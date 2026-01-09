Top 50: Die erfolgreichsten Torschützen der Regionalliga Nordost

In der Winterpause ruht bekanntlich der Ball auf den Plätzen. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torschützen der ersten Saisonhälfte.
15 Tore Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke)
12 Tore Ayodele Adetula (1. FC Lokomotive Leipzig)
10 Tore Obed Chidindu Ugondu (FC Rot-Weiß Erfurt)
9 Tore Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig)
9 Tore Stanley Ratifo (BSG Chemie Leipzig)
8 Tore Dejan Bozic (Chemnitzer FC)
7 Tore George Didoss (SV Babelsberg 03)
6 Tore Osman Atilgan (Greifswalder FC)
6 Tore Lukas Eixler (FSV Zwickau)
6 Tore Malek Fakhro (Hallescher FC)
6 Tore Tim Luis Maciejewski (FSV 63 Luckenwalde / BFC Dynamo)
6 Tore Luis Müller (SV Babelsberg 03)
6 Tore Andy Trübenbach (ZFC Meuselwitz)
6 Tore Marco Wolf (FC Rot-Weiß Erfurt)
5 Tore Jonas Arcalean (1. FC Lokomotive Leipzig)
5 Tore Soufian Benyamina (Greifswalder FC)
5 Tore Stanislav Fehler (FC Rot-Weiß Erfurt)
5 Tore Maurizio Grimaldi (Chemnitzer FC)
5 Tore Maxim Hessel (FC Carl Zeiss Jena)
5 Tore Aleksa Marusic (1. FC Magdeburg II)
5 Tore Albert Frank Millgramm (1. FC Magdeburg II)
5 Tore Willi Theodor Reincke (BFC Dynamo)
5 Tore Tino Schmidt (SV Babelsberg 03)
5 Tore Maximilian Somnitz (FSV Zwickau)
4 Tore Magnus Baars (1. FC Magdeburg II)
4 Tore Bocar Baro (Hallescher FC)
4 Tore Patrick Breitkreuz (BFC Preussen)
4 Tore Timon Burmeister (FC Carl Zeiss Jena)
4 Tore Nils Butzen (FC Carl Zeiss Jena)
4 Tore Dorian Cevis (1. FC Lokomotive Leipzig)
4 Tore Julien Damelang (Hallescher FC)
4 Tore Veron Dobruna (FSV Zwickau)
4 Tore Manassé Eshele (FC Carl Zeiss Jena)
4 Tore Julius Hoffmann (BSG Chemie Leipzig)
4 Tore Sofiene Rachid Jannene (FSV 63 Luckenwalde)
4 Tore Robert Leipertz (1. FC Magdeburg II)
4 Tore Tobias Müller (Chemnitzer FC)
4 Tore Shalva Ogbaidze (Hertha BSC II)
4 Tore Leandro Putaro (BFC Dynamo)
4 Tore Lenny Stein (BFC Preussen)
3 Tore Farid Abderrahmane (1. FC Lokomotive Leipzig)
3 Tore Dion Ajvazi (Hertha BSC II)
3 Tore Domenico Alberico (Chemnitzer FC)
3 Tore Tom Baumgart (Chemnitzer FC)
3 Tore Enis Bytyqi (1. FC Magdeburg II)
3 Tore Benjika Caciel (FC Rot-Weiß Erfurt)
3 Tore Simon Gollnack (FSV 63 Luckenwalde)
3 Tore Florian Hansch (ZFC Meuselwitz)
3 Tore Daniel Haubner (FSV Zwickau)
3 Tore Marcel Hoppe (FC Carl Zeiss Jena)
