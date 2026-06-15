Top 50: Die zuschauerreichsten Spiele der Landesliga, Staffel 3

Die Saison der Landesliga Württemberg, Staffel 3, ist bereits vorbei und alle Fragen rund um den Auf- und Abstieg sind geklärt. FuPa wirft daher den Blick auf die zuschauerreichsten Spiele der abgelaufenen Spielzeit.
600 Zuschauer – SV Seedorf – VfB Bösingen
500 Zuschauer – SC 04 Tuttlingen – VfL Mühlheim
412 Zuschauer – TSV Harthausen/Scher – FC 07 Albstadt
400 Zuschauer – VfL Mühlheim – SC 04 Tuttlingen
400 Zuschauer – FC 07 Albstadt – TSV Harthausen/Scher
400 Zuschauer – VfB Bösingen – SV Zimmern
350 Zuschauer – TSV Harthausen/Scher – VfB Bösingen
350 Zuschauer – TSG Balingen II – SV Zimmern
350 Zuschauer – SG Empfingen – VfL Nagold
350 Zuschauer – SG Empfingen – TSG Balingen II
350 Zuschauer – SV Nehren – SG Empfingen
330 Zuschauer – VfL Nagold – SG Empfingen
312 Zuschauer – BSV 07 Schwenningen – SV Zimmern
310 Zuschauer – FC 07 Albstadt – TSG Balingen II
300 Zuschauer – SV Nehren – FC 07 Albstadt
300 Zuschauer – SC 04 Tuttlingen – SV Zimmern
300 Zuschauer – SV Nehren – SSC Tübingen
300 Zuschauer – SV Zimmern – TSG Balingen II
300 Zuschauer – SV Croatia Reutlingen – VfL Pfullingen
300 Zuschauer – SV Zimmern – VfB Bösingen
300 Zuschauer – SV Zimmern – BSV 07 Schwenningen
300 Zuschauer – VfL Pfullingen – SV Nehren
300 Zuschauer – VfB Bösingen – SV Seedorf
280 Zuschauer – TSG Balingen II – SV Nehren
280 Zuschauer – SG Empfingen – VfL Mühlheim
277 Zuschauer – SG Empfingen – SV Zimmern
252 Zuschauer – SG Empfingen – VfL Pfullingen
250 Zuschauer – VfB Bösingen – SC 04 Tuttlingen
250 Zuschauer – VfB Bösingen – BSV 07 Schwenningen
250 Zuschauer – VfL Pfullingen – TSG Balingen II
250 Zuschauer – SV Seedorf – VfL Mühlheim
250 Zuschauer – SC 04 Tuttlingen – VfL Nagold
250 Zuschauer – VfL Pfullingen – SV Croatia Reutlingen
250 Zuschauer – TSG Balingen II – FC 07 Albstadt
250 Zuschauer – VfB Bösingen – VfL Mühlheim
250 Zuschauer – BSV 07 Schwenningen – SC 04 Tuttlingen
250 Zuschauer – VfB Bösingen – TSG Balingen II
250 Zuschauer – TSV Harthausen/Scher – TSG Balingen II
250 Zuschauer – VfB Bösingen – SG Empfingen
250 Zuschauer – VfL Mühlheim – VfB Bösingen
249 Zuschauer – TSV Harthausen/Scher – SV Zimmern
231 Zuschauer – VfB Bösingen – SV Nehren
222 Zuschauer – BSV 07 Schwenningen – SSC Tübingen
222 Zuschauer – SV Seedorf – SV Zimmern
220 Zuschauer – VfL Nagold – TSG Balingen II
220 Zuschauer – FC 07 Albstadt – SG Empfingen
220 Zuschauer – VfL Pfullingen – FC 07 Albstadt
220 Zuschauer – TSG Balingen II – VfL Nagold
203 Zuschauer – TSV Harthausen/Scher – SV Nehren
200 Zuschauer – VfB Bösingen – FC 07 Albstadt
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