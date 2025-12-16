Top 50: Das sind die erfolgreichsten Torschützen der Oberliga

In der Winterpause ruht bekanntlich der Ball auf den Plätzen in Württemberg. FuPa wirft daher den Blick auf die erfolgreichsten Torschützen der ersten Saisonhälfte.
12 Tore Tasos Leonidis (FC Nöttingen)
11 Tore Abdoulie M'Boob (Türkischer SV Singen)
11 Tore Hannes Scherer (FSV Hollenbach)
10 Tore Cristian Gilés Sanchez (Türkspor Neckarsulm)
10 Tore Pasqual Pander (VfR Mannheim)
10 Tore Marcel Sökler (FC 08 Villingen)
10 Tore Marin Stefotic (SV Oberachern)
9 Tore Daniele Gabriele (FV Ravensburg)
8 Tore Alexander Aschauer (1. FC Normannia Gmünd)
8 Tore Bekem Can Bicki (Karlsruher SC II)
8 Tore Salvatore Catanzano (FC Nöttingen)
8 Tore Fabijan Domic (TSG Backnang)
7 Tore Niklas Antlitz (VfR Aalen)
7 Tore Christian Derflinger (FC 08 Villingen)
7 Tore Nicolas Jann (FV Ravensburg)
7 Tore Benjamin Kindsvater (VfR Aalen)
7 Tore Matej Mijic (FC Nöttingen)
7 Tore Dominik Salz (1. CfR Pforzheim)
6 Tore Nico Engel (Karlsruher SC II)
6 Tore Alexander Esswein (VfR Mannheim)
6 Tore Noah Lulic (1. CfR Pforzheim)
6 Tore Sasa Maksimovic (VfR Aalen)
6 Tore Albert Malaj (Türkischer SV Singen)
6 Tore Konstantinos Markopoulos (SSV Reutlingen)
6 Tore Dean Melo (VfR Aalen)
6 Tore Alexandru Paraschiv (VfR Mannheim)
6 Tore Luca Piljek (1. Göppinger SV)
6 Tore Flavio Santoro (TSG Backnang)
6 Tore Tim Schwaiger (1. CfR Pforzheim)
6 Tore Lennart Thum (VfR Mannheim)
6 Tore Emre Yalcin (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
5 Tore Bleart Dautaj (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
5 Tore Benjamin Dudda (TSV Essingen)
5 Tore Niklas Groiß (TSV Essingen)
5 Tore Nico Huber (SV Oberachern)
5 Tore Gentian Lekaj (1. Göppinger SV / TSG Backnang)
5 Tore Felix Schäch (FV Ravensburg)
5 Tore Max Stumm (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
5 Tore Yannick Toth (SSV Reutlingen)
4 Tore Gabriel Cristilli (FC 08 Villingen)
4 Tore Cemal Durmus (1. CfR Pforzheim)
4 Tore Dominik Emminger (Türkischer SV Singen)
4 Tore Luca Fritz (SV Oberachern)
4 Tore Julian Geldner (TSG Backnang)
4 Tore Niklas Hofmeister (1. FC Normannia Gmünd)
4 Tore Erman Kilic (TSV Essingen)
4 Tore Christian Kuhn (VfR Mannheim)
4 Tore Vico Meien (VfR Aalen)
4 Tore Filip Milisic (1. Göppinger SV)
4 Tore Kevin Müller (FC 08 Villingen)
Acht weitere Spieler haben vier Tore erzielt.
