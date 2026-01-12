Top 50: Die erfolgreichsten Torschützen der Brandenburgliga

In der Winterpause ruht bekanntlich der Ball auf den Plätzen. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torschützen der ersten Saisonhälfte.
_________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
20 Tore David Nieland (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow)
10 Tore Alexander Eirich (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)
10 Tore Marcel Georgi (1. FC Frankfurt (Oder))
9 Tore Tim Dethloff (Brandenburger SC Süd 05)
9 Tore Jan-Paul Platte (TuS 1896 Sachsenhausen)
8 Tore Danny Mank (1. FC Frankfurt (Oder))
8 Tore Abdul-Hamid Saadaev (Oranienburger FC Eintracht 1901)
8 Tore Artur Sajfutdinov (TSG Einheit Bernau)
7 Tore Jean-Pierre Dellerue (BSG Stahl Brandenburg)
7 Tore Lennox Liebner (1. FC Frankfurt (Oder))
7 Tore Kevin Anderson Moreira Godinho (MSV 1919 Neuruppin)
7 Tore Moses Chuks Njoku (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)
7 Tore Patrick Richter (Brandenburger SC Süd 05)
7 Tore Florian Schulte (SV Germania 90 Schöneiche)
6 Tore Rafael Conrado Prudente (MSV 1919 Neuruppin)
6 Tore Romario Hartwig (Ludwigsfelder FC)
6 Tore Sebastian Hoyer (BSG Stahl Brandenburg)
6 Tore Niklas Kosch (FSV Union Fürstenwalde)
6 Tore Hysen Muca (FSV Union Fürstenwalde)
5 Tore Kwasi Boateng (Oranienburger FC Eintracht 1901)
5 Tore Deniz Citlak (SV Germania 90 Schöneiche)
5 Tore Blenard Colaki (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)
5 Tore Jonas Greib (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)
5 Tore Ginel Roland Alfred Ronde (MSV 1919 Neuruppin)
5 Tore Aaron Marcel Weber (SV Germania 90 Schöneiche)
5 Tore Ingo Wunderlich (FSV Union Fürstenwalde)
4 Tore Lukas Bianchini (SV Altlüdersdorf)
4 Tore Nick Ebert (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)
4 Tore Kostiantyn Hramatik (MSV 1919 Neuruppin)
4 Tore Muhammed Lamin Jatta (BSG Stahl Brandenburg)
4 Tore Nils Müller (BSG Stahl Brandenburg)
4 Tore Lennard Quanz (Ludwigsfelder FC)
4 Tore Julian Rauch (Werderaner FC Viktoria 1920)
4 Tore Ingmar Thede Rosenboldt (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)
4 Tore Moritz Wache (SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf)
3 Tore Kaloyan Atanasov (Ludwigsfelder FC)
3 Tore Ceif Ben-Abdallah (SV Altlüdersdorf)
3 Tore Anton Bryzhchuk (MSV 1919 Neuruppin)
3 Tore Ibraima Cante (BSG Stahl Brandenburg)
3 Tore Frederick Fiebig (TSG Einheit Bernau)
3 Tore Tom Gericke (TSG Einheit Bernau)
3 Tore Niklas Goslinowski (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)
3 Tore Toni Hager (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)
3 Tore Timo Hirschle (TuS 1896 Sachsenhausen)
3 Tore Alexander Möhl (Werderaner FC Viktoria 1920)
3 Tore Andor Müller (TuS 1896 Sachsenhausen)
3 Tore Anton Richard Muschter (Werderaner FC Viktoria 1920)
3 Tore Yvan Ghilslain Ngoyou (FSV Union Fürstenwalde)
3 Tore Steven Scharlei (1. FC Frankfurt (Oder))
3 Tore Dominic Schöps (TuS 1896 Sachsenhausen)
_________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________