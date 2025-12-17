Top 50: Das sind die erfolgreichsten Torschützen der Verbandsliga

In der Winterpause ruht bekanntlich der Ball auf den Plätzen in Württemberg. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torschützen der ersten Saisonhälfte.
18 Tore Janik Michel (FC Holzhausen)
14 Tore Hannes Pöschl (TSV Berg)
12 Tore Ante Galic (Young Boys Reutlingen)
11 Tore Simon Dilger (SSV Ehingen-Süd)
11 Tore Dorde Smiljic (FC Esslingen)
10 Tore Lukas Behr (FC Rottenburg)
10 Tore Adil Iggoute (Young Boys Reutlingen)
10 Tore Kai Kramer (VfB Friedrichshafen)
10 Tore Günter Schmidt (Sportfreunde Schwäbisch Hall)
10 Tore Patrick Werner (TSV Oberensingen)
9 Tore Daniel Baierle (TSV Weilimdorf)
9 Tore Marvin Zimmermann (FSV Waiblingen)
8 Tore Rafael Terpsiadis (SV Fellbach)
7 Tore Samuel Bosler (TSV Oberensingen)
7 Tore Simon Brandstetter (TSV Oberensingen)
7 Tore Markus Maurer (TSV Berg)
7 Tore Daniel Nietzer (Sportfreunde Dorfmerkingen)
7 Tore Tim Steinhilber (FC Holzhausen)
6 Tore Lukas Linder (TSV Oberensingen)
6 Tore Joshua Merz (VfB Friedrichshafen)
5 Tore Dennis Blaser (VfB Friedrichshafen)
5 Tore Marko Drljo (Young Boys Reutlingen)
5 Tore Fabian Ehrmann (Sportfreunde Dorfmerkingen)
5 Tore Henoch Grauer (TSG Tübingen)
5 Tore Kevin Haussmann (Young Boys Reutlingen)
5 Tore David Hoffmann (TSV Berg)
5 Tore Torben Hohloch (SV Fellbach)
5 Tore Ismael Kone (Sportfreunde Dorfmerkingen)
5 Tore David Micko (FC Esslingen)
5 Tore Florian Nikl (FC Esslingen)
5 Tore Janis Peter (SSV Ehingen-Süd)
5 Tore Nico Rodewald (Sportfreunde Dorfmerkingen)
5 Tore Daniel Schachtschneider (TSV Berg)
5 Tore Lysander Skoda (FC Holzhausen)
5 Tore Maurice Strobel (SSV Ehingen-Süd)
5 Tore Nicola Zahner (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)
4 Tore Maxime Ackermann (FC Rottenburg)
4 Tore Mert Hikmet Arslan (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)
4 Tore Erdinc Bozoglu (TSV Weilimdorf)
4 Tore Christos Chatzimalousis (Young Boys Reutlingen)
4 Tore Sirin Emre Durmus (SV Fellbach)
4 Tore Robin Hettel (TSV Berg)
4 Tore René Hirschka (FC Rottenburg)
4 Tore Bastian Joas (TSV Weilimdorf)
4 Tore Roman Kasiar (VfR Heilbronn)
4 Tore Benjamin Kurz (Sportfreunde Schwäbisch Hall)
4 Tore Marlon Lander (TSV Oberensingen)
4 Tore Lorenz Minder (Sportfreunde Schwäbisch Hall)
4 Tore Henry Seeger (FC Holzhausen)
4 Tore Philipp Seemann (Calcio Leinfelden-Echterdingen)
