Top 50: Die besten Torjäger der Regionalliga Nordost

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Die Top 50 Torjäger der Regionalliga Nordost

19 Tore in 34 Spielen - Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke)

18 Tore in 32 Spielen - Obed Ugondu (FC Rot-Weiß Erfurt)

17 Tore in 34 Spielen - Ayodele Adetula (1. FC Lokomotive Leipzig)

17 Tore in 33 Spielen - Stanley Ratifo (BSG Chemie Leipzig)

15 Tore in 24 Spielen - Dejan Bozic (Chemnitzer FC)

15 Tore in 30 Spielen - Florian Hansch (ZFC Meuselwitz)

14 Tore in 25 Spielen - Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig)

12 Tore in 27 Spielen - Oliver Rölke (Hertha BSC II)

11 Tore in 32 Spielen - George Didoss (SV Babelsberg 03)

11 Tore in 24 Spielen - Soufian Benyamina (Greifswalder FC)

11 Tore in 26 Spielen - Linus Queißer (SV Babelsberg 03)

11 Tore in 30 Spielen - Osman Atilgan (Greifswalder FC)

10 Tore in 30 Spielen - Lukas Eixler (FSV Zwickau)

10 Tore in 30 Spielen - Marco Wolf (FC Rot-Weiß Erfurt)

10 Tore in 24 Spielen - Bocar Baro (Hallescher FC)

9 Tore in 33 Spielen - Timon Burmeister (FC Carl Zeiss Jena)

9 Tore in 24 Spielen - Emeka Oduah (FC Carl Zeiss Jena)

9 Tore in 32 Spielen - Chadi Ramadan (BFC Preussen)

8 Tore in 33 Spielen - Willi Theodor Reincke (BFC Dynamo)

8 Tore in 29 Spielen - Dorian Cevis (1. FC Lokomotive Leipzig)

8 Tore in 28 Spielen - Magnus Baars (1. FC Magdeburg II)

8 Tore in 32 Spielen - Niclas Stierlin (Hallescher FC)

8 Tore in 33 Spielen - Malek Fakhro (Hallescher FC)

7 Tore in 32 Spielen - Veron Dobruna (FSV Zwickau)

7 Tore in 23 Spielen - Manassé Eshele (FC Carl Zeiss Jena)

7 Tore in 34 Spielen - Tim Luis Maciejewski (FSV 63 LuckenwaldeBFC Dynamo)

7 Tore in 12 Spielen - Romarjo Hajrulla (FC Rot-Weiß Erfurt)

7 Tore in 29 Spielen - Luis Müller (SV Babelsberg 03)

7 Tore in 30 Spielen - Leander Fritzsche (BFC Dynamo)

7 Tore in 22 Spielen - Robert Leipertz (1. FC Magdeburg II)

7 Tore in 31 Spielen - Maxim Hessel (FC Carl Zeiss Jena)

7 Tore in 20 Spielen - Andy Trübenbach (ZFC Meuselwitz)

7 Tore in 25 Spielen - Nikolas Frank (BFC Preussen)

6 Tore in 33 Spielen - Benjika Caciel (FC Rot-Weiß Erfurt)

6 Tore in 31 Spielen - Marcus Niemitz (FC Eilenburg)

6 Tore in 24 Spielen - Tino Schmidt (SV Babelsberg 03)

6 Tore in 24 Spielen - Maurizio Grimaldi (Chemnitzer FC)

6 Tore in 15 Spielen - Lucas Falcao (FC Rot-Weiß Erfurt)

6 Tore in 31 Spielen - Sydney Mohamed Sylla (VSG Altglienicke)

6 Tore in 32 Spielen - Julius Hoffmann (BSG Chemie Leipzig)

6 Tore in 28 Spielen - Leon Mergner (1. FC Magdeburg II)

6 Tore in 31 Spielen - Lenny Stein (BFC Preussen)

6 Tore in 25 Spielen - Maximilian Somnitz (FSV Zwickau)

5 Tore in 26 Spielen - Jonas Arcalean (1. FC Lokomotive Leipzig)

5 Tore in 31 Spielen - Stanislav Fehler (FC Rot-Weiß Erfurt)

5 Tore in 30 Spielen - Alexander Prokopenko (FC Carl Zeiss Jena)

5 Tore in 30 Spielen - Domenico Alberico (Chemnitzer FC)

5 Tore in 19 Spielen - Albert Frank Millgramm (1. FC Magdeburg II)

5 Tore in 33 Spielen - Nils Butzen (FC Carl Zeiss Jena)

5 Tore in 20 Spielen - Cemal Sezer (FSV Zwickau)

17 weitere Spieler haben ebenfalls fünf Tore erzielt.