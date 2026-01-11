Top 50: Die erfolgreichsten Torschützen der NOFV-Oberliga Süd

In der Winterpause ruht bekanntlich der Ball auf den Plätzen. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torschützen der ersten Saisonhälfte.
9 Tore Jegor Jagupov (VfL Halle 1896)
8 Tore Andy Hebler (VfB 1921 Krieschow)
8 Tore Joel Marks (VfL Halle 1896)
8 Tore Usman Taiwo (FC Einheit Wernigerode)
8 Tore Philip Witte (1. FC Lok Stendal)
7 Tore Tyron Profis (VFC Plauen)
6 Tore Joel-Pascal Klaschka (VfB Germania Halberstadt)
6 Tore Johann Martynets (VFC Plauen)
6 Tore Miguel Pereira Rodrigues (VfB 1921 Krieschow)
6 Tore Bruno Schiemann (SC Freital)
6 Tore Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949)
6 Tore Philip Weidauer (SC Freital)
6 Tore Kevin Werner (FC Grimma)
6 Tore Karl-Ludwig Zech (FSV Budissa Bautzen)
5 Tore Cedric Graf (VfB Auerbach 1906)
5 Tore Pascal Hackethal (VfB Germania Halberstadt)
5 Tore Jannik Käppler (FSV Budissa Bautzen)
5 Tore Sven Rupprecht (FC Einheit Rudolstadt)
5 Tore Leon Noah Scholze (Bischofswerdaer FV 08)
5 Tore Alexander Vogel (FC Grimma)
4 Tore Niclas Buschke (1. FC Lok Stendal)
4 Tore Samyr Farkas (SG Union Sandersdorf)
4 Tore Robin Fluß (SC Freital)
4 Tore Felix Hennig (FSV Budissa Bautzen)
4 Tore Marius Ihbe (SG Union Sandersdorf)
4 Tore Saheed Mustapha (RSV Eintracht 1949)
4 Tore Till Plumpe (RSV Eintracht 1949)
4 Tore Pascal Sauer (SG Union Sandersdorf)
4 Tore Maximilian Schlegel (FC Einheit Rudolstadt)
4 Tore Rosario Schulze (1. FC Lok Stendal)
4 Tore Manfred Starke (FC Einheit Rudolstadt)
4 Tore Luis Werrmann (VfB Empor Glauchau)
3 Tore Dennis Brunner (SG Union Sandersdorf)
3 Tore Luis Bürger (Bischofswerdaer FV 08)
3 Tore Matheus de Moura Beal (VFC Plauen)
3 Tore Paul Grzega (VfB Germania Halberstadt)
3 Tore Felix Hache (VfB Auerbach 1906)
3 Tore Florian Hähnel (VfB Empor Glauchau)
3 Tore Matteo Hecker (Bischofswerdaer FV 08)
3 Tore Finn Heidler (SC Freital)
3 Tore Moritz Herold (SC Freital)
3 Tore Nyger Hunter (FC Einheit Wernigerode)
3 Tore Niclas Hüttig (VfL Halle 1896)
3 Tore Tommy Kind (FC Grimma)
3 Tore Luca Krüsemann (RSV Eintracht 1949)
3 Tore André Luge (VfB Empor Glauchau)
3 Tore Jonas Mack (VfB Empor Glauchau)
3 Tore Achilleas Oikonomidis (VfL Halle 1896)
3 Tore Marco Riemer (FC Einheit Rudolstadt)
3 Tore Justin Smyla (FC Einheit Rudolstadt)
