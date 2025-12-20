Top 50: Die erfolgreichsten Torschützen der Landesliga, Staffel 3

In der Winterpause ruht bekanntlich der Ball auf den Plätzen in Württemberg. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torschützen der ersten Saisonhälfte.
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
16 Tore Mirhan Inan (TSG Balingen II)
13 Tore Pascal Schoch (SG Empfingen)
12 Tore Jan-Christian Beifuß (VfL Nagold)
11 Tore Denis Bozicevic (SG Empfingen)
10 Tore Vincenzo Giambrone (SV Croatia Reutlingen)
9 Tore Noel Feher (TSG Balingen II)
9 Tore Dave Nzally (TuS Ergenzingen)
8 Tore Buba Camara (SC 04 Tuttlingen)
8 Tore Lars Lack (SSC Tübingen)
8 Tore Sotirios Vassiliou (SV Croatia Reutlingen)
7 Tore Philipp Frank (SV Nehren)
7 Tore Ali Hamdar (SSC Tübingen)
7 Tore Philipp Kendel (VfL Pfullingen)
7 Tore Torsten Müller (VfB Bösingen)
7 Tore Noah Neff (TSG Balingen II)
7 Tore Nino Rebholz (VfL Mühlheim)
6 Tore Fabio Chiurazzi (BSV 07 Schwenningen)
6 Tore Marius Helmke (SV Zimmern)
6 Tore Denis Mazrekaj (FC 07 Albstadt)
6 Tore Marius Müller (VfB Bösingen)
6 Tore Dennis Pascolo (SV Croatia Reutlingen)
5 Tore Jannik Botzenhart (VfB Bösingen)
5 Tore Markos Chatziliadis (SSC Tübingen)
5 Tore Yannik Dorka (SV Nehren)
5 Tore Tim Heinzelmann (SV Zimmern)
5 Tore Marcel Misic (SC 04 Tuttlingen)
5 Tore Jannis Röhm (VfL Pfullingen)
5 Tore Andy Zimmermann (VfB Bösingen)
4 Tore Marco Binder (SV Nehren)
4 Tore Tim Göttler (SG Empfingen)
4 Tore Samed Güngör (FC 07 Albstadt)
4 Tore Marvin Hamm (SV Nehren)
4 Tore Leonard Hößrich (VfL Mühlheim)
4 Tore Felix Müller (SSC Tübingen)
4 Tore Stefan Mutapcic (SV Zimmern)
4 Tore Julian Schneider (VfB Bösingen)
4 Tore David Seiferling (BSV 07 Schwenningen / SV Seedorf)
4 Tore Christos Thomaidis (TSG Balingen II)
4 Tore Niklas Watzl (VfL Nagold)
4 Tore Moritz Zug (SG Empfingen)
3 Tore Harut Arutunjan (SV Seedorf)
3 Tore Max Bieller (VfL Pfullingen)
3 Tore Emir Cesmeciler (SC 04 Tuttlingen)
3 Tore Burak Dursun (SV Nehren)
3 Tore Matthias Endriss (TSV Harthausen/Scher)
3 Tore Johannes Fleischle (VfL Nagold)
3 Tore Dustin Fritz (TSG Balingen II)
3 Tore Mario Grimmeißen (SV Seedorf)
3 Tore Nico Gulde (TuS Ergenzingen)
3 Tore Dario Holenstein (BSV 07 Schwenningen)
20 weitere Spieler haben ebenfalls drei Tore erzielt.
