Top 50: Die erfolgreichsten Torschützen der Landesliga, Staffel 2

In der Winterpause ruht bekanntlich der Ball auf den Plätzen in Württemberg. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torschützen der ersten Saisonhälfte.

Die Top 50 der Torschützen in der Landesliga Württemberg, Staffel 2

17 Tore Aykut Durna (1. FC Eislingen)

13 Tore Baran Ates (TSV Bad Boll)

13 Tore David Govorušić (FV Spfr Neuhausen)

11 Tore Lars Jäger (TSV Ehningen)

10 Tore Yannik Kögler (TSV Köngen)

9 Tore Michael Klauß (GSV Maichingen)

9 Tore Dominik Pfeifer (TSGV Waldstetten)

8 Tore Tim Eckstein (SV Waldhausen)

8 Tore Raphael Hahn (MTV Stuttgart)

8 Tore Ivan Matanovic (TSV Bernhausen)

7 Tore Gianluca Gamuzza (VfL Sindelfingen)

7 Tore Mertcan Özocak (MTV Stuttgart)

6 Tore Marcel Berberoglu (TSV Ehningen)

6 Tore Laurenziu Biemel (TV Echterdingen)

6 Tore Fabio Carneiro de Carvalho (SV Böblingen)

6 Tore Can-Luca Groiss (TSGV Waldstetten)

6 Tore Gabriel Körtge Corral (TSV Ehningen)

6 Tore Mihael Tomic (TSV Bernhausen)

6 Tore Niels Waldraff (TSGV Waldstetten)

5 Tore Tahir Bahadir (VfL Sindelfingen)

5 Tore Markus Fickeisen (FV Spfr Neuhausen)

5 Tore Kevin Flaig (GSV Maichingen)

5 Tore Marvin Pietruschka (SV Böblingen)

5 Tore Darius Romanyuk (GSV Maichingen)

5 Tore Yannick Ruther (TSV Bad Boll)

5 Tore Ekrem Servi (TSVgg Plattenhardt)

5 Tore Dennis Vrljicak (TSV Köngen)

4 Tore Flon Ajvazi (TV Echterdingen)

4 Tore Cedric Hornung (SV Böblingen)

4 Tore Filippo Intemperante (GSV Maichingen)

4 Tore Fabijan Krpan (TSVgg Plattenhardt)

4 Tore Anton Lendl (SV Böblingen)

4 Tore Fabio Malerba (TSV Bad Boll)

4 Tore Mert Özdemir (SC Geislingen)

4 Tore Haydar Öztürk (1. FC Eislingen)

4 Tore Aristidis Perhanidis (TSVgg Plattenhardt)

4 Tore Max Schlotterbeck (TSV Köngen)

4 Tore Felix Strodel (TSV Bad Boll)

4 Tore David Vasic (TSGV Waldstetten)

4 Tore Daniel Zimmermann (TSV Köngen)

3 Tore Florijan Ahmeti (SC Geislingen)

3 Tore Thomas Arngold (1. FC Eislingen)

3 Tore Bünyamin Bakacs (VfL Sindelfingen)

3 Tore Sven Dobler (TSV Köngen)

3 Tore Florian Dölker (TV Echterdingen)

3 Tore Salih Egrlic (1. FC Eislingen)

3 Tore Kevin Gromer (1. FC Eislingen)

3 Tore Mikail Gümüssu (TSV Bernhausen)

3 Tore Peter Güth (FV Spfr Neuhausen)

3 Tore Marcel Hodzic (1. FC Eislingen)

13 weitere Spieler haben ebenfalls drei Tore erzielt.

