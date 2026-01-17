Top 50: Die besten Torschützen der Landesliga Süd

In der Winterpause ruht bekanntlich der Ball auf den Plätzen. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torschützen der ersten Saisonhälfte.
_________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
15 Tore Felix Kniesche (VfB Hohenleipisch 1912)
15 Tore Franz Krüger (1. FC Guben)
12 Tore Ronny Brendel (SG Phönix Wildau 95)
12 Tore Lennard Flaig (SV Victoria Seelow)
11 Tore Steven Demgensky (FSV 63 Luckenwalde II)
10 Tore Gordan Griebsch (SV Frankonia Wernsdorf 1919)
10 Tore Martin Mangabo Ongori (FC Eisenhüttenstadt)
10 Tore Niclas Straube (1. FC Guben)
9 Tore Paul Göring (VfB Trebbin)
9 Tore Eduard Gutar (VfB 1921 Krieschow II)
8 Tore Yahya Ben Nasseur (1. FC Guben)
8 Tore Francisco De Oliveria Silva (1. FC Guben)
8 Tore Othniel Ronald Kenfack (VfB Trebbin)
8 Tore Richard Lampel (SV Wacker 09 Ströbitz)
8 Tore Marco Rossak (SV Victoria Seelow)
8 Tore Franz-Johann Steinmeyer (FSV 63 Luckenwalde II)
7 Tore Colin Wilhelm Schwarzlose (FSV 63 Luckenwalde II)
6 Tore Timothy Bäumker (SG Großziethen)
6 Tore Tim Richter (VfB 1921 Krieschow II)
6 Tore Tobias Schumann (FSV Glückauf Brieske/Senftenberg)
6 Tore Kevin Seliger (FC Eisenhüttenstadt)
6 Tore Gordon Teichert (SV Frankonia Wernsdorf 1919)
5 Tore Paul Bechmann (SV Victoria Seelow)
5 Tore Jonas Bergan (SV Grün-Weiß Lübben)
5 Tore Phillip Damm (SG Phönix Wildau 95)
5 Tore Patrick Jahn (SV Frankonia Wernsdorf 1919)
5 Tore Maximilian Krüger (SV Döbern)
5 Tore Neo Passow (FSV 63 Luckenwalde II)
5 Tore Dominik Rucinski (FC Lauchhammer)
5 Tore Eric Schwarz (SV Grün-Weiß Lübben)
5 Tore Justin Ullmann (FSV 63 Luckenwalde II)
5 Tore Danny Vu Tuan (1. FC Guben)
4 Tore Joao Marcos Dangla Cortez (FV Erkner 1920)
4 Tore Gabriel Escobar Franca (SG Phönix Wildau 95)
4 Tore Luca Hartelt (SV Döbern)
4 Tore Oskar Julpe (FSV Glückauf Brieske/Senftenberg)
4 Tore Danny Knoppik (FSV Glückauf Brieske/Senftenberg)
4 Tore Sven Konzack (VfB 1921 Krieschow II)
4 Tore Janne Laugks (1. FC Guben)
4 Tore Max Milz (SV Frankonia Wernsdorf 1919)
4 Tore Alex Noack (SV Grün-Weiß Lübben)
4 Tore Christian Reuter (SG Großziethen)
4 Tore Tom Rönsch (FC Eisenhüttenstadt)
4 Tore Fabio Schweigert (FSV 63 Luckenwalde II)
4 Tore Florian Vogt (VfB Hohenleipisch 1912)
4 Tore Elias Wroblewski (SV Victoria Seelow)
3 Tore Tobias Baumgart (SG Phönix Wildau 95)
3 Tore Junior Fofana (VfB Trebbin)
3 Tore Kevin Goldammer (SV Frankonia Wernsdorf 1919)
3 Tore Danny Grünberg (FC Eisenhüttenstadt)
_________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________