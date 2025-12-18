Top 50: Die erfolgreichsten Torschützen der Landesliga, Staffel 1

In der Winterpause ruht bekanntlich der Ball auf den Plätzen in Württemberg. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torschützen der ersten Saisonhälfte.
19 Tore Faton Sylaj (SG Weinstadt)
15 Tore Maldin Ymeraj (TV Oeffingen)
14 Tore Kujtim Sylaj (SG Weinstadt)
13 Tore Lorik Makolli (TSG Öhringen)
13 Tore Laurin Stütz (SKV Rutesheim)
10 Tore Baris Yerlikaya (SpVgg Satteldorf)
9 Tore Louis Hermann (TSV Crailsheim)
9 Tore Furkan Yumurtaoglu (FV Löchgau)
8 Tore Ousainou Danso (SSV Schwäbisch Hall)
8 Tore Haris Gudzevic (TSV Heimerdingen 1910)
8 Tore Daniele Hüttl (TSV Crailsheim)
8 Tore Matthias Morys (SG Schorndorf)
8 Tore Ennio Ohmes (SV Leonberg/Eltingen)
7 Tore Kevin Lee Justin Lütticke (SV Kaisersbach)
7 Tore Fatlum Maliqi (Sport-Union Neckarsulm)
7 Tore Mattia Trianni (Sport-Union Neckarsulm)
6 Tore Lukas Lindner (TSV Ilshofen)
6 Tore Ivanilson Guerra Matias (FV Löchgau)
6 Tore Sandro Seeber (SV Leonberg/Eltingen)
6 Tore Marco Seufert (SV Leonberg/Eltingen)
6 Tore Robin Slawig (GSV Pleidelsheim)
5 Tore Mardoche Benjamin Calemba (TV Oeffingen)
5 Tore Kevin Kloos (TV Oeffingen)
5 Tore Niklas Rössler (SG Schorndorf)
5 Tore Marcello Vulcano (SG Schorndorf)
5 Tore Markus Wellert (SKV Rutesheim)
4 Tore Sebastian Bortel (TSV Heimerdingen 1910)
4 Tore Rudolf Buxmann (TSV Heimerdingen 1910)
4 Tore Volkan Demir (TSG Öhringen)
4 Tore Alexander Grau (SKV Rutesheim)
4 Tore Benjamin Hammann (FV Löchgau)
4 Tore Patrik Hofmann (SV Leonberg/Eltingen)
4 Tore Yannick Jankowski (TSG Öhringen)
4 Tore Sokol Kacani (SG Schorndorf)
4 Tore Cedrik Krämer (TSV Ilshofen)
4 Tore Maximilian Krieger (TSV Ilshofen)
4 Tore Kilian Kuntz (TV Oeffingen)
4 Tore Tim Messner (TSV Crailsheim)
4 Tore Niklas Obertautsch (Sport-Union Neckarsulm)
4 Tore Bahadir Özkan (Sport-Union Neckarsulm)
4 Tore Patrick Sirch (GSV Pleidelsheim)
4 Tore Abdul Hakem Surasi Hamld (SG Weinstadt)
4 Tore Marius Wörner (SGM Krumme Ebene am Neckar)
3 Tore Gökhan Alkan (SV Kaisersbach)
3 Tore Marco Gritsch (SV Leonberg/Eltingen)
3 Tore Flavio Heiler (SKV Rutesheim)
3 Tore Marcel Held (SKV Rutesheim)
3 Tore Dennis Koch (SSV Schwäbisch Hall)
3 Tore Amin Latifovic (Sport-Union Neckarsulm)
3 Tore Kevin Mbuta (SV Kaisersbach)
Acht weitere Spieler haben ebenfalls drei Tore erzielt.
