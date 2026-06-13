Top 50: Die zuschauerreichsten Spiele der Landesliga, Staffel 1

Die Saison der Landesliga Württemberg, Staffel 1, ist bereits vorbei und alle Fragen rund um den Auf- und Abstieg sind geklärt. FuPa wirft daher den Blick auf die zuschauerreichsten Spiele der abgelaufenen Spielzeit.
1.050 Zuschauer – TSV Crailsheim – SpVgg Satteldorf
585 Zuschauer – SpVgg Satteldorf – TSV Crailsheim
555 Zuschauer – FV Löchgau – SKV Rutesheim
500 Zuschauer – SKV Rutesheim – SV Leonberg/Eltingen
400 Zuschauer – SKV Rutesheim – TSV Heimerdingen 1910
353 Zuschauer – SpVgg Satteldorf – SSV Schwäbisch Hall
350 Zuschauer – SV Leonberg/Eltingen – SKV Rutesheim
300 Zuschauer – TSV Crailsheim – SKV Rutesheim
300 Zuschauer – SSV Schwäbisch Hall – TSV Crailsheim
300 Zuschauer – GSV Pleidelsheim – FV Löchgau
285 Zuschauer – Sport-Union Neckarsulm – TSG Öhringen
266 Zuschauer – TSG Öhringen – SKV Rutesheim
260 Zuschauer – Sport-Union Neckarsulm – SGM Krumme Ebene am Neckar
250 Zuschauer – SGM Krumme Ebene am Neckar – TSV Ilshofen
250 Zuschauer – SKV Rutesheim – SSV Schwäbisch Hall
250 Zuschauer – SKV Rutesheim – GSV Pleidelsheim
250 Zuschauer – SpVgg Satteldorf – SV Leonberg/Eltingen
250 Zuschauer – SSV Schwäbisch Hall – SpVgg Satteldorf
250 Zuschauer – SKV Rutesheim – FV Löchgau
250 Zuschauer – SGM Krumme Ebene am Neckar – Sport-Union Neckarsulm
227 Zuschauer – SpVgg Satteldorf – SKV Rutesheim
224 Zuschauer – TSV Ilshofen – SSV Schwäbisch Hall
220 Zuschauer – SV Leonberg/Eltingen – GSV Pleidelsheim
217 Zuschauer – SpVgg Satteldorf – TSV Ilshofen
215 Zuschauer – SV Leonberg/Eltingen – TSV Heimerdingen 1910
214 Zuschauer – SpVgg Satteldorf – SG Weinstadt
212 Zuschauer – SV Leonberg/Eltingen – TSG Öhringen
211 Zuschauer – TSV Crailsheim – Sport-Union Neckarsulm
210 Zuschauer – SSV Schwäbisch Hall – TSG Öhringen
200 Zuschauer – SGM Krumme Ebene am Neckar – SKV Rutesheim
200 Zuschauer – TSV Ilshofen – SpVgg Satteldorf
200 Zuschauer – GSV Pleidelsheim – Sport-Union Neckarsulm
200 Zuschauer – GSV Pleidelsheim – SpVgg Satteldorf
200 Zuschauer – SGM Krumme Ebene am Neckar – SSV Schwäbisch Hall
200 Zuschauer – TSV Ilshofen – SG Schorndorf
200 Zuschauer – TSG Öhringen – TSV Heimerdingen 1910
200 Zuschauer – Sport-Union Neckarsulm – TSV Ilshofen
200 Zuschauer – TSV Crailsheim – GSV Pleidelsheim
200 Zuschauer – SV Leonberg/Eltingen – FV Löchgau
200 Zuschauer – TSV Heimerdingen 1910 – TSV Ilshofen
200 Zuschauer – SKV Rutesheim – Sport-Union Neckarsulm
200 Zuschauer – TSV Heimerdingen 1910 – TSG Öhringen
200 Zuschauer – TSV Heimerdingen 1910 – SKV Rutesheim
200 Zuschauer – SG Schorndorf – Sport-Union Neckarsulm
200 Zuschauer – TSV Crailsheim – TSV Ilshofen
200 Zuschauer – SSV Schwäbisch Hall – Sport-Union Neckarsulm
200 Zuschauer – SSV Schwäbisch Hall – SG Weinstadt
192 Zuschauer – SpVgg Satteldorf – TSG Öhringen
190 Zuschauer – TSV Ilshofen – TSV Crailsheim
188 Zuschauer – SG Schorndorf – TSG Öhringen
>>> Hier geht es zu den Zuschauerzahlen der Landesliga, Staffel 1!
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