Top 50: Die besten Torjäger der Regionalliga Nordost

Die Saison 2025/2026 der Regionalliga Nordost ist bereits vorbei und alle Fragen rund um die Meisterschaft und den Abstieg sind geklärt. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torjäger der abgelaufenen Spielzeit.
19 Tore in 34 Spielen - Jonas Nietfeld (VSG Altglienicke)
18 Tore in 32 Spielen - Obed Ugondu (FC Rot-Weiß Erfurt)
17 Tore in 34 Spielen - Ayodele Adetula (1. FC Lokomotive Leipzig)
17 Tore in 33 Spielen - Stanley Ratifo (BSG Chemie Leipzig)
15 Tore in 24 Spielen - Dejan Bozic (Chemnitzer FC)
15 Tore in 30 Spielen - Florian Hansch (ZFC Meuselwitz)
14 Tore in 25 Spielen - Stefan Maderer (1. FC Lokomotive Leipzig)
12 Tore in 27 Spielen - Oliver Rölke (Hertha BSC II)
11 Tore in 32 Spielen - George Didoss (SV Babelsberg 03)
11 Tore in 24 Spielen - Soufian Benyamina (Greifswalder FC)
11 Tore in 26 Spielen - Linus Queißer (SV Babelsberg 03)
11 Tore in 30 Spielen - Osman Atilgan (Greifswalder FC)
10 Tore in 30 Spielen - Lukas Eixler (FSV Zwickau)
10 Tore in 30 Spielen - Marco Wolf (FC Rot-Weiß Erfurt)
10 Tore in 24 Spielen - Bocar Baro (Hallescher FC)
9 Tore in 33 Spielen - Timon Burmeister (FC Carl Zeiss Jena)
9 Tore in 24 Spielen - Emeka Oduah (FC Carl Zeiss Jena)
9 Tore in 32 Spielen - Chadi Ramadan (BFC Preussen)
8 Tore in 33 Spielen - Willi Theodor Reincke (BFC Dynamo)
8 Tore in 29 Spielen - Dorian Cevis (1. FC Lokomotive Leipzig)
8 Tore in 28 Spielen - Magnus Baars (1. FC Magdeburg II)
8 Tore in 32 Spielen - Niclas Stierlin (Hallescher FC)
8 Tore in 33 Spielen - Malek Fakhro (Hallescher FC)
7 Tore in 32 Spielen - Veron Dobruna (FSV Zwickau)
7 Tore in 23 Spielen - Manassé Eshele (FC Carl Zeiss Jena)
7 Tore in 34 Spielen - Tim Luis Maciejewski (FSV 63 LuckenwaldeBFC Dynamo)
7 Tore in 12 Spielen - Romarjo Hajrulla (FC Rot-Weiß Erfurt)
7 Tore in 29 Spielen - Luis Müller (SV Babelsberg 03)
7 Tore in 30 Spielen - Leander Fritzsche (BFC Dynamo)
7 Tore in 22 Spielen - Robert Leipertz (1. FC Magdeburg II)
7 Tore in 31 Spielen - Maxim Hessel (FC Carl Zeiss Jena)
7 Tore in 20 Spielen - Andy Trübenbach (ZFC Meuselwitz)
7 Tore in 25 Spielen - Nikolas Frank (BFC Preussen)
6 Tore in 33 Spielen - Benjika Caciel (FC Rot-Weiß Erfurt)
6 Tore in 31 Spielen - Marcus Niemitz (FC Eilenburg)
6 Tore in 24 Spielen - Tino Schmidt (SV Babelsberg 03)
6 Tore in 24 Spielen - Maurizio Grimaldi (Chemnitzer FC)
6 Tore in 15 Spielen - Lucas Falcao (FC Rot-Weiß Erfurt)
6 Tore in 31 Spielen - Sydney Mohamed Sylla (VSG Altglienicke)
6 Tore in 32 Spielen - Julius Hoffmann (BSG Chemie Leipzig)
6 Tore in 28 Spielen - Leon Mergner (1. FC Magdeburg II)
6 Tore in 31 Spielen - Lenny Stein (BFC Preussen)
6 Tore in 25 Spielen - Maximilian Somnitz (FSV Zwickau)
5 Tore in 26 Spielen - Jonas Arcalean (1. FC Lokomotive Leipzig)
5 Tore in 31 Spielen - Stanislav Fehler (FC Rot-Weiß Erfurt)
5 Tore in 30 Spielen - Alexander Prokopenko (FC Carl Zeiss Jena)
5 Tore in 30 Spielen - Domenico Alberico (Chemnitzer FC)
5 Tore in 19 Spielen - Albert Frank Millgramm (1. FC Magdeburg II)
5 Tore in 33 Spielen - Nils Butzen (FC Carl Zeiss Jena)
5 Tore in 20 Spielen - Cemal Sezer (FSV Zwickau)
17 weitere Spieler haben ebenfalls fünf Tore erzielt.