Die SSV Buer um den erfahrenen Winterneuzugang Hakan Gökdemir (32) landete direkt ein Ausrufezeichen. – Foto: Mario Sachsenweger
Top 5 siegreich: DSC gewinnt Topspiel in Schüren - Buer überrascht
Der 17. Spieltag der Westfalenliga Staffel 2
von red · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser
Spitzenreiter DJK TuS Hordel wahrte seinen Fünf-Punkte-Vorsprung mit einem 2:0-Heimerfolg gegen den SC Obersprockhövel. Begünstigt wurde der Erfolg nach den Toren in der ersten Halbzeit von Winter-Neuzugang Fynn Broos und Robin Schultze durch die Rote Karte gegen SCO-Keeper Paul Zölzer in der 53. Spielminute, der wegen eines vermeintlichen Handspiels außerhalb des Strafraums vom Platz flog. Im TuS-Tor feierte der 29-jährige Keeper Sven Möller sein Comeback nach einjähriger Verletzungspause. Coach Mirko Talaga hält wie so oft den Ball flach: "Das war ein Arbeitssieg. Es war nicht alles Gold, was glänzt."
Das Verfolgerfeld war ebenfalls siegreich. Die SpVgg Horsthausen schlug den RSV Meinerzhagen mit 5:2. Die Sauerländer kommen der Abstiegszone immer näher. „Aufs ganze Spiel gesehen geht das Ergebnis in Ordnung. Bei uns hat der letzte Pass zu oft nicht funktioniert, außerdem ist unsere Fehlerquote jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Das kann man sich gegen eine Mannschaft mit der Qualität von Horsthausen nicht erlauben“, sagte RSV-Trainer Nils Langwald auf der Pressekonferenz.
Der DSC Wanne-Eickel gewann das Topspiel beim BSV Schüren mit 3:2. Nach dem Dortmunder Doppelschlag (74./80.) erzielte DSC-Torjäger Xhino Kadiu sein zweites Tor des Tages in der 81. Spielminute zum Auswärtsdreier. "Wir haben vor der Pause eine überragende Leistung abgeliefert. Auch nach dem Seitenwechsel war es gut. Wir haben sehr erwachsen gespielt. Nach dem 2:2 wollten wir weiter nach vorne spielen und haben alles für den Sieg gegeben. Das war richtig stark", sagt Coach Davide Basile gegenüber der Lokalpresse "WAZ".
Der Holzwickeder SC fuhr drei unspektakuläre Punkte gegen den SC Westfalia Herne ein. "Auf dem Rasenplatz war heute kein technisch hochklassiges Spiel zu erwarten. Die erste Halbzeit war recht offen. Das 1:0 haben wir zu einem guten Zeitpunkt gemacht. Die zweite Hälfte war dann sehr zweikampfbetont ohne die ganz großen Höhepunkte. Unseren Auftrag, den achten Heimsieg, haben wir erfüllt. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen", sagte HSC-Co-Trainer Stefan Wustlich, der den erkrankten Kurtulus Öztürk vertrat.
Last but not least komplettierte der TuS Erndtebrück den perfekten Auftakt der Top 5. Ein Doppelpack von Angreifer Elmin Heric sorgte nach Rückstand für den knappen 2:1-Auswärtserfolg beim neuen Schlusslicht FC Brünninghausen. „Dieser Sieg fühlt sich gut an. Wir sind mit einem mulmigen Gefühl in Richtung Dortmund gefahren, da wir die ganze Woche nicht einmal auf dem Platz waren. Das Abschlusstraining haben wir in Erndtebrück auf der Straße mit Läufen absolviert. Aber der anschließende Mannschaftsabend hat uns anscheinend geholfen", freute sich Erndtebrücks Coach Christian Behle in der Lokalpresse "Siegener Zeitung".
Die SSV Buer verließ das Tabellenende durch einen überraschenden 4:3-Heimerfolg gegen Vestia Disteln. Schon zur Pause führten die Gelsenkirchener mit 4:1, die Distelner Aufholjagd blieb erfolglos. „Das war die schlechteste Halbzeit, die ich gesehen habe. Ich bin mächtig enttäuscht. In der zweiten Hälfte haben wir uns zusammengerauft. Da ging es um die Ehre. Da hat man gesehen, was möglich ist", sagte Spielertrainer Daniel Koseler.
"Big Points" fuhr der SV Wacker Obercastrop im Abstiegskampf ein. Gegen die bis dato punktgleiche Concordia Wiemelhausen gab es einen 4:0-Heimerfolg. Drei Tore fielen jedoch erst in der Schlussviertelstunde. Die SpVg Hagen 11 verblieb nach der 0:2-Niederlage beim FC Iserlohn auf einem Abstiegsplatz.
Der 17. Spieltag im Überblick:
BSV Schüren – DSC Wanne-Eickel 2:3
BSV Schüren: Muhammed Acil, Jannik Benning (46. Dino Dzaferoski), Jannik Marth, Florian Marth, Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Tim Kallenbach, Max Maßmann (79. Eyüp Cosgun), Murat Keskinkilic (60. Kevin Brümmer), Mert Ergüven (46. Philippos Selkos) - Trainer: Sascha Rammel
DSC Wanne-Eickel: Nico Joel Rode, Yunus Emre Ayaz, Luca Robert, Florian Trachternach, Luca Heiner Pasche, Felix Marciniak (85. Leonardo Jurisic), Justin Lubkoll, Fatih Gönül, Ozan Simsek (64. Fabian Rokietnicki), Xhino Kadiu (92. Devin Dröge), Tim Hilligloh - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Schiedsrichter: Janik Stork - Zuschauer: 53
Tore: 0:1 Xhino Kadiu (26.), 0:2 Justin Lubkoll (45.+2), 1:2 Florian Marth (75.), 2:2 Lukas Homann (81.), 2:3 Xhino Kadiu (82.)
SpVgg Horsthausen – RSV Meinerzhagen 5:2
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Deniz Ergüzel, Plamen Peychev, Niklas Schröder, David Schroven, Lennard Kurt Isensee, Mahmud Siala (90. Noah Jalowiecki), Güngör Kaya (66. Stefan Oerterer), Ali Al Hussein (60. Toni Anto Petrovic), Abid Yanik (71. Michael Borin (geb. Lier)) - Trainer: Marc Gerresheim
RSV Meinerzhagen: Arda Polat, Simon Weber, Umut Özogul, Max Kolberg (66. Jonah Sasse), Steven Sordi (88. Justin Schneider), Jan Germann (71. Richard Dissing), Kevin Oleschuk, Ismail Alushi, Niklas Eckstädt, Daniel Barch (77. Nikolaos Mavroudakis), Muhammed Akar (68. Jannik Selter) - Trainer: Nils Langwald
Schiedsrichter: Christian Lange - Zuschauer: 64
Tore: 1:0 Mahmud Siala (29.), 2:0 Deniz Ergüzel (32.), 2:1 Simon Weber (38.), 3:1 David Schroven (42. Foulelfmeter), 4:1 Mahmud Siala (64.), 4:2 Jonah Sasse (67.), 5:2 David Schroven (90.+1 Foulelfmeter)
Holzwickeder SC – Westfalia Herne 2:0
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Dean Müsse, Michael Kuhfeld, Michael Vrljic, Maurice Majewski, Nils Bartke (91. Til Cedric Busemann), Kerem Keskin, Seydi Keskin (70. Efe Bozaci), Luis Weiß (91. Nick Adamski), Lokman Erdogan (75. Nazarii Kovalenko), Maurice Modrzik (90. Samy Smajlovic) - Trainer: Kurtulus Öztürk
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Jeron Al-Hazaimeh, Moritz Brüggemann (46. Damasy Daniel), Matej Rajic, Felix Gunnar Sauer, Christian Silaj, Mahir Kaya (79. Aleksandar Gjorgjievski), Christo Galagoussis (89. Edward Tabi), Phil Knop (89. Daniel Stolfik), Florian Tonye (61. Salih Olgunsoy), Andre Taiki Kinjo - Trainer: Kamil Bednarski
Schiedsrichter: Philipp Miska - Zuschauer: 78
Tore: 1:0 Maurice Modrzik (37.), 2:0 Seydi Keskin (53.)
SSV Buer 07/28 – SV Vestia Disteln 4:3
SSV Buer 07/28: Matthias Kuscha, Leon Schleking, Alper Özgen, Melih Aydin, Liam Benan Unkel (59. Maurice-Joel Weißbohn), Ali Seklawi (71. Marius Heck), Muhammed-Ali Karkar (59. Emre Gökkaya), Florian Weber, Cenk Mustafa Güney (67. Max Fleer), Bartosz Piotr Odolinski (81. Kadir Mutluer), Hakan Gökdemir - Trainer: Oktay Güney
SV Vestia Disteln: Jonas Weeke, Luis Barlage, Max Michalak, Aaron Kloth, Kevin Marc Kenzlers (90. Philipp Müller), Sven Hahnenkamp, Fabian Lohmeyer, Alexander Zuk, Tom Röttger, Dennis Ben Kurtoglu, Louis Pogrzeba - Spielertrainer: Daniel Koseler
Schiedsrichter: Marian Zabell - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Florian Weber (4.), 2:0 Cenk Mustafa Güney (8.), 2:1 Leon Schleking (19. Eigentor), 3:1 Bartosz Piotr Odolinski (33.), 4:1 Muhammed-Ali Karkar (45.+1), 4:2 Tom Röttger (67.), 4:3 Louis Pogrzeba (76.)
FC Brünninghausen – TuS Erndtebrück 1:2
FC Brünninghausen: Faris Bungarten, Melih-Akay Celik, Marc Radusch, Hakan Safa Tüysüz, Benedict Mbuku (84. Hamza M Rabti), Ole Danszczyk, Tomislav Ivancic, Karim Belhilali (62. Ousman Diallo), Jongmin Park (72. Halil Tok), Mounir Azzam, Amin Azzofri (56. Jonathan Schäfer) - Trainer: Carsten Droll
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Julian Wienold (79. Kevin Krumm), Shion Ueno, Mirkan Kasikci, Tobias Filipzik, Levin Leandro D'Aloia (90. Till Walter), William Wolzenburg (88. Are Wolzenburg), Simon Mack, Elmin Heric, Clemens Tartan (76. Moritz Klein), Lars Schardt (84. Kaito Nakamura) - spielender Co-Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
Schiedsrichter: Frederik Wübbelt - Zuschauer: 71
Tore: 1:0 Tomislav Ivancic (37. Handelfmeter), 1:1 Elmin Heric (45.+3 Handelfmeter), 1:2 Elmin Heric (56.)
Gelb-Rot: Ole Danszczyk (90./FC Brünninghausen/)
FC Iserlohn – SpVg Hagen 11 2:0
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane, Eldin Ljesnjanin, Sven Höltke (86. Jeremy Aboagye), Yllnor Tahiri (93. Can Bayer), Maurice Castel Branco, Pablo Perez Carriazo (46. Leon Tenkhoff), Robin Korpp (58. Anil Pirincoglu), Edin Grosonja (90. Tius Hugo Brenke) - Trainer: Simon Naujoks
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Cagatay Demirtas, Mats Frederik Endt-Knauer, Kevin Leifels (81. Joshua-Troy Klöckner), Anas Lemrini (81. Maximilian Morawietz), Joelle Cavit Tomczak, Tim Bodenröder, Mert Muzak, Daris Smajic (81. Fabio Hengesbach), Ermin Jukic (62. Gianluca Banno), Ramin Roodbareki Shabani - Trainer: Christoph Pajdzik
Schiedsrichter: Holger Danielsiek - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Sven Höltke (28.), 2:0 Edin Grosonja (77.)
DJK TuS Hordel – SC Obersprockhövel 2:0
DJK TuS Hordel: Sven Möllerke, Marcel Erdelt, David Schürmann, Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph, Robin Schultze (84. Jarno Aboko Bültmann), Oguzhan Can (72. David Christian Gatawis), Fynn Albers (96. Luis Bennet Berghaus), Justin Sarpong (77. Ledion Shefketi), Philip Agbado (61. Dorian Joel Batbayli), Fynn Broos - Trainer: Mirko Talaga
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse (79. Florian Mrosek), Jan-Niklas Budde (65. Tim Wasserloos), Yannik Eversberg, Lars-Noah Szewczyk, Moritz Schrepping, Nico Jahnke (75. Jonas Seitz), Patrick Adam Dytko (65. Sidney Rast), Tim Dudda (55. Fabian Berthel), Mick Steffens, Pascal Zippel - Trainer: Sebastian Westerhoff
Schiedsrichter: Dennis Joseph (Schwerte) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Fynn Broos (27.), 2:0 Robin Schultze (45.)
Rot: Paul Achim Zölzer (53./SC Obersprockhövel/Handspiel außerhalb des Strafraums)
Rot: Fynn Broos (89./DJK TuS Hordel/Beleidigung)
Wacker Obercastrop – Concordia Wiemelhausen 4:0
Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Niklas Malchrowitz, Lukas Steinrötter, Stefan Siepmann (89. Maxim Wentland), Efecan Akin, Kamil Nugajev (86. Florian Gerding), Serhat Can, Adrian Wasilewski (70. Kevin Meckel), Luca Erdelkamp, Lance Karl Demski (85. Mick Nabrotzki), Elvis Shala (78. Emirhan Akinci) - Trainer: Antonio Molina
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Burak Yerli, Yannik Kellner, Ben Brekau (57. Alessandro Marino) (92. Yannick Severloh), Armel-Aurel Nkam (81. Max Schwengberg), Dennis Gumpert, Eduardo Hiller, Collin Weihmann, Marc Andre Gotzeina, Mohammed Hassouni (46. Caleb Godswill Danso), Ibrahim Lahchaychi - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Schiedsrichter: Mathias Gerlach - Zuschauer: 122
Tore: 1:0 Elvis Shala (12.), 2:0 Serhat Can (79.), 3:0 Niklas Malchrowitz (87.), 4:0 Emirhan Akinci (90.)
Besondere Vorkommnisse: Adrian Wasilewski (Wacker Obercastrop) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Thorben Schmidt (63.).