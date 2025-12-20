 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Top 50: Die erfolgreichsten Torschützen der Landesliga, Staffel 3

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 3
SSC Tübingen
VfL Pfullin.
Balingen II
FC Albstadt

In der Winterpause ruht bekanntlich der Ball auf den Plätzen in Württemberg. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torschützen der ersten Saisonhälfte.

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Die Top 50 der Torschützen in der Landesliga Württemberg, Staffel 3

16 Tore Mirhan Inan (TSG Balingen II)
13 Tore Pascal Schoch (SG Empfingen)
12 Tore Jan-Christian Beifuß (VfL Nagold)
11 Tore Denis Bozicevic (SG Empfingen)
10 Tore Vincenzo Giambrone (SV Croatia Reutlingen)
9 Tore Noel Feher (TSG Balingen II)
9 Tore Dave Nzally (TuS Ergenzingen)
8 Tore Buba Camara (SC 04 Tuttlingen)
8 Tore Lars Lack (SSC Tübingen)
8 Tore Sotirios Vassiliou (SV Croatia Reutlingen)
7 Tore Philipp Frank (SV Nehren)
7 Tore Ali Hamdar (SSC Tübingen)
7 Tore Philipp Kendel (VfL Pfullingen)
7 Tore Torsten Müller (VfB Bösingen)
7 Tore Noah Neff (TSG Balingen II)
7 Tore Nino Rebholz (VfL Mühlheim)
6 Tore Fabio Chiurazzi (BSV 07 Schwenningen)
6 Tore Marius Helmke (SV Zimmern)
6 Tore Denis Mazrekaj (FC 07 Albstadt)
6 Tore Marius Müller (VfB Bösingen)
6 Tore Dennis Pascolo (SV Croatia Reutlingen)
5 Tore Jannik Botzenhart (VfB Bösingen)
5 Tore Markos Chatziliadis (SSC Tübingen)
5 Tore Yannik Dorka (SV Nehren)
5 Tore Tim Heinzelmann (SV Zimmern)
5 Tore Marcel Misic (SC 04 Tuttlingen)
5 Tore Jannis Röhm (VfL Pfullingen)
5 Tore Andy Zimmermann (VfB Bösingen)
4 Tore Marco Binder (SV Nehren)
4 Tore Tim Göttler (SG Empfingen)
4 Tore Samed Güngör (FC 07 Albstadt)
4 Tore Marvin Hamm (SV Nehren)
4 Tore Leonard Hößrich (VfL Mühlheim)
4 Tore Felix Müller (SSC Tübingen)
4 Tore Stefan Mutapcic (SV Zimmern)
4 Tore Julian Schneider (VfB Bösingen)
4 Tore David Seiferling (BSV 07 Schwenningen / SV Seedorf)
4 Tore Christos Thomaidis (TSG Balingen II)
4 Tore Niklas Watzl (VfL Nagold)
4 Tore Moritz Zug (SG Empfingen)
3 Tore Harut Arutunjan (SV Seedorf)
3 Tore Max Bieller (VfL Pfullingen)
3 Tore Emir Cesmeciler (SC 04 Tuttlingen)
3 Tore Burak Dursun (SV Nehren)
3 Tore Matthias Endriss (TSV Harthausen/Scher)
3 Tore Johannes Fleischle (VfL Nagold)
3 Tore Dustin Fritz (TSG Balingen II)
3 Tore Mario Grimmeißen (SV Seedorf)
3 Tore Nico Gulde (TuS Ergenzingen)
3 Tore Dario Holenstein (BSV 07 Schwenningen)

20 weitere Spieler haben ebenfalls drei Tore erzielt.

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 020.12.2025, 14:00 Uhr
Timo BabicAutor