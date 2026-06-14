Top 50: Die zuschauerreichsten Spiele der Landesliga, Staffel 2

Die Saison der Landesliga Württemberg, Staffel 2, ist bereits vorbei und alle Fragen rund um den Auf- und Abstieg sind geklärt. FuPa wirft daher den Blick auf die zuschauerreichsten Spiele der abgelaufenen Spielzeit.
1.200 Zuschauer – GSV Maichingen – VfL Sindelfingen
487 Zuschauer – MTV Stuttgart – TSVgg Plattenhardt
480 Zuschauer – 1. FC Eislingen – TSV Köngen
420 Zuschauer – 1. FC Eislingen – TSV Bad Boll
400 Zuschauer – VfL Sindelfingen – TSV Ehningen
400 Zuschauer – TSV Köngen – TSGV Waldstetten
400 Zuschauer – TSV Köngen – TSV Bernhausen
375 Zuschauer – VfL Sindelfingen – GSV Maichingen
354 Zuschauer – MTV Stuttgart – GSV Maichingen
350 Zuschauer – GSV Maichingen – SV Böblingen
350 Zuschauer – TSV Bernhausen – TSVgg Plattenhardt
336 Zuschauer – TSV Ehningen – VfL Sindelfingen
326 Zuschauer – TSV Köngen – VfL Sindelfingen
314 Zuschauer – SV Waldhausen – TSGV Waldstetten
305 Zuschauer – TSV Köngen – FV Spfr. Neuhausen
300 Zuschauer – SV Waldhausen – TSV Ehningen
300 Zuschauer – TSV Ehningen – SC Geislingen
300 Zuschauer – FV Sontheim/Brenz – SC Geislingen
300 Zuschauer – SC Geislingen – TSV Bernhausen
300 Zuschauer – TSV Bernhausen – TV Echterdingen
300 Zuschauer – SV Böblingen – VfL Sindelfingen
289 Zuschauer – FV Sontheim/Brenz – TSV Bad Boll
275 Zuschauer – SC Geislingen – TSV Bad Boll
270 Zuschauer – SC Geislingen – TV Echterdingen
270 Zuschauer – SC Geislingen – SV Waldhausen
269 Zuschauer – TV Echterdingen – TSV Bernhausen
252 Zuschauer – TSV Bernhausen – SV Waldhausen
250 Zuschauer – VfL Sindelfingen – SV Böblingen
250 Zuschauer – TSV Ehningen – GSV Maichingen
250 Zuschauer – TV Echterdingen – VfL Sindelfingen
250 Zuschauer – SC Geislingen – TSV Köngen
250 Zuschauer – SV Waldhausen – SC Geislingen
250 Zuschauer – SC Geislingen – TSV Ehningen
230 Zuschauer – SC Geislingen – TSVgg Plattenhardt
222 Zuschauer – FV Spfr. Neuhausen – TSGV Waldstetten
222 Zuschauer – SV Waldhausen – 1. FC Eislingen
222 Zuschauer – TSV Köngen – TSVgg Plattenhardt
203 Zuschauer – SV Waldhausen – TSVgg Plattenhardt
200 Zuschauer – TSV Köngen – 1. FC Eislingen
200 Zuschauer – TSV Bernhausen – TSV Köngen
200 Zuschauer – MTV Stuttgart – TSV Ehningen
200 Zuschauer – VfL Sindelfingen – SV Waldhausen
200 Zuschauer – TV Echterdingen – TSVgg Plattenhardt
200 Zuschauer – 1. FC Eislingen – SC Geislingen
200 Zuschauer – GSV Maichingen – TSV Bernhausen
200 Zuschauer – FV Sontheim/Brenz – TV Echterdingen
200 Zuschauer – TSV Köngen – SC Geislingen
200 Zuschauer – TSV Bad Boll – 1. FC Eislingen
200 Zuschauer – SV Waldhausen – SV Böblingen
200 Zuschauer – GSV Maichingen – TSVgg Plattenhardt
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 2!
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