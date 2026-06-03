Top 50: Die besten Torjägerinnen der Frauen-Regionalliga Süd

Die Saison der Frauen-Regionalliga Süd ist bereits vorbei und alle Fragen rund um den Auf- und Abstieg sind geklärt. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torjägerinnen der abgelaufenen Spielzeit.
18 Tore in 20 Spielen - Melissa Zweigner-Genzer (Karlsruher SC)
15 Tore in 20 Spielen - Johanna Hildebrandt (KSV Hessen Kassel)
11 Tore in 22 Spielen - Luisa Wölfel (SpVgg Greuther Fürth)
11 Tore in 20 Spielen - Mathilda Dillmann (Karlsruher SC)
11 Tore in 16 Spielen - Daniela Schwarz (SC Sand II)
10 Tore in 19 Spielen - Angelina Klopstein (SC Sand II)
10 Tore in 20 Spielen - Anna Hofrichter (SV 67 Weinberg)
9 Tore in 15 Spielen - Sari Kobayashi (Eintracht Frankfurt III)
9 Tore in 19 Spielen - Sara Sahiti (TSG 1899 Hoffenheim II)
9 Tore in 18 Spielen - Weena Simmen (SC Freiburg II)
9 Tore in 20 Spielen - Lea Würth (SV 67 Weinberg)
8 Tore in 20 Spielen - Aurora Tornaquindici (SpVgg Greuther Fürth)
7 Tore in 17 Spielen - Leonie Gosch (Kickers Offenbach)
7 Tore in 18 Spielen - Ann-Sophie Braun (TSG 1899 Hoffenheim II)
7 Tore in 19 Spielen - Carina Wüst (SC Sand II)
7 Tore in 14 Spielen - Johanna Putzer (SC Freiburg II)
6 Tore in 21 Spielen - Lisa Maier (KSV Hessen Kassel)
6 Tore in 19 Spielen - Ann-Kathrin Wolfram (SpVgg Greuther Fürth)
6 Tore in 17 Spielen - Freya Sophie Burk (KSV Hessen Kassel)
6 Tore in 8 Spielen - Selina Walter (VfL Herrenberg)
6 Tore in 10 Spielen - Anna Gliszczynska (Eintracht Frankfurt III)
6 Tore in 18 Spielen - Antonia Vohrer (SC Sand II)
6 Tore in 12 Spielen - Amelie Schmitz (SC Freiburg II)
5 Tore in 19 Spielen - Lena Franke (SpVgg Greuther Fürth)
5 Tore in 20 Spielen - Elena Grill (SpVgg Greuther Fürth)
5 Tore in 10 Spielen - Olivia Mend (SpVgg Greuther Fürth)
5 Tore in 12 Spielen - Franziska Marie Riepl (Kickers Offenbach)
5 Tore in 12 Spielen - Jule Krips (TSG 1899 Hoffenheim II)
5 Tore in 21 Spielen - Mara Grimm (SV 67 Weinberg)
4 Tore in 19 Spielen - Judith Gruber (SpVgg Greuther Fürth)
4 Tore in 21 Spielen - Zoe Biewald (KSV Hessen Kassel)
4 Tore in 16 Spielen - Vanessa Klich (Kickers Offenbach)
4 Tore in 20 Spielen - Evelyn Schön (SG Haitz)
4 Tore in 17 Spielen - Joline Heigl (SG Haitz)
4 Tore in 18 Spielen - Lisa Marie Sock (VfL Herrenberg)
4 Tore in 18 Spielen - Janine Gibson (FFC Wacker München)
4 Tore in 21 Spielen - Francesca Wagner (FFC Wacker München)
4 Tore in 16 Spielen - Solveig Schlitter (Eintracht Frankfurt III)
4 Tore in 19 Spielen - Nataša Petrov (Kickers Offenbach)
4 Tore in 18 Spielen - Luisa Marie Horsch (Kickers Offenbach)
4 Tore in 20 Spielen - Lisa Kanthak (Kickers Offenbach)
4 Tore in 13 Spielen - Christina Alp (TSG 1899 Hoffenheim II)
4 Tore in 15 Spielen - Hannah Melicharek (TSG 1899 Hoffenheim II)
4 Tore in 22 Spielen - Angela Migliazza (SC Sand II)
4 Tore in 20 Spielen - Janina Häußler (SC Sand II)
4 Tore in 18 Spielen - Celine Damoisy (SC Sand II)
4 Tore in 13 Spielen - Rebecca Rummel (SC Freiburg II)
4 Tore in 11 Spielen - Marlene Ganßer (SV 67 Weinberg)
4 Tore in 21 Spielen - Anna Horwath (SV 67 Weinberg)
3 Tore in 18 Spielen - Sharon Braun (KSV Hessen Kassel)
20 weitere Spielerinnen mit ebenfalls drei Toren.