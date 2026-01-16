Top 50: Die besten Torschützen der Landesliga Nord

In der Winterpause ruht bekanntlich der Ball auf den Plätzen. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torschützen der ersten Saisonhälfte.
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
30 Tore Tom Nattermann (SV Viktoria Potsdam)
16 Tore Szymon Wierzchowski (FC Schwedt 02)
15 Tore Tarik Wenzel (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse)
14 Tore Hein-Peter Splett (Schönower SV 1928)
13 Tore Mathis Lange (SV Viktoria Potsdam)
12 Tore Paul Maurer (SG Einheit Zepernick 1925)
11 Tore Bartosz Barandowski (Schönower SV 1928)
11 Tore Tom Bittner (SG Einheit Zepernick 1925)
9 Tore Nils Gottschick (SV Viktoria Potsdam)
9 Tore Marcin Krystek (SV 1920 Zehdenick)
9 Tore Mattis Raschke (FSV Bernau)
9 Tore Dennis Rothenstein (SV Viktoria Potsdam)
8 Tore Justin Hippe (BSC Fortuna Glienicke)
8 Tore Marvin Kleihs (SV Viktoria Potsdam)
8 Tore Diego Lima De Mello (FV Preussen Eberswalde)
7 Tore Benedikt Bundschuh (SV Falkensee-Finkenkrug)
7 Tore Ousmane Kone (FSV Bernau)
7 Tore Christian Staatz (FC Schwedt 02)
6 Tore Nico Hanse (Angermünder FC)
6 Tore Ron Hass (FC 98 Hennigsdorf)
6 Tore Lukas Japs (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse)
6 Tore Dennis Ulbrich (FSV Bernau)
6 Tore Tobias Völkel (FC 98 Hennigsdorf)
6 Tore Luca Wegner (SV Eintracht Alt Ruppin)
5 Tore Benjamin Baur (SV Falkensee-Finkenkrug)
5 Tore John Lormis (SV 1920 Zehdenick)
5 Tore Ozan Özer Pekdemir (SG Einheit Zepernick 1925)
5 Tore Jeff Salpeter (SV Viktoria Potsdam)
5 Tore Max Schmidt (SG Bornim)
5 Tore Robin Schultze (SV Falkensee-Finkenkrug)
5 Tore Kevin Stephan (FSV Bernau)
4 Tore Luca Grabarek (SG Einheit Zepernick 1925)
4 Tore Theo Hahn (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03)
4 Tore Nico Mittelstädt (FSV Bernau)
4 Tore Justus Napieralla (SV Falkensee-Finkenkrug)
4 Tore Davide Ngom (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse)
4 Tore Alexander Rackwitz (BSC Fortuna Glienicke)
4 Tore Florian Riehl (SV Eintracht Alt Ruppin)
4 Tore Mike Weißfuß Jr. (SG Bornim)
3 Tore Daniel Becker (SV Viktoria Potsdam)
3 Tore Marc Brosius (FC 98 Hennigsdorf)
3 Tore Rodrigo De Jesus Mendes (FV Preussen Eberswalde)
3 Tore Lukas Drews (Schönower SV 1928)
3 Tore Linus Eick (SV Falkensee-Finkenkrug)
3 Tore Artem Filonenko (Angermünder FC)
3 Tore Basel Hawa (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse)
3 Tore Louis Heinrich (SV Falkensee-Finkenkrug)
3 Tore Sascha Herbst (SG Bornim)
3 Tore Maximilian Knorr (FV Preussen Eberswalde)
3 Tore Christos Koka (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03)
