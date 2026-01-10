Top 50: Die erfolgreichsten Torschützen der NOFV-Oberliga Nord

In der Winterpause ruht bekanntlich der Ball auf den Plätzen. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torschützen der ersten Saisonhälfte.
_________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
15 Tore Nils Wilko Stettin (BSV Eintracht Mahlsdorf)
14 Tore Pedro Vitor Cruz Magalhaes (SV Tasmania Berlin)
14 Tore John Gruber (SV Lichtenberg 47)
13 Tore Daniel Eidtner (SV Siedenbollentin)
10 Tore Nathaniel Amamoo (SV Tasmania Berlin)
10 Tore Manuel Härtel (TSG Neustrelitz)
10 Tore Sebastian Reiniger (SV Lichtenberg 47)
9 Tore Daniel Hänsch (SV Sparta Lichtenberg)
9 Tore Etienne Nikol (SV Sparta Lichtenberg)
8 Tore Abdulkadir Beyazit (Berliner AK)
8 Tore Caner Özcin (SG Union 1919 Klosterfelde)
7 Tore Abdoul Karim Soumah (TuS Makkabi Berlin)
6 Tore Randy Dei (SG Dynamo Schwerin)
6 Tore Ebrima Jobe (Tennis Borussia Berlin)
6 Tore Luis Millgramm (SV Lichtenberg 47)
6 Tore Evgeni Pataman (FC Anker Wismar)
6 Tore Anton Pourfard (Tennis Borussia Berlin)
6 Tore Dominic Schmüser (SV Sparta Lichtenberg)
6 Tore Luka Zdep (FSV Optik Rathenow)
5 Tore Nima Amiri (FSV Optik Rathenow)
5 Tore Irfan Brando (SG Union 1919 Klosterfelde)
5 Tore Pascal Breier (FC Anker Wismar)
5 Tore Gani Gashi (SV Sparta Lichtenberg)
5 Tore Konstantinos Grigoriadis (SV Tasmania Berlin)
5 Tore Jakub Jan Klimko (SV Siedenbollentin)
5 Tore Yohji Irvan Koré (FSV Optik Rathenow)
5 Tore John Lukas Sauer (F.C. Hansa Rostock II)
5 Tore Aboudoul-Rachid Tchadjei (FC Viktoria 1889 Berlin)
5 Tore Mehmet Uzuner (S.D. Croatia Berlin)
5 Tore Matheo Venohr (F.C. Hansa Rostock II)
5 Tore Marouan Zghal (S.D. Croatia Berlin)
4 Tore Bene Brecht (S.D. Croatia Berlin)
4 Tore Kevin Coleman (TuS Makkabi Berlin)
4 Tore Gentuar Durmishi (SG Union 1919 Klosterfelde)
4 Tore Christian Gawe (SV Lichtenberg 47)
4 Tore Nick Höfer (TSG Neustrelitz)
4 Tore Danilo John (FC Anker Wismar)
4 Tore Tyron Koomson (TuS Makkabi Berlin)
4 Tore Remmy Kruse (TSG Neustrelitz)
4 Tore Julian Mätzke (BSV Eintracht Mahlsdorf)
4 Tore Willi Noack (BSV Eintracht Mahlsdorf)
4 Tore Christiantus Nnanna Onu (FSV Optik Rathenow)
4 Tore Alessandro Schulz (F.C. Hansa Rostock II)
4 Tore Furkan Yildirim (Berliner AK)
3 Tore Kingsley Alison Akindele (SG Dynamo Schwerin)
3 Tore Kevin Akogo (TSG Neustrelitz)
3 Tore Leon Alfer (SV Lichtenberg 47)
3 Tore Peterson Appiah (SV Siedenbollentin)
3 Tore Süleyman Emre Durmus (S.D. Croatia Berlin)
3 Tore Philip Einsiedel (SG Union 1919 Klosterfelde)
_________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________