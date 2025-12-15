Top 50: Das sind die erfolgreichsten Torschützen der Regionalliga West

In der Winterpause ruht bekanntlich der Ball auf den Plätzen. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torschützen der ersten Saisonhälfte.
Die Top 50 der Torschützen in der Regionalliga West
13 Tore Eduard Probst (SV Rödinghausen)
11 Tore Enzo Wirtz (Fortuna Köln)
11 Tore Jan Urbich (Borussia Mönchengladbach)
10 Tore Patrik Twardzik (FC Gütersloh)
10 Tore Leon Demaj (SF Lotte)
10 Tore Yassin Ben Balla (Schalke 04)
9 Tore Jakob Sachse (Schalke 04)
9 Tore Dustin Willms (SF Siegen)
8 Tore Arnold Budimbu (1. FC Bocholt)
8 Tore Hamadi Al Ghaddioui (Fortuna Köln)
8 Tore Deniz Bindemann (Fortuna Düsseldorf)
7 Tore Mechak Quiala-Tito (Fortuna Düsseldorf)
7 Tore Cagatay Kader (SF Siegen)
6 Tore Sargis Adamyan (1. FC Köln)
6 Tore Julius Langfeld (FC Gütersloh)
6 Tore Cedric Euschen (1. FC Bocholt)
6 Tore Jordi Paulina (Borussia Dortmund)
6 Tore Marvin Lorch (1. FC Bocholt)
6 Tore Travis de Jong (SC Paderborn 07)
5 Tore Babis Drakas (Borussia Dortmund)
5 Tore Luis Hartwig (VfL Bochum)
5 Tore Safyan Touré (1. FC Köln)
5 Tore Seok-ju Hong (RW Oberhausen)
5 Tore Arif Güclü (SF Siegen)
5 Tore Timo Bornemann (Fortuna Köln)
5 Tore Michael Eberwein (Borussia Dortmund)
5 Tore Ben Hüning (Borussia Dortmund)
5 Tore Eric Babacar Gueye (RW Oberhausen)
5 Tore Stefano Marino (SC Paderborn 07)
5 Tore Malek El Mala (1. FC Köln)
5 Tore Vleron Statovci (Fortuna Köln)
5 Tore Bojan Potnar (Schalke 04)
5 Tore Abdul Fesenmeyer (SV Rödinghausen)
4 Tore Gerrit Wegkamp (Schalke 04)
4 Tore Robin Hilger (SSVg Velbert)
4 Tore Lennart Garlipp (Fortuna Düsseldorf)
4 Tore Luis Frieling (FC Gütersloh)
4 Tore Daiki Kamo (Wuppertaler SV)
4 Tore Jan-Lukas Liehr (FC Gütersloh)
4 Tore Bernie Lennemann (1. FC Köln)
4 Tore Fritz Fleck (Borussia Mönchengladbach)
4 Tore Almugera Kabar (Borussia Dortmund)
4 Tore Amin Bouzraa (Wuppertaler SV)
4 Tore Tobias Peitz (Bonner SC)
4 Tore Lion Schweers (Borussia Mönchengladbach)
4 Tore Nico Thier (Fortuna Köln)
3 Tore Tony Reitz (Borussia Dortmund)
3 Tore Georg Ermolaev (SC Paderborn 07)
3 Tore Jonathan Akaegbobi (VfL Bochum)
3 Tore Jan Holldack (1. FC Bocholt)
Mehrere weitere Spieler folgen mit jeweils drei Treffern.
