Top 50: Die zuschauerreichsten Spiele der Landesliga, Staffel 4

Die Saison der Landesliga Württemberg, Staffel 4, ist bereits vorbei und alle Fragen rund um den Auf- und Abstieg sind geklärt. FuPa wirft daher den Blick auf die zuschauerreichsten Spiele der abgelaufenen Spielzeit.
800 Zuschauer – FV Biberach/Riß – SV Mietingen
734 Zuschauer – FV Rot-Weiß Weiler – TSV Heimenkirch
720 Zuschauer – SC Staig – SSG Ulm 99
600 Zuschauer – TSV Heimenkirch – FC Wangen
585 Zuschauer – FV Rot-Weiß Weiler – FC Wangen
550 Zuschauer – SC Staig – SV Mietingen
531 Zuschauer – SV Reinstetten – SV Mietingen
526 Zuschauer – TSV Heimenkirch – FV Rot-Weiß Weiler
510 Zuschauer – SV Mietingen – FV Biberach/Riß
507 Zuschauer – SV Mietingen – FV Olympia Laupheim
469 Zuschauer – FV Olympia Laupheim – SV Mietingen
450 Zuschauer – TSV 1889 Buch – SC Staig
450 Zuschauer – SSG Ulm 99 – SC Staig
423 Zuschauer – FV Rot-Weiß Weiler – TSV Riedlingen
421 Zuschauer – SC Staig – FV Olympia Laupheim
417 Zuschauer – SV Mietingen – SV Reinstetten
410 Zuschauer – SV Mietingen – Türkspor Neu-Ulm
400 Zuschauer – FV Olympia Laupheim – Türkspor Neu-Ulm
400 Zuschauer – SSG Ulm 99 – Türkspor Neu-Ulm
390 Zuschauer – SV Mietingen – FV Rot-Weiß Weiler
380 Zuschauer – SC Staig – TSV Neu-Ulm
380 Zuschauer – TSV 1889 Buch – SV Reinstetten
375 Zuschauer – FV Olympia Laupheim – TSV 1889 Buch
367 Zuschauer – SV Mietingen – SC Staig
352 Zuschauer – SV Reinstetten – FV Olympia Laupheim
350 Zuschauer – SV Mietingen – TSV Riedlingen
350 Zuschauer – SV Reinstetten – FV Biberach/Riß
350 Zuschauer – FV Biberach/Riß – FV Olympia Laupheim
350 Zuschauer – SC Staig – FV Bad Schussenried
350 Zuschauer – FV Olympia Laupheim – FC Srbija Ulm
350 Zuschauer – Türkspor Neu-Ulm – FC Blaubeuren
350 Zuschauer – FV Olympia Laupheim – SC Staig
341 Zuschauer – SV Kressbronn – SV Mietingen
340 Zuschauer – TSV 1889 Buch – TSV Riedlingen
333 Zuschauer – SC Staig – TSV Riedlingen
330 Zuschauer – SC Staig – Türkspor Neu-Ulm
321 Zuschauer – FC Wangen – TSV Heimenkirch
321 Zuschauer – FC Wangen – FV Rot-Weiß Weiler
320 Zuschauer – TSV Riedlingen – SV Mietingen
320 Zuschauer – TSV Riedlingen – SV Kressbronn
310 Zuschauer – SV Mietingen – TSV 1889 Buch
300 Zuschauer – SC Staig – FC Srbija Ulm
300 Zuschauer – TSV Riedlingen – SSG Ulm 99
300 Zuschauer – SC Staig – FC Blaubeuren
300 Zuschauer – FV Rot-Weiß Weiler – TSV Neu-Ulm
288 Zuschauer – TSV Heimenkirch – SSG Ulm 99
285 Zuschauer – SV Mietingen – TSV Heimenkirch
285 Zuschauer – TSV Riedlingen – FC Srbija Ulm
284 Zuschauer – SV Mietingen – SSG Ulm 99
281 Zuschauer – FC Wangen – SC Staig
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