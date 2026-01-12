Top 50: Die erfolgreichsten Torschützen der Brandenburgliga

+ 12 weitere

In der Winterpause ruht bekanntlich der Ball auf den Plätzen. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torschützen der ersten Saisonhälfte.

Die Top 50 der Torschützen in der Brandenburgliga

20 Tore David Nieland (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow)

10 Tore Alexander Eirich (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)

10 Tore Marcel Georgi (1. FC Frankfurt (Oder))

9 Tore Tim Dethloff (Brandenburger SC Süd 05)

9 Tore Jan-Paul Platte (TuS 1896 Sachsenhausen)

8 Tore Danny Mank (1. FC Frankfurt (Oder))

8 Tore Abdul-Hamid Saadaev (Oranienburger FC Eintracht 1901)

8 Tore Artur Sajfutdinov (TSG Einheit Bernau)

7 Tore Jean-Pierre Dellerue (BSG Stahl Brandenburg)

7 Tore Lennox Liebner (1. FC Frankfurt (Oder))

7 Tore Kevin Anderson Moreira Godinho (MSV 1919 Neuruppin)

7 Tore Moses Chuks Njoku (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)

7 Tore Patrick Richter (Brandenburger SC Süd 05)

7 Tore Florian Schulte (SV Germania 90 Schöneiche)

6 Tore Rafael Conrado Prudente (MSV 1919 Neuruppin)

6 Tore Romario Hartwig (Ludwigsfelder FC)

6 Tore Sebastian Hoyer (BSG Stahl Brandenburg)

6 Tore Niklas Kosch (FSV Union Fürstenwalde)

6 Tore Hysen Muca (FSV Union Fürstenwalde)

5 Tore Kwasi Boateng (Oranienburger FC Eintracht 1901)

5 Tore Deniz Citlak (SV Germania 90 Schöneiche)

5 Tore Blenard Colaki (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)

5 Tore Jonas Greib (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)

5 Tore Ginel Roland Alfred Ronde (MSV 1919 Neuruppin)

5 Tore Aaron Marcel Weber (SV Germania 90 Schöneiche)

5 Tore Ingo Wunderlich (FSV Union Fürstenwalde)

4 Tore Lukas Bianchini (SV Altlüdersdorf)

4 Tore Nick Ebert (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)

4 Tore Kostiantyn Hramatik (MSV 1919 Neuruppin)

4 Tore Muhammed Lamin Jatta (BSG Stahl Brandenburg)

4 Tore Nils Müller (BSG Stahl Brandenburg)

4 Tore Lennard Quanz (Ludwigsfelder FC)

4 Tore Julian Rauch (Werderaner FC Viktoria 1920)

4 Tore Ingmar Thede Rosenboldt (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)

4 Tore Moritz Wache (SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf)

3 Tore Kaloyan Atanasov (Ludwigsfelder FC)

3 Tore Ceif Ben-Abdallah (SV Altlüdersdorf)

3 Tore Anton Bryzhchuk (MSV 1919 Neuruppin)

3 Tore Ibraima Cante (BSG Stahl Brandenburg)

3 Tore Frederick Fiebig (TSG Einheit Bernau)

3 Tore Tom Gericke (TSG Einheit Bernau)

3 Tore Niklas Goslinowski (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)

3 Tore Toni Hager (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)

3 Tore Timo Hirschle (TuS 1896 Sachsenhausen)

3 Tore Alexander Möhl (Werderaner FC Viktoria 1920)

3 Tore Andor Müller (TuS 1896 Sachsenhausen)

3 Tore Anton Richard Muschter (Werderaner FC Viktoria 1920)

3 Tore Yvan Ghilslain Ngoyou (FSV Union Fürstenwalde)

3 Tore Steven Scharlei (1. FC Frankfurt (Oder))

3 Tore Dominic Schöps (TuS 1896 Sachsenhausen)

