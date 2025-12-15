Top 50: Das sind die erfolgreichsten Torschützen der Regionalliga

In der Winterpause ruht bekanntlich der Ball auf den Plätzen. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torschützen der ersten Saisonhälfte.
16 Tore Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)
15 Tore Pascal Testroet (SV Sandhausen)
10 Tore Michael Kleinschrodt (SG Sonnenhof Großaspach)
10 Tore Fabian Rüdlin (SC Freiburg II)
10 Tore Muhammed Yasin Batuhan Zor (FC-Astoria Walldorf)
9 Tore Flamur Berisha (SV Stuttgarter Kickers)
9 Tore Damjan Marceta (SV Eintracht Trier 05)
9 Tore Fabio Moreno Y Fell (FSV Mainz 05 II)
8 Tore Marcel Carl (FC-Astoria Walldorf)
8 Tore Serkan Firat (TSV Steinbach Haiger)
8 Tore Ismail Harnafi (FSV Frankfurt)
8 Tore Marius Köhl (SGV Freiberg)
8 Tore Sven König (SV Eintracht Trier 05)
8 Tore Tim Korzuschek (SG Barockstadt Fulda Lehnerz)
7 Tore David Amegnaglo (SC Freiburg II)
7 Tore Mateo Biondic (SV Eintracht Trier 05)
7 Tore Leon Catak (SC Freiburg II)
7 Tore Luka Garic (Bayern Alzenau)
7 Tore Markus Mendler (FC 08 Homburg)
6 Tore Benjamin Girth (KSV Hessen Kassel)
6 Tore Gal Grobelnik (SGV Freiberg)
6 Tore Gwang-in Lee (TSV Steinbach Haiger)
6 Tore Loris Maier (SG Sonnenhof Großaspach)
6 Tore Yunus Malli (FSV Mainz 05 II)
6 Tore Leon Petö (SGV Freiberg)
6 Tore Mert Tasdelen (SG Sonnenhof Großaspach)
6 Tore Meghôn Valpoort (SGV Freiberg)
5 Tore Ron Berlinski (Kickers Offenbach)
5 Tore Birkan Celik (FSV Frankfurt)
5 Tore Moritz Dittmann (SG Barockstadt Fulda Lehnerz)
5 Tore Halim Eroglu (TSG Balingen)
5 Tore Marlon Faß (SV Stuttgarter Kickers)
5 Tore Filip Pandza (Bayern AlzenauFSV Frankfurt)
5 Tore Cas Peters (FSV Frankfurt)
5 Tore Lucas Sitter (Bayern Alzenau)
4 Tore Boubacar Barry (Kickers Offenbach)
4 Tore Phinees Bonianga (KSV Hessen Kassel)
4 Tore Volkan Celiktas (SG Sonnenhof Großaspach)
4 Tore Jacob Collmann (FC-Astoria WalldorfFC 08 Homburg)
4 Tore Eros Dacaj (TSV Steinbach Haiger)
4 Tore Mathias Fetsch (SC Freiburg II)
4 Tore Michael Guthörl (TSV Steinbach Haiger)
4 Tore Takero Itoi (TSV Schott Mainz)
4 Tore Nicolas Jörg (FC 08 Homburg)
4 Tore Marco Kehl-Gómez (SGV Freiberg)
4 Tore Felix Kendel (FC-Astoria Walldorf)
4 Tore Julian Kudala (SGV Freiberg)
4 Tore Leon Maier (SG Sonnenhof Großaspach)
4 Tore Amney Moutassime (TSG Balingen)
4 Tore Niklas Pollex (SG Sonnenhof Großaspach)
Neun weitere Spieler haben vier Tore geschossen.
