Top 5 siegreich: DSC gewinnt Topspiel in Schüren - Buer überrascht

Die SSV Buer um den erfahrenen Winterneuzugang Hakan Gökdemir (32) landete direkt ein Ausrufezeichen. – Foto: Mario Sachsenweger

Spitzenreiter DJK TuS Hordel wahrte seinen Fünf-Punkte-Vorsprung mit einem 2:0-Heimerfolg gegen den SC Obersprockhövel. Begünstigt wurde der Erfolg nach den Toren in der ersten Halbzeit von Winter-Neuzugang Fynn Broos und Robin Schultze durch die Rote Karte gegen SCO-Keeper Paul Zölzer in der 53. Spielminute, der wegen eines vermeintlichen Handspiels außerhalb des Strafraums vom Platz flog. Im TuS-Tor feierte der 29-jährige Keeper Sven Möller sein Comeback nach einjähriger Verletzungspause. Coach Mirko Talaga hält wie so oft den Ball flach: "Das war ein Arbeitssieg. Es war nicht alles Gold, was glänzt."

Das Verfolgerfeld war ebenfalls siegreich. Die SpVgg Horsthausen schlug den RSV Meinerzhagen mit 5:2. Die Sauerländer kommen der Abstiegszone immer näher. „Aufs ganze Spiel gesehen geht das Ergebnis in Ordnung. Bei uns hat der letzte Pass zu oft nicht funktioniert, außerdem ist unsere Fehlerquote jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Das kann man sich gegen eine Mannschaft mit der Qualität von Horsthausen nicht erlauben“, sagte RSV-Trainer Nils Langwald auf der Pressekonferenz.

Der DSC Wanne-Eickel gewann das Topspiel beim BSV Schüren mit 3:2. Nach dem Dortmunder Doppelschlag (74./80.) erzielte DSC-Torjäger Xhino Kadiu sein zweites Tor des Tages in der 81. Spielminute zum Auswärtsdreier. "Wir haben vor der Pause eine überragende Leistung abgeliefert. Auch nach dem Seitenwechsel war es gut. Wir haben sehr erwachsen gespielt. Nach dem 2:2 wollten wir weiter nach vorne spielen und haben alles für den Sieg gegeben. Das war richtig stark", sagt Coach Davide Basile gegenüber der Lokalpresse "WAZ".

Der Holzwickeder SC fuhr drei unspektakuläre Punkte gegen den SC Westfalia Herne ein. "Auf dem Rasenplatz war heute kein technisch hochklassiges Spiel zu erwarten. Die erste Halbzeit war recht offen. Das 1:0 haben wir zu einem guten Zeitpunkt gemacht. Die zweite Hälfte war dann sehr zweikampfbetont ohne die ganz großen Höhepunkte. Unseren Auftrag, den achten Heimsieg, haben wir erfüllt. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen", sagte HSC-Co-Trainer Stefan Wustlich, der den erkrankten Kurtulus Öztürk vertrat.

Last but not least komplettierte der TuS Erndtebrück den perfekten Auftakt der Top 5. Ein Doppelpack von Angreifer Elmin Heric sorgte nach Rückstand für den knappen 2:1-Auswärtserfolg beim neuen Schlusslicht FC Brünninghausen. „Dieser Sieg fühlt sich gut an. Wir sind mit einem mulmigen Gefühl in Richtung Dortmund gefahren, da wir die ganze Woche nicht einmal auf dem Platz waren. Das Abschlusstraining haben wir in Erndtebrück auf der Straße mit Läufen absolviert. Aber der anschließende Mannschaftsabend hat uns anscheinend geholfen", freute sich Erndtebrücks Coach Christian Behle in der Lokalpresse "Siegener Zeitung".