzeit.
1.563 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – Tennis Borussia Berlin
1.252 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – SV Tasmania Berlin
1.188 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – SV Sparta Lichtenberg
1.006 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – SV Tasmania Berlin
950 Zuschauer – SV Siedenbollentin – FC Hansa Rostock II
940 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – FC Hansa Rostock II
912 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – TSG Neustrelitz
883 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – FSV Optik Rathenow
876 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – Berliner AK
823 Zuschauer – SV Sparta Lichtenberg – SV Lichtenberg 47
822 Zuschauer – TSG Neustrelitz – SV Siedenbollentin
791 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – BSV Eintracht Mahlsdorf
757 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – SG Union 1919 Klosterfelde
738 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – SG Dynamo Schwerin
717 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – SD Croatia Berlin
717 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – FSV Optik Rathenow
666 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – SV Siedenbollentin
625 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – SV Lichtenberg 47
599 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – TuS Makkabi Berlin
521 Zuschauer – BSV Eintracht Mahlsdorf – SV Tasmania Berlin
509 Zuschauer – SG Dynamo Schwerin – FC Hansa Rostock II
500 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – FC Anker Wismar
495 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – Tennis Borussia Berlin
478 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – SD Croatia Berlin
459 Zuschauer – SV Lichtenberg 47 – FC Viktoria 1889 Berlin
451 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – SV Lichtenberg 47
446 Zuschauer – BSV Eintracht Mahlsdorf – SV Lichtenberg 47
439 Zuschauer – TSG Neustrelitz – Berliner AK
415 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – SV Tasmania Berlin
410 Zuschauer – TSG Neustrelitz – FC Hansa Rostock II
401 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – SG Dynamo Schwerin
392 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – FC Hansa Rostock II
392 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – SV Sparta Lichtenberg
385 Zuschauer – SV Siedenbollentin – BSV Eintracht Mahlsdorf
384 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – FC Anker Wismar
356 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – TuS Makkabi Berlin
353 Zuschauer – SV Sparta Lichtenberg – TSG Neustrelitz
350 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – BSV Eintracht Mahlsdorf
348 Zuschauer – TSG Neustrelitz – SV Lichtenberg 47
346 Zuschauer – TSG Neustrelitz – SV Tasmania Berlin
341 Zuschauer – FSV Optik Rathenow – SV Lichtenberg 47
326 Zuschauer – Tennis Borussia Berlin – FC Viktoria 1889 Berlin
325 Zuschauer – SV Sparta Lichtenberg – Tennis Borussia Berlin
322 Zuschauer – FC Viktoria 1889 Berlin – SV Lichtenberg 47
321 Zuschauer – TSG Neustrelitz – BSV Eintracht Mahlsdorf
320 Zuschauer – TSG Neustrelitz – SG Dynamo Schwerin
319 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – SV Sparta Lichtenberg
319 Zuschauer – SV Tasmania Berlin – SV Lichtenberg 47
312 Zuschauer – SG Union 1919 Klosterfelde – TSG Neustrelitz
310 Zuschauer – SV Tasmania Berlin – Tennis Borussia Berlin