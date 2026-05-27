Top 50: Die besten Torjäger der Regionalliga Südwest

Die Saison der Regionalliga Südwest ist bereits vorbei und alle Fragen rund um den Auf- und Abstieg sind geklärt. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torjäger der abgelaufenen Spielzeit.
22 Tore in 33 Spielen - Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)
21 Tore in 30 Spielen - Pascal Testroet (SV Sandhausen)
16 Tore in 31 Spielen - Muhammed Yasin Batuhan Zor (FC-Astoria Walldorf)
13 Tore in 30 Spielen - David Tomic (SV Stuttgarter Kickers)
13 Tore in 31 Spielen - David Amegnaglo (SC Freiburg II)
13 Tore in 33 Spielen - Michael Kleinschrodt (SG Sonnenhof Großaspach)
13 Tore in 33 Spielen - Flamur Berisha (SV Stuttgarter Kickers)
13 Tore in 30 Spielen - Ismail Harnafi (FSV Frankfurt)
12 Tore in 29 Spielen - Markus Mendler (FC 08 Homburg)
12 Tore in 31 Spielen - Jonas Singer (TSV Steinbach Haiger)
12 Tore in 28 Spielen - Ron Berlinski (Kickers Offenbach)
12 Tore in 28 Spielen - Fabian Rüdlin (SC Freiburg II)
11 Tore in 32 Spielen - Loris Maier (SG Sonnenhof Großaspach)
11 Tore in 32 Spielen - Serkan Firat (TSV Steinbach Haiger)
11 Tore in 30 Spielen - Leon Petö (SGV Freiberg)
11 Tore in 25 Spielen - Fabio Moreno Y Fell (FSV Mainz 05 II)
10 Tore in 32 Spielen - Mert Tasdelen (SG Sonnenhof Großaspach)
10 Tore in 28 Spielen - Yunus Malli (FSV Mainz 05 II)
10 Tore in 25 Spielen - Leon Catak (SC Freiburg II)
10 Tore in 32 Spielen - Gal Grobelnik (SGV Freiberg)
10 Tore in 23 Spielen - Damjan Marceta (SV Eintracht Trier 05)
10 Tore in 30 Spielen - Lucas Sitter (Bayern Alzenau)
9 Tore in 33 Spielen - Eros Dacaj (TSV Steinbach Haiger)
9 Tore in 32 Spielen - Moritz Dittmann (SG Barockstadt Fulda Lehnerz)
9 Tore in 23 Spielen - Gwang-in Lee (TSV Steinbach Haiger)
9 Tore in 31 Spielen - Mathias Fetsch (SC Freiburg II)
9 Tore in 12 Spielen - Kaan Inanoglu (FC 08 Homburg)
9 Tore in 24 Spielen - Marcel Carl (FC-Astoria Walldorf)
9 Tore in 32 Spielen - Luka Garic (Bayern Alzenau)
9 Tore in 29 Spielen - Sven König (SV Eintracht Trier 05)
8 Tore in 33 Spielen - Phinees Bonianga (KSV Hessen Kassel)
8 Tore in 21 Spielen - Ole Käuper (TSV Steinbach Haiger)
8 Tore in 31 Spielen - Jona Borsum (Kickers Offenbach)
8 Tore in 21 Spielen - Marius Köhl (SGV Freiberg)
8 Tore in 27 Spielen - Meghôn Valpoort (SGV Freiberg)
8 Tore in 33 Spielen - Amney Moutassime (TSG Balingen)
8 Tore in 29 Spielen - Cas Peters (FSV Frankfurt)
8 Tore in 23 Spielen - Benjamin Girth (KSV Hessen Kassel)
8 Tore in 21 Spielen - Tim Korzuschek (SG Barockstadt Fulda Lehnerz)
7 Tore in 31 Spielen - Lukas Rupp (KSV Hessen Kassel)
7 Tore in 14 Spielen - Jan Dahlke (KSV Hessen Kassel)
7 Tore in 28 Spielen - Marlon Faß (SV Stuttgarter Kickers)
7 Tore in 17 Spielen - Mateo Biondic (SV Eintracht Trier 05)
7 Tore in 23 Spielen - Oscar Wiklöf (SC Freiburg II)
7 Tore in 27 Spielen - Amin Farouk (FSV Frankfurt)
7 Tore in 30 Spielen - Takero Itoi (FSV FrankfurtTSV Schott Mainz)
7 Tore in 33 Spielen - Halim Eroglu (TSG Balingen)
7 Tore in 32 Spielen - Birkan Celik (FSV Frankfurt)
7 Tore in 28 Spielen - Armend Qenaj (FC 08 Homburg)
7 Tore in 26 Spielen - Dennis De Sousa Oelsner (TSV Schott Mainz)